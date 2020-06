10 nawyków żywieniowych naturalnie szczupłych ludzi

Niektórzy ludzie są szczupli z natury, inni nie. Czasami waga osoby zależy w dużej mierze od czynników, na które nie może wiele zaradzić, takich jak genetyka i chemia ciała. Jednak istnieje kilka nawyków żywieniowych, które pomagają szczupłym ludziom pozostać w formie, niezależnie od pozostałych aspektów.

Jakie nawyki mają szczupli ludzie?

1. Jedzą tylko wtedy, gdy są głodni

Istnieje ogromna różnica między apetytem a głodem. Głód jest wtedy, gdy twoje ciało mówi ci, że nadszedł czas, aby ponownie zdobyć składniki odżywcze. Apetyt to uczucie głodu. Na apetyt wpływa wiele różnych czynników. Na przykład zapach określonego jedzenia może wywołać chęć jedzenia, nawet jeśli nie jesteś głodny. Szczupli ludzie jedzą, kiedy są naprawdę głodni jedzenia. Nie jedzą, dopóki ich żołądki nie będą „domagać się” tego. Wiedzą również, że nie jest mądrym nawykiem żywieniowym jedzenie rzeczy tylko dlatego, że leży tuż przed nimi.

2. Aktywnie myślą o żywieniu

Szczupli ludzie angażują się w mądry nawyk jedzenia, aktywnie myśląc o żywieniu. Na przykład podczas przygotowywania posiłków szczupła osoba może pomyśleć o najbardziej pożywnych proporcjach jedzenia, które należy uwzględnić w posiłku. Zasadniczo dietetycy zalecają, aby ½ posiłku składało się z warzyw, ¼ białka, a ¼ węglowodanów. Szczupła osoba może wziąć te proporcje pod uwagę, aby stworzyć najzdrowsze posiłki.

3. Trzymają się z dala od niezdrowych opcji

Szczupli ludzie zwykle trzymają się z dala od niezdrowych opcji żywności. Na przykład fast foody mają reputację żywności wyjątkowo niezdrowej i tuczącej. Jest to rodzaj pożywienia, którego szczupli ludzie unikaliby niezależnie od okoliczności. Starają się też trzymać z dala od niektórych artykułów spożywczych, takich jak cukierki, ciastka, ciasta, smażone potrawy i podobne.

4. Jedzą powoli

Mózg potrzebuje czasu, aby zarejestrować fakt, że zjadłeś wystarczająco dużo. Powolne jedzenie pozwala uświadomić swojemu ciału, że jesteś nasycony. Jeśli szybko pochłoniesz jedzenie, nie zapewnisz mózgowi wystarczającej ilości czasu na zarejestrowanie zadowolenia, a w dążeniu do zaspokojenia możesz zjeść więcej, niż potrzebujesz. Szczególnie ważne jest, aby żuć powoli, ponieważ więcej hormonów hamujących apetyt uwalnia się do organizmu. Jednocześnie następuje spadek hormonów stymulujących apetyt.

5. Piją wodę w dużych ilościach

Innym mądrym nawykiem żywieniowym jest picie wody w celu zachowania nawodnienia. Są ludzie, którzy jedzą więcej jedzenia lub piją słodkie napoje, podczas gdy w rzeczywistości są spragnieni wody. W rezultacie wprowadzają do organizmu dodatkowe składniki odżywcze i kalorie, których tak naprawdę nie potrzebują. Ponadto 60 proc. ludzkiego ciała to woda. Woda jest kluczowym składnikiem odżywczym, który bezpośrednio wpływa na metabolizm.

6. Gotują posiłki przy użyciu zdrowszych składników

Szczupli ludzie próbują gotować i jeść zdrowsze alternatywy. Na przykład wiele osób gotuje z olejów roślinnych, takich jak olej rzepakowy, oliwa z oliwek i olej z orzechów włoskich – w przeciwieństwie do tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, takich jak masło. Ludzie spożywający nabiał mogą wybierać produkty mleczne o niskiej zawartości tłuszczu. Czasami możesz po prostu całkowicie pominąć składnik posiłku, jeśli jest zbyt niezdrowy.

7. Wolą jeść świeże, zdrowe jedzenie

Smukli ludzie wiedzą, że warto jeść najzdrowsze produkty. Idealnie byłoby, gdyby posiłki były jak najbliżej świeżych, pełnych składników. Na przykład znacznie lepiej jest jeść świeże brokuły, które niedawno kupiłeś w sklepie, niż jeść pakowane, wstępnie przetworzone brokuły w pojemniku z dodatkiem konserwantów, masła, soli i sztucznych aromatów. Im najmniej przetworzone, tym zdrowsze jest jedzenie.

8. Mają nawyk zdrowego odżywiania

Ludzie, którzy są szczupli, lubią zdrowe jedzenie. Odwracają się od rzeczy, o których wiedzą, że są gorsze dla ich zdrowia. Mogą mieć większy apetyt na zdrowsze rodzaje żywności. Smukli ludzie mogą odczuwać wstręt do pokarmów, które nie są dla nich dobre, podczas gdy nadal pragną zdrowszych opcji. Po chwili skierowania się w stronę zdrowszej żywności możesz zauważyć różnicę między smakiem niezdrowej, a smakiem zdrowej żywności.

9. Wybór jakości, a nie ilości

Niektórzy myślą, że jedzenie jak największej ilości to dobra rzecz. Jest to nawet wartość zakorzeniona w wielu kulturach. Jednak nie jest dobrze jeść tyle, ile to możliwe. Jeśli chodzi o mądre nawyki żywieniowe, musisz skupić się na jakości, a nie na ilości. Czy twoje jedzenie jest bogate w składniki odżywcze? Czy zostało mocno przetworzone? To ważne pytania dotyczące jakości posiłku.

10. Patrzą na etykiety

Szczupli ludzie zawsze patrzą na etykiety składników. Producenci są podstępni, ponieważ czasami umieszczają w swoich produktach spożywczych niepożądane składniki. Na przykład wiele firm dodaje cukier do swoich produktów spożywczych. Na początku puszka brzoskwiń może wydawać się zdrowa. Cóż, jeśli spojrzysz na etykietę i zobaczysz, że do brzoskwiń dodano 50 gramów cukru, oznacza to, że nie są najlepszym wyborem.

