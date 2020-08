Ból podbrzusza – co należy o nim wiedzieć?

Ból podbrzusza u kobiet na ogół odnosi się do bólu, dyskomfortu lub skurczów poniżej pępka. Istnieje wiele potencjalnych przyczyn bólu podbrzusza u kobiet, od bólu pęcherza po zapalenie wyrostka robaczkowego, skurcze miesiączkowe po napięcie mięśniowe lub poważniejszy problem. Właściwe leczenie zależy od prawidłowej diagnozy.

Przyjrzeliśmy się 15 możliwym przyczynom bólu podbrzusza u kobiet i podpowiadamy, co z nimi zrobić.

Z czym wiąże się ból podbrzusza?

Kiedy mówimy o bólu podbrzusza, czyli o bólu w dole brzucha, mamy na myśli ból, który odczuwasz poniżej poziomu pępka. Może pochodzić z dowolnej tkanki i układu narządów znajdujących się w tym obszarze, dlatego może być bardzo myląca. Ból, który jest ulokowany bardzo nisko, nazywany jest bólem miednicy, ale w tym przewodniku uwzględnimy go jako ból podbrzusza.

Kiedy lekarz zapyta cię o odczuwany ból, będzie chciał wiedzieć, gdzie dokładnie go odczuwasz. Może to być przydatnym wskaźnikiem do określenia tego, co może być przyczyną. Lekarz będzie również chciał wiedzieć, jak długo odczuwasz ból, zapyta również o jego nasilenie i naturę: czy gwałtownie nadchodzi i odchodzi, czy jest ciągły? Poprosi cię też o opisanie, jak odczuwasz ten ból, na przykład czy jest ostry, tępy, skurczowy lub palący.

Powiązane objawy, takie jak biegunka, wymioty i objawy ze strony układu moczowego, mogą pomóc w rozpoznaniu przyczyny, więc lekarz również cię o nie zapyta.

15 przyczyn bólu podbrzusza

