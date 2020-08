Chcesz zwiększyć motywację do treningu? Wystarczy ta jedna sztuczka

Koncepcja zwana „body neutrality” zyskuje na popularności i jest ku temu ważny powód.

– Pozytywne nastawienie do ciała i zawstydzanie ciała mogą być dwiema stronami tego samego medalu – wyjaśnia Krista Martins, założycielka i dyrektor generalna Wukkout!, studia karaibskiego tańca fitness, w którym zajęcia są utrzymane w kliamcie body-neutral. – W obu tych okolicznościach to, jak się czujemy wewnętrznie, zależy od tego, co myślimy o swojej zewnętrznej postaci.

Martins podkreśla, że pozytywne nastawienie do ciała i zawstydzanie ciała maja źródło w porównywaniu się ze standardowym ideałem. – Body neutrality mówi, że „standard piękna nie ma znaczenia dla tego, co o sobie myślę”.

Fitness neutralny dla ciała

W przeciwieństwie do sprawności skupionej na utracie wagi, uzyskaniu „lekkiego ciała” lub pobudzeniu niektórych mięśni, fitness neutralny dla ciała koncentruje się na funkcji, a nie na formie. Możesz więc nadać priorytet wzmocnieniu górnej części ciała zamiast na przykład uczynić priorytetem utratę „zwiotczałych ramion”.

Innym sposobem spojrzenia na neutralność ciała, zdaniem Helen Phelan, założycielki Helen Phelan Studio, jest oddzielenie wartości od ciała. Dla niektórych jest to bardziej przystępne niż idea aktywnego pozytywnego nastawienia do swojego ciała. – To punkt pośredni, który pozwala ci skupić się na tym, kim jesteś jako osoba, w porównaniu z tym, czym jest twoje opakowanie.

Dlaczego neutralność jest lepsza?

Jeśli chodzi o twoje zdrowie i kondycję, neutralne podejście do wyglądu ciała ma wiele zalet.

Martins, która na swoich zajęciach stosuje podejście neutralne, mówi, że jej klienci czerpią z tego ogromne korzyści. – Czują, że mogą naprawdę odpuścić i być sobą bez wstydu, a co za tym idzie, są w stanie osiągnąć swoje cele, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, ponieważ nie odczuwają presji, by wyglądać jak ktoś inny.

– Kiedy ćwiczysz, aby nadać swojemu ciału określony wygląd, w gruncie rzeczy karzesz siebie za to, że obecnie nie wyglądasz w ten sposób – wyjaśnia Phelan. Może to powodować ból psychiczny. Ale kiedy ćwiczysz neutralność ciała, znajdziesz inne powody, aby ćwiczyć: na przykład, aby móc nosić swoje dziecko, budować więcej energii lub czuć się silniejszą.

– Jest wiele dowodów na to, że kiedy wykonujesz trudne fizycznie rzeczy, wysyłasz do mózgu wiadomości, że jesteś silna psychicznie – wyjaśnia Phelan. – To przechodzi na wszystkie inne obszary twojego życia i buduje twoją odporność. Korzyści z tego znacznie przewyższają korzyści wynikające ze zmiany wyglądu ciała. Jeśli wiesz, że budujesz odporność i stajesz się lepszą osobą, jest to naprawdę ekscytujące i o wiele bardziej motywujące.

Ważne są też inne aspekty zdrowotne

– Kiedy sprawiamy, że sprawność fizyczna staje się czymś, co po prostu pomaga nam schudnąć, często pomijamy inne ważne aspekty dotyczące zdrowia i wydajności: właściwe odżywianie i wypoczynek – podkreśla Annie Calhoun, certyfikowana terapeutka żywieniowa i osobista trenerka. – W 9 na 10 przypadków klient przychodzi do mnie z poważnym niedożywieniem i nadmiernym wysiłkiem fizycznym, co skutkuje zmęczeniem, osłabieniem, opóźnionymi postępami w ćwiczeniach, zaburzeniami równowagi hormonalnej, problemami trawiennymi, częstymi urazami i wieloma innymi komplikacjami – mówi Calhoun. – Ale kiedy pracujemy nad tym, aby przenieść punkt ciężkości tam, gdzie jest odpowiednie odżywianie i regeneracja, wydajność rośnie w mgnieniu oka!

