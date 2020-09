Jak wyszczuplić twarz? Sposoby na wysmuklenie buzi

Na początek należy zastanowić się nad tym, co sprawia, że nasza twarz wydaje się zbyt okrągła. Nie zawsze jest to efekt nadmiaru tkanki tłuszczowej. Zdarza się, że twarz wydaje się pulchna, bo jest opuchnięta, a to może zwiastować poważne problemy ze zdrowiem. Opuchlizna twarzy to jeden z objawów m.in. zaburzeń w funkcjonowaniu nerek, dlatego warto obserwować swój wygląd i reagować, gdy nagle zaczynamy zauważać nietypowe zmiany.

Jak wyszczuplić twarz podczas odchudzania?

Nadwaga powoduje, że twarz staje się bardziej okrągła. Pozbycie się nadmiaru kilogramów jest jednym z najlepszych i najkorzystniejszych dla ogólnego zdrowia sposobów na wyszczuplenie twarzy. Warto przede wszystkim skupić się na swoim ciele jako na całości, a nie zbiorze poszczególnych elementów. Nie można wyszczuplić jedynie twarzy, choć pewnie znalazłaby się w Internecie „cudowna” dieta lub „magiczna” tabletka, jeżeli byłaby taka potrzeba. Na szczęście, mamy sprawdzone sposoby na wyszczuplenie twarzy, które pozwalają trwale zmienić wygląd oraz poprawić go na chwilę zgodnie z własnymi potrzebami.

W przypadku odchudzania efekty stosowania zdrowej diety i aktywności fizycznej widoczne są na twarzy po zrzuceniu średnio 4-6 kg. To oczywiście sprawa indywidualna, jednak warto pamiętać, że trudno nam samym zauważyć różnicę, jeżeli codziennie spoglądamy w lustro. Odchudzanie wymaga przede wszystkim cierpliwości, bo nagła utrata kilkunastu kilogramów wiąże się z zagrożeniem zdrowia i życia.

Jak wyszczuplić twarz makijażem?

Makijaż to jeden ze sposobów na optyczne wyszczuplenie twarzy. Nie zapewni on wprawdzie trwałych efektów, ale pozwoli na chwilę wymodelować kontur twarzy i wyostrzyć jej rysy oraz ukryć niedoskonałości. Jaki makijaż odejmuje kilogramów na twarzy? Przede wszystkim warto zastanowić się, co chcemy ukryć i kiedy wykonujemy makijaż. Subtelny makijaż dzienny jest równie skuteczny, jak mocny makijaż wieczorowy, ale trzeba nauczyć się go wykonywać. Zasada jest jedna – przyciemniamy partie twarzy, które chcemy wyszczuplić i rozjaśniamy te, które chcemy uwydatnić. Prawidłowo dobrane kosmetyki oraz odrobina wprawy potrafią zdziałać cuda.

Jak wyszczuplić twarz fryzurą?

Zmiana fryzury to kolejny sposób na optyczne wyszczuplenie twarzy. W tym przypadku możemy mieć jednak pewne problemy, bo twarz wysmuklają przede wszystkim dłuższe włosy. Dla kobiet z okrągłą twarzą poleca się półdługie i długie fryzury np. modnego od wielu sezonów long boba. W zależności od wieku i upodobań można też zdecydować się na fryzury o dość dużej objętości np. czesane wiatrem loki i fale.

Zabiegi na wyszczuplanie twarzy

Skutecznym sposobem na wyszczuplenie twarzy są też różnego rodzaju zabiegi, którym możemy poddać się w domu, gabinecie kosmetycznym i gabinecie medycyny estetycznej.

Na początek warto poznać domowe zabiegi na wyszczuplenie twarzy, które pomogą wymodelować owal twarzy i sprawią, że skóra stanie się bardziej jędrna oraz elastyczna. W domu możemy wykonywać masaże oraz korzystać ze specjalnych kosmetyków modelujących i ujędrniających. Warto korzystać także z domowych maseczek oraz coraz tańszych urządzeń do profesjonalnej pielęgnacji skóry w domu.

Jeżeli nie mamy czasu na domowe zabiegi, to możemy udać się do kosmetyczki, która wykona profesjonalny masaż twarzy, nałoży optymalnie dopasowane do potrzeb cery kosmetyki i dobierze zabiegi o działaniu modelującym, które pomogą poprawić owal twarzy. Do dyspozycji mamy także zabiegi medycyny estetycznej, które szybko i skutecznie zmieniają rysy twarzy. W celu jej wyszczuplenia oraz wymodelowania stosuje się m.in. kwas hialuronowy. Jeżeli decydujemy się na radykalne rozwiązania, to możemy skorzystać z zabiegów chirurgii plastycznej np. liposukcji, czyli odsysania tłuszczu z policzków.

