Jak zachować pozytywne nastawienie, gdy twój partner cię irytuje?

Terapeuci codziennie pracują z ludźmi, którzy mają problemy w związku. Wiele rozpada się, a ludzie idą dalej, nie wiedząc, w czym tkwił problem. Jednak jeśli twój partner działa ci na nerwy, musisz nauczyć się pozytywnego podejścia do takich sytuacji. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci uniknąć przekroczenia krawędzi.

1. Zrozum, dlaczego cię irytuje

Musisz zdać sobie sprawę, skąd bierze się twoja frustracja, i nigdy nie wyładowywać jej na nikim innym. Gniew jest najbardziej naturalną emocją, którą można pokazać i tak łatwo jest pokazać ją niewłaściwej osobie. Kiedy ktoś mocno nas zirytuje, łatwo jest chcieć wzywać go, krzyczeć, a nawet w ogóle z nim nie rozmawiać. Zamiast tego skutecznie komunikuj problem. Nigdy nie unikaj rozmowy, nie wychodź w złości ani nie pogarszaj sytuacji. Zachowuj się jak dorosły i przejdź do sedna sprawy. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, dlaczego denerwują partnera, dopóki druga osoba coś o tym nie powie.

2. Postaw na komunikację w związku

Jednym z powodów, dla których tak wielu parom się nie udaje, jest brak dobrej komunikacji. Jeśli twój partner ma małe nawyki, które doprowadzają cię do szaleństwa, musisz prowadzić otwarty dialog na ten temat. Każdego wieczoru powinieneś zarezerwować czas na rozmowę. Musisz opowiedzieć o frustracji w pracy, problemach z dziećmi i rzeczach, które oboje możecie poprawić jako para. Nie możesz jednak czepiać się swojego partnera. Większość konfliktów można rozwiązać dzięki skutecznej komunikacji. Pomaga utrzymać pozytywne nastawienie w związku.

3. Przyjrzyj się swoim emocjom

Niektóre rzeczy mogą cię irytować, ponieważ masz u podłoża zaburzenie lękowe. Czy wiesz, że niepokój może sprawić, że będziesz nastrojowy, poirytowany, zrzędliwy i będziesz szukać konfliktu? Jeśli czujesz, że często jesteś na krawędzi, warto udać się do terapeuty. Możesz mieć problem z lękiem, który powoduje irytację wszystkim, co robi twój partner.

4. Nie idź za złymi emocjami

Jeśli twój partner robi coś irytującego, na przykład zbyt głośno włącza telewizor, być może będziesz musiał usunąć się z pokoju. Najlepszą rzeczą do zrobienia w tej sytuacji jest usunięcie się. Wyjdź na zewnątrz, pospaceruj lub usiądź na werandzie i porozmawiaj z jednym ze swoich przyjaciół. Kiedy odsuniesz się od hałasu i chaosu, będziesz mógł się ponownie skupić. Życie z inną osobą nie jest łatwe, a przekonasz się, że niektóre dni są gorsze od innych. Po powrocie poczujesz się spokojniejszy i bardziej rozluźniony.

5. Rozważ terapię dla par

To, że kogoś kochasz, nie oznacza, że zawsze będziesz się nim fascynować. Może się zdarzyć, że po prostu nie możesz go znieść. Jeśli twój związek jest wart uratowania, warto udać się do terapeuty. Mają oni sposoby, aby dotrzeć do sedna sprawy i pomóc wam znaleźć skuteczne metody rozwiązywania konfliktów. Niektóre problemy są szkodliwe dla związku, jeśli nie zostaną rozwiązane natychmiast. Inne sytuacje umieszczają między ludźmi „kliny”, których nie można naprawić. Terapia nie jest czymś, co może naprawić wszystko i nie działa z dnia na dzień. Oboje musicie zobowiązać się do znalezienia pozytywnych sposobów radzenia sobie z problemami, które powstają w waszym związku.

