Czy pary powinny mieć osobną pościel? Odpowiedź naukowców

Sen jest kluczowym składnikiem naszego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Zapewnienie wystarczającej ilości odpoczynku poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego, zdrowie psychiczne, koncentrację, a także przynosi wiele innych korzyści. Badanie z 2005 r. wykazało, że w przypadku par około jedną trzecią wszystkich zaburzeń snu powoduje... partner.

Osobna kołdra a jakość snu

Wieloletnia tradycja w Europie może dać wskazówki dotyczące lepszego snu. Pary w krajach takich jak Szwecja i Niemcy śpią z dwoma oddzielnymi kołdrami na wspólnym łóżku zamiast jednej dużej. IKEA przyjęła nawet tę koncepcję w kampanii marketingowej obejmującej pakiet dwóch koców, w tym jeden cieplejszy od drugiego. Nasze ciała mają bowiem różną temperaturę i podczas gdy jeden z partnerów śpi dobrze, drugiemu może być zimno. Zapytaliśmy ekspertów od snu i związków, czy ta metoda podwójnej pościeli może pomóc parom lepiej spać w nocy. Tara Youngblood, współzałożycielka i główny naukowiec Chili Sleep Systems powiedziała, że ​​spanie pod dwoma okryciami może pomóc rozwiązać problemy snu.

„Sen to bardzo samolubny akt. Aby było nam wygodnie, przede wszystkim potrzebujemy naszej przestrzeni – powiedziała. – Nie śpicie na tych samych poduszkach. Podobnie posiadanie oddzielnych kołder pozwala na swobodę i własne preferencje dotyczące snu”. Ważne znaczenie odgrywa tu optymalna temperatura ciała. Różne badania pokazują, że od 92 do 98 proc. ludzi ma inną niż partner. Dlatego każda osoba otulająca się kołdrą o preferowanej grubości może zapewnić sobie spokojny sen.

Jak dwie pościele wpływają na intymność w związku?

Dwie kołdry oznaczają, że nie trzeba dostosowywać swojej temperatury, co ma kluczowe znaczenie dla uzyskania głębokiego snu. Tego zaś potrzesz, aby obudzić się wypoczęty. Dr Alexandra Stockwell, ekspert ds. relacji i intymności zgadza się, że bycie wypoczętym jest ważnym elementem utrzymania zdrowych relacji. W przypadku niskiego komfortu w sypialni szybko tracimy cierpliwość i żywimy urazę do drugiej połówki. Sięgnięcie po dwa osobne okrycia może poprawić życie seksualne pary, jeśli pomoże im to lepiej spać. Należy jednak upewnić się, że posiadanie dwóch koców nie jest w żaden sposób formą unikania intymności, a jedynie środkiem do poprawy jakości snu.

„Zarówno wystarczająca ilość, jak i poszanowanie snu pozytywnie wpływa na życie seksualne pary. Kiedy jedno z nich nie jest spełnione, trudno jest się zrelaksować i dobrze się bawić” – wyjaśniła Stockwell.

Jakość snu a seks

W rzeczywistości w badaniu z 2015 r. stwierdzono, że im więcej snu otrzymają kobiety, tym bardziej są zainteresowane seksem następnego dnia. „Może wydawać się sprzeczne z intuicją używanie dwóch pościeli w celu zwiększenia intymności, ale dzięki lepszemu spaniu, może być jej więcej. Tak naprawdę najbardziej intymny dla par jest sam sen. Kiedy ludzie śpią w tym samym łóżku, dzielą się doświadczeniami” - mówi Stockwell. Pary powinny respektować swoje potrzeby dotyczące jakości snu. Należy wypracować kompromisy, które poprawią ich życie intymne. Jeśli dwie osobne kołdry okażą się dla nich rozwiązaniem, nie ma przeszkód, aby pod nimi spać.

