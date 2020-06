Wegetarianie są szczuplejsi i mniej ekstrawertyczni niż mięsożercy. Co jeszcze odkryli naukowcy?

Stwierdzono, że im rzadszy jest udział pokarmu zwierzęcego w diecie danej osoby, tym niższy jest jej wskaźnik masy ciała (BMI), a tym samym masa ciała. Jednym z powodów może być niższy udział silnie przetworzonej żywności w diecie roślinnej. „Produkty, które są nadmiernie bogate w tłuszcz i cukier, są szczególnie odpowiedzialne za tycie. Pobudzają apetyt i opóźniają uczucie sytości. Jeśli unikniesz pokarmu zwierzęcego, spożywasz średnio mniej takich produktów” – wyjaśnia Evelyn Medawar, pierwsza autorka badania, które został teraz opublikowane w czasopiśmie Nutrients. Ponadto: żywność wegetariańska zawiera błonnik pokarmowy i ma pozytywny wpływ na mikrobiom w jelicie. To kolejny powód, dla którego mogą szybko dawać uczucie sytości. Oprócz tego decydujące znaczenie mogą odegrać czynniki stylu życia, takie jak więcej sportu i większa świadomość zdrowotna.

W przypadku BMI wydaje się również mieć znaczenie to, na jakie produkty zwierzęce decyduje się dana osoba. Jeśli są to głównie tak zwane pierwotne produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. mięso, kiełbasa i ryby, dana osoba zwykle ma wyższy BMI niż osoba, która je głównie wtórne produkty zwierzęce, tj. jaja, mleko, produkty mleczne, ser i masło. W pierwszym przypadku korelacja jest istotna statystycznie.

Odżywianie i osobowość

Naukowcy odkryli również, że odżywianie wegetariańskie lub wegańskie ma również związek z osobowością. Zwłaszcza z jednym z pięciu głównych czynników osobowości, ekstrawersją. Wykazano, że osoby z dietą opartą głównie na produktach roślinnych są bardziej introwertyczne niż ci, którzy żywili się głównie produktami pochodzenia zwierzęcego. „Trudno powiedzieć, jaki jest tego powód” – mówi Veronica Witte. „Może to wynikać z tego, że bardziej introwertyczni ludzie mają bardziej restrykcyjne nawyki żywieniowe lub są bardziej społecznie segregowani z powodu swoich nawyków żywieniowych”. Tutaj ponownie należy przeprowadzić dalsze badania nad tym, jak ludzie identyfikują się z charakterystyką swojej diety.

Jednak nie mogli potwierdzić, że dieta roślinna jest związana z tendencją do zachowań neurotycznych, jak sugerują inne badania. „Wcześniejsze analizy wykazały, że więcej neurotycznych osób na ogół częściej unikało pewnych grup pokarmów i zachowywało się bardziej restrykcyjnie. Skoncentrowaliśmy się tutaj wyłącznie na unikaniu produktów pochodzenia zwierzęcego i nie mogliśmy zaobserwować żadnej korelacji”, wyjaśnia kierownik badania Veronica Witte.

W trzeciej części ostatecznie skoncentrowano się na pytaniu, czy dieta głównie roślinna jest częściej związana z nastrojami depresyjnymi. Tutaj poprzednie badania sugerowały również związek między tymi dwoma czynnikami. „Nie mogliśmy wykryć tej korelacji” – mówi Witte. „Możliwe jest, że we wcześniejszych analizach inne czynniki zacierały wyniki, w tym BMI lub wyraźne cechy osobowości, o których wiadomo, że są związane z depresją. My je wytłumaczyliśmy” – wyjaśnił Witte, wyjaśniając możliwy powód różnych wyników. Ponadto dieta roślinna jest obecnie bardziej powszechna i bardziej akceptowana i nie jest już ograniczona do określonej grupy.

