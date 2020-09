„Zmień porażki we wskazówki”. Trenerka radzi, jak osiągnąć sukces w odchudzaniu

Nie porażki, a wskazówki

Autumn Calabrese pracuje w branży zdrowia i fitness od ponad 17 lat i przezwyciężyła niezliczone problemy psychiczne i fizyczne. Powiedziała jednak, że lubi myśleć o tych zmaganiach jako o „przekierowaniach”, czy też wskazówkach.

– Naprawdę łatwo jest spojrzeć na coś, co nie działa lub co wydaje się nie działać, i stwierdzić, że po prostu poniosłeś porażkę – powiedziała Calabrese. – Najlepszą rzeczą, jaka mogła mi się kiedykolwiek przytrafić, było to, że zostałam nakierowana na moją prawdziwą ścieżkę. Moja prawdziwa ścieżka zaprowadziła mnie tam, gdzie powinnam być.

Trenerka powiedziała, że chce podzielić się ze światem inną stroną siebie, ponieważ każdy czasami boryka się z problemami ze zdrowiem i kondycją. – Wszyscy jesteśmy w tej samej podróży, ale w jej różnych punktach – dodała.

Jak skutecznie schudnąć? Calabrese radzi

Oto kilka rzeczy, o których zdaniem Calabrese ludzie powinni pamiętać, rozpoczynając odchudzanie.

1. Jeśli dieta lub plan ćwiczeń nie działają, nie ma problemu

Calabrese powiedziała, że zmiana sposobu myślenia o swojej sprawności może pomóc w zniechęceniu się do kontynuowania odchudzania. Różne programy i diety niekoniecznie działają dobrze w przypadku wszystkich, więc Calabrese powiedziała, że traktuje te doświadczenia jako kroki na ścieżce, która prowadzi cię tam, dokąd chcesz.

– Może po prostu ta porażka będzie dla ciebie wskazówką do zrobienia czegoś, co będzie dla ciebie lepsze, co będzie miało trwały efekt, co będzie dla ciebie zdrowszą opcją, która pomoże ci nie tylko przejąć kontrolę nad swoim jedzeniem, ale także nad swoim nastawieniem – powiedziała.

2. Nie ma idealnego sposobu na jedzenie i życie

Nie ma idealnej ścieżki do sprawności, a Calabrese powiedziała, że chce obalić mit, że istnieje doskonały sposób na jedzenie i życie. Powiedziała, że nie chce, aby ludzie myśleli o jedzeniu pewnych potraw jako oznakach niepowodzenia, ale raczej jako okazji do głębszego zrozumienia tego, co jest motywacją do ich wyborów.

– Wszyscy mamy dobre i złe dni – powiedziała. – To naprawdę sposób myślenia, który wybierzemy, zadecyduje o tym, czy będziemy tkwić w tym, co złe, czy też pozwolimy porażkom kształtować nas i zachęcać nas do uczenia się z nich i bycia lepszymi.

Calabrese powiedziała, że nie wierzy w eliminowanie pokarmów z diety. Na przykład jej zdaniem dobrze jest od czasu do czasu zjeść pączka, ale jeśli dojdzie do tego, że zjadasz tak dużo pączków, że poczujesz się źle, ważne jest, aby zrozumieć, co cię do tego zmusiło.

– Wiele z tego pochodzi z czegoś znacznie głębszego, czegoś związanego z emocjami – powiedziała. – Musimy więc spojrzeć na naszą sprawność fizyczną i naszą drogę do odżywiania nie tylko jako: „wykonałem ćwiczenia i zjadłem odpowiednią żywność”. Należy również przyjrzeć się nastawieniu i powiedzieć: „co jeszcze się dzieje?”.

Calabrese powiedziała, że zbadanie głębszych motywacji stojących za tymi wyborami może ostatecznie pomóc ludziom znaleźć równowagę i podejmować zdrowsze decyzje.

3. Odchudzanie to proces

Calabrese powiedziała, że wiele lat zajęło jej rozpoznanie niektórych różnych wydarzeń w jej życiu jako wskazówek, w jakim kierunku ma pójść.

W swojej książce opisała przypadek, w którym pominięto ją jako trenerkę w popularnym programie odchudzającym i powiedziała, że jest zdruzgotana. Jednak to doświadczenie doprowadziło ją ostatecznie do jej obecnej pozycji, gdzie pisze własne programy fitness w domu i stworzyła program żywieniowy.

– Czasami nie dostrzegasz pewnej „lekcji” przez lata, więc musisz ufać, że lekcja się wreszcie pojawi – powiedziała Calabrese.