– Jeśli kiedykolwiek powstrzymywałeś się od wykonywania określonego stylu treningu, chodzenia na zajęcia lub wyznaczania sobie konkretnego celu ze względu na swoje ciało i jego wygląd, „body neutrality” może pozwolić ci na wszystkie te rzeczy – mówi Kourtney A. Thomas, certyfikowany trener. – Zasadniczo, jeśli nie myślisz obsesyjnie o swoim ciele przez cały czas, możesz w nim żyć i robić z nim różne rzeczy!

Wiele osób ma wyidealizowaną wersję siebie, do której starają się ponownie dotrzeć. Może to ich waga z liceum lub para dżinsów, które kiedyś mogły nosić. Ale te przeszłe wersje nas samych mogą wywoływać wstyd z powodu tego, gdzie obecnie jesteśmy, co może utrudniać dobre samopoczucie z powodu ciała, w którym się obecnie znajdujemy. – Neutralność ciała może pozwolić ci odejść od każdej poprzedniej wersji siebie, którą postawiłeś na piedestale, co jest bardzo częstym wyzwaniem w świecie fitness – wyjaśnia Thomas. – Uwalnia presję zewnętrznych standardów i spełnia społeczne ideały, które mogą nie pasować do ciebie. Może to być droga do bycia bardziej obecnym w teraźniejszym życiu, a nie dążenia do jakiegoś przeszłego lub przyszłego siebie.

4 sposoby na neutralność

Chcesz podejść do fitnessu z perspektywy „body neutrality”? Oto jak zacząć:

Bądź świadoma swoich działań. Thomas podkreśla, że praktykowanie neutralności ciała jest procesem, ale kluczowe jest rozpoczęcie od świadomości. – Zwróć uwagę, kiedy oceniasz swoje ciało, kiedy używasz deskryptorów, które przypisują pozytywną lub negatywną wartość twojemu ciału lub zdolnościom fizycznym – radzi. – Następnie wizualizuj przejście w stan neutralny. To może wyglądać jak spojrzenie w lustro i powiedzenie „to ja dzisiaj” lub neutralne powtórzenie pozytywnych lub negatywnych myśli.

Znajdź formę ćwiczeń, które pokochasz. Phelan mówi, że jednym z fundamentów neutralnej wobec ciała sprawności jest znalezienie takiego treningu, który naprawdę ci się podoba. – To nie zadziała, jeśli zmuszasz się do jazdy na rowerze, choć na przykład bardzo lubisz taniec cardio. Może to wymagać trochę prób i błędów, aby dowiedzieć się, które treningi są dla ciebie dobre, z którymi trenerami lub instruktorami współpracujesz i tak dalej. Bądź cierpliwa, daj sobie czas na zastanowienie się, jaki styl fitness będzie dla ciebie odpowiedni. Może to być po prostu zwiększanie liczby spacerów w ciągu dnia lub wstawanie i rozciąganie się.

W mediach społecznościowych śledź osoby o różnych typach ciała. Jedną z rzeczy, która może naprawdę pomóc ludziom widzieć swoje ciała bardziej neutralnie, jest zapewnienie, że widzisz różne typy ciał w mediach społecznościowych, na zajęciach treningowych i w innych częściach swojego życia. – To jak terapia ekspozycyjna, ponieważ widzisz, że istnieją inne rzeczy – wyjaśnia Phelan. W przeciwnym razie możemy zamknąć się w bańce chudych, muskularnych ciał, które pasują do tradycyjnego ideału piękna. Pomocne może być również poszukiwanie trenerów i innych specjalistów od odnowy biologicznej, którzy niekoniecznie pasują do „ideału”.

Wyznacz funkcjonalne cele fitness. Wyznaczanie celów, które nie są oparte na wyglądzie lub wadze, może być trudne, jeśli nie robiłaś tego wcześniej, ale kiedy już to opanujesz, będziesz wymyślać nowe cele. – Wyznaczaj cele, które opierają się na tym, co twoje ciało może zrobić, a nie na tym, jak możesz przeobrazić je w coś, czym nie jest – sugeruje Calhoun. – Może chcesz osiągnąć sukces w martwym ciągu, przejść wiele kilometrów itd. Wyznacz sobie cele, które zainspirują cię do rozwoju, a nie obarczą poczuciem winy.

