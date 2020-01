Te napoje utrudniają rzucenie palenia. Unikaj ich!

Palenie papierosów jest znaną przyczyną chorób, którym można mimo wszystko łatwo zapobiegać. Mimo to co roku przyczynia się do jednego na pięć zgonów. Wiele osób zmaga się obecnie z chorobami związanymi z paleniem, takimi jak rak i choroby serca. Wiele osób ma trudności z rzuceniem palenia. Ale są proste zmiany, które mogą pomóc oprzeć się pokusie zapalenia kolejnej sztuki.

Pod względem dbania o sylwetkę unikamy pewnych potraw i napojów. Naukowcy odkryli, że dieta również odgrywa rolę w zainteresowaniu ludzi paleniem. Są napoje, które sprawiają, że palenie jest bardziej satysfakcjonujące. Badanie wykazało, że gazowane napoje, alkohol, cola, herbata i kawa mogą poprawić smak papierosów.

Niektóre osoby uważają, że zmiana napoju (na przykład przejście z wina na wódkę i sok pomidorowy) wpływa na potrzebę sięgnięcia po papierosa. Warto również pamiętać o tym, że połączenie palenia i picia zwiększa ryzyko raka jamy ustnej o 38 razy.

Zaleca się picie większej ilości wody i soku, aby uniknąć nadania papierosom lepszego smaku. Naukowcy odkryli również, że istnieją produkty, które mogą pomóc palaczom rzucić palenie szybciej. Jedzenie sera, owoców i warzyw może spowodować, że papierosy będą miały okropny smak. Ludzie powinni wprowadzać zmiany w swojej diecie i dodawać takie produkty do niektórych posiłków, kiedy często myślą o paleniu.

Oprócz zmian w diecie istnieją działania, które mogą pomóc rzucić palenie szybciej. Wcześniejsze badania wykazały, że proste ćwiczenia, takie jak pięciominutowy spacer mogą zmniejszyć apetyt na papierosy. Zmywanie naczyń lub przebywanie w pokoju, w którym nie palisz, może pomóc. To „pragnienie” może trwać 5 minut. Zanim się poddasz, przygotuj listę 5-minutowych strategii.

