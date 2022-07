Dieta 800 kcal – na czym polega? Efekty i przeciwskazania

7 dni i 800 kcal na dobę to naprawdę dieta ostatniej szansy, bo jeżeli ona nie zadziała, to oznacza, że coś robimy nie tak. Warto jednak wiedzieć, że ekstremalne odchudzanie nie jest dobre dla naszego zdrowia, nawet jeżeli trwa jedynie tydzień. Utrata masy ciała na takiej diecie jest szybka, ale ma wiele skutków ubocznych. Co więcej, dieta niskokaloryczna, wręcz głodówka, może spowodować szybki efekt jojo i znacząco nas osłabić, powodując niedobory żywieniowe.

Dieta 800 kcal – kiedy warto zastanowić się nad jej zastosowaniem?

Dieta 800 kcal (weight regain) polecana jest przede wszystkim dla osób, która chcą szybko schudnąć w ciągu 7 dni. Średnio podczas jej stosowania można pozbyć się około 1-2 kg i tutaj mamy do czynienia z pewnym paradoksem, bo podobną redukcję wagi ciała zapewnia zdrowa dieta odchudzająca, która uwzględnia znacznie wyższą kaloryczność spożywanych posiłków oraz codzienną aktywność fizyczną. Warto się więc zastanowić czy warto katować się głodowymi racjami pokarmowymi, ryzykować spowolnienie metabolizmu, brać urlop – nie powinniśmy stosować tej diety, gdy prowadzimy aktywny tryb życia, wykonujemy pracę fizyczną lub umysłową, a także np. prowadzimy samochód, bo może powodować omdlenia i bardzo złe samopoczucie.

Co więcej, dla wielu osób 800 kcal to zbyt mało, aby zaspokoić potrzeby organizmu, który jest w spoczynku. Trzeba wiedzieć, że nasz organizm potrzebuje stałych dostaw energii, które niezbędne są do przebiegu procesów życiowych – spoczynkowa przemiana materii, bo o niej tutaj mowa, wymaga dostarczania do organizmu odpowiedniej ilości kalorii – inaczej podstawowe procesy życiowe będą przebiegały w sposób zaburzony. Nawet ograniczając codzienną aktywność fizyczną i umysłową, powinniśmy dostarczyć do naszego organizmu minimum 1200 kcal – taką dietę stosuje się m.in. u osób leżących. Jak widać do absolutnego, minimum brakuje aż 400 kcal – to jeden, pełnowartościowy posiłek, którego brak może utrudniać normalne funkcjonowanie.

Wskazania do stosowania diety 800 kcal

Bardzo niskokaloryczna i restrykcyjna dieta 800 kcal przeznaczona jest dla osób otyłych, których wskaźnik BMI wynosi ponad 30. Powinna być przepisana przez lekarza i stosowana wyłącznie przez konkretny czas.

Oprócz tego, dieta 800 kcal przeznaczona jest wyłącznie dla osób zdrowych. Jakiekolwiek choroby stałe czy współistniejące stanowią bezwzględne przeciwwskazanie dla stosowania tego rodzaju diety.

Tak niskokalorycznej diety, niezaspokajającej podstawowego zapotrzebowania organizmu na składniki odżywcze, nie powinno się stosować w celu zgubienia kilku kilogramów przed ważną imprezą. Może ona co prawda doprowadzić do utraty masy ciała, ale jednocześnie mocno osłabić organizm.

Dieta 800 kcal może być natomiast zastosowana przez dwa-trzy dni w celu utraty wody z organizmu i poprawienia samopoczucia. Picie dużych ilości wody, odżywianie się warzywami i owocami może wspomóc oczyszczanie organizmu. Tego rodzaju postępowanie przez jeden dzień nie osłabi organizmu, a może poprawić samopoczucie. Pamiętajmy jednak, że w dniu, w którym decydujemy się na zastosowanie tego rodzaju diety, nie powinniśmy stosować intensywnej aktywności fizycznej, bo może nam się zrobić zwyczajnie słabo.

Dieta 800 kcal – zasady

Dieta 8000 kcal uwzględnia posiłki komponowane na bazie chudego nabiału, produktów pełnoziarnistych m.in. otrąb pszennych, owoców, warzyw i niewielkich ilości chudego mięsa, ryb oraz owoców morza. Dziennie można zjeść 5 posiłków o z góry ustalonej kaloryczności, czyli:

śniadanie – 200 kcal,

drugie śniadanie – 80 kcal,

obiad – 280 kcal,

podwieczorek – 80 kcal,

kolacja – 160 kcal.

Podczas stosowania tej diety należy pić dużo niegazowanej wody oraz unikać aktywności fizycznej.

Jakie produkty na diecie 800 kcal?

Dieta 800 kcal prowadzi do redukcji masy ciała, ale nie tylko tkanki tłuszczowej, lecz również tkanki mięśniowej. W tego rodzaju diecie należy ograniczyć ilość jedzenia i wybierać wyłącznie takie, które ma niską wartość kaloryczną. Jadłospis składa się głównie z warzyw i z produktów, które nie zawierają mąki i cukru.

W diecie należy ograniczyć tłuste produkty mleczne i tłuste mięsa na rzecz płatków owsianych, surowych warzyw i owoców. Oprócz tego niewskazane są również mocna kawa, słodkie i słone przekąski, używki. Warto ograniczyć produkty bogate w węglowodany i skrobię, np. białe pieczywo czy słodkie ciasta.

Zaleca się jedzenie następujących produktów:

zielonych warzyw (sałaty, szpinaku, brokułów, kapusty pekińskiej)

surowe marchewki, ogórki, rzodkiewki, cukinię

pomidorów, oliwek

owoców (maliny, borówki, truskawki, arbuz)

Można również sięgać po wszelkiego rodzaju płatki zbożowe, które są zdrowe i wspierają metabolizm. Śniadanie złożone z płatków owsianych, płatków migdałowych czy płatków orkiszowych lub jaglanych może dostarczyć organizmowi witamin i minerałów, a także pobudzić metabolizm i wspomóc układ trawienny.

Zdrowa dieta odchudzająca a dieta niskokaloryczna 800 kcal

Dieta 800 kcal pozwala pozbyć się około 1-2 kg w ciągu 7 dni stosowania. Dla porównania – na zdrowej diecie odchudzającej możemy zauważyć podobny spadek masy ciała, zwłaszcza gdy zadbamy o codzienną aktywność fizyczną. To bardzo ważne, bo aktywność fizyczna i ruch przyśpieszają metabolizm; w przypadku diety 800 kcal nie ma mowy o aktywności, bo nie będziemy mieć na nią sił, a jeżeli zdecydujemy się np. na uprawianie gimnastyki lub bieganie, może zakończyć się to omdleniem.

Dieta 800 kcal zazwyczaj składa się z trzech niewielkich posiłków. To śniadanie, obiad i kolacja. W tego rodzaju diecie rzadko kiedy występuje podwieczorek, ale przy odpowiednim doborze produktów można zjeść tego rodzaju posiłek. Menu nie jest jednolite, może być różnorodne, ale podstawę stanowią warzywa i owoce, produkty dostarczające małych ilości energii.

W przypadku wyjątkowo ubogokalorycznej diety 800 kcal musimy liczyć się z tym, że spowolni ona metabolizm, co może negatywnie odbić się nie tylko na jej efektach, ale także spowodować efekt jo-jo. Wszelkie diety, których kaloryczność jest niższa niż 1000 kcal, są potencjalnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i mogą spowodować wiele szkód w organizmie.

Choć dieta 800 kcal określana jest dietą ostatniej szansy, to tak naprawdę może stać się początkiem problemów z metabolizmem, niedoborami żywieniowymi oraz innymi kłopotami zdrowotnymi. Warto zastanowić się, czy faktycznie jest sens poro ryzykować, jeżeli możemy schudnąć 1-2 kg w ciągu tygodnia, rezygnując jedynie z fast-foodów, słodyczy, napojów gazowanych, tłustych potraw oraz innych, niezalecanych przez dietetyków produktów spożywczych.

Jakie efekty da dieta 800 kcal dla mężczyzn i dziewczyn?

Dieta 800 kcal doprowadzi do ograniczenia tkanki tłuszczowej zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. U kobiet przeciętne zapotrzebowanie kaloryczne wynosi 2000-2500 kcal. Przy diecie 800 kcal bardzo szybko dojdzie do deficytu kalorycznego, który może wywołać spalanie tkanki tłuszczowej. Warto jednak pamiętać, że tak duży deficyt kaloryczny może osłabić organizm i szybko wywołać spadek energii.

Po powrocie do dawnych nawyków żywieniowych dość szybko może nastąpić efekt jo-jo. Na skutek tego powrócimy do dawnej wagi, a odrobienie niedoborów składników odżywczych i składników mineralnych może być trudne.

Dieta 800 kcal – ile można schudnąć?

Na diecie 800 kcal dość szybko traci się kilogramy. Po około 3 tygodniach takiej diety można stracić nawet 10 kilogramów, co daje spektakularne efekty odchudzające. Pamiętajmy jednak, że prowadzenie restrykcyjnej i mocno ograniczającej diety ma zwykle zgubne skutki. Nie tylko wycieńcza organizm, ale też mocno go osłabia.

Przy diecie, która dostarcza tak małą ilość kalorii, organizm spala nie tylko tkankę tłuszczową, ale przede wszystkim mięśniową. Szybkie tempo redukcji wagi sprawia, że organizm staje się bardzo mocno osłabiony, brakuje mu energii oraz składników odżywczych. Dłuższe stosowanie tego rodzaju restrykcyjnej diety może doprowadzić do znacznego pogorszenia kondycji organizmu. Najczęściej zwiększa również szanse na wystąpienie efektu jojo po zakończeniu diety.

Czy dieta 800 kalorii jest bezpieczna?

Dieta 800 kcal stosowana w krótkim czasie i pod nadzorem lekarza nie powinna zagrażać organizmowi. Jeśli jednak będzie stosowana dłużej, może doprowadzić do wystąpienia niedoborów pokarmowych i braków składników odżywczych. Może także doprowadzić do osłabienia i wycieńczenia organizmu, przyczynić się do wystąpienia anemii czy osłabienia układu odpornościowego.

Dieta 800 kcal – przeciwwskazania i efekt uboczne

Diety 800 kcal nie poleca się kobietom w ciąży, mamom karmiącym piersią, a także wszystkim, którzy cierpią na choroby współistniejące. Niewskazana jest również dla dzieci i młodzieży, a także dla seniorów.

Bezwzględnym przeciwskazaniem dla stosowania tego typu diety są:

dna moczanowa

kamica żółciowa

niedoczynność tarczycy



zaburzenia hormonalne

Skutkami ubocznymi tego rodzaju diety mogą być:

odwodnienie

zawroty głowy



osłabienie układu immunologicznego

niedobór składników odżywczych

wycieńczenie organizmu

Czytaj też:

Dieta odchudzająca na bazie mrożonek. Czy jest zdrowa?