11 nawyków związanych z pracą zdalną, które niszczą twoje dietetyczne cele

Praca zdalna, wymuszona epidemią koronawirusa COVID-19, pod pewnymi względami dobrze wpłynęła na zdrowie osób ją wykonujących: godziny spędzone w korkach można było zamienić na treningi w domu, a zamiast kupować jedzenie na mieście – przygotowywać posiłki w swoich czterech kątach. Niestety, praca zdalna oznacza też czyhające na odchudzających się zagrożenia. Jakie konkretnie?

1. Cały dzień siedzisz w piżamie

Rano wstajesz na ostatnią chwilę i od razu siadasz do pracy, a później stwierdzasz, że już się nie opłaca ubrać w inny strój. Nawet podczas wideokonferencji wystarczy zmienić tylko górę piżamy na bluzkę. Czasem jednak sam fakt ubrania się i włożenia ciuchów, które w czasach przed pandemią naprawdę nosiło się w biurze, pomoże zwiększyć produktywność i pozytywnie nastawi cię na kolejny zdrowy dzień.

2. Omijasz posiłki

Działa tu podobny mechanizm jak w przypadku piżamy - wstajesz, siadasz do komputera i nie myślisz o śniadaniu. Albo „tylko coś dokończysz” i mija pora na obiad. A to powoduje wahania poziomu cukru we krwi, zmęczenie, rozdrażnienie i w końcu sięgasz po przekąskę, a nie pełnowartościowy posiłek. Zamiast tego wystarczy umieścić w lodówce przygotowane wcześniej pełnowartościowe posiłki i tylko sięgać po nie w chwili, gdy pora na śniadanie czy obiad. Na pewno wymaga to większych nakładów pracy niż zjedzenie batonika, jednak można sobie to wyjaśnić tak, że zamiast stać w korkach przed i po pracy robisz coś dla siebie.

3. Podjadasz między posiłkami

Często nawet o tym nie myśląc: masz pod ręką ulubione przekąski i bez przerwy je wcinasz. Spożywasz w konsekwencji o wiele więcej kalorii niż przy zjedzeniu trzech pełnowartościowych posiłków, a masa ciała wzrasta. Garść chipsów może i jest smaczna, ale nie zapewni organizmowi wszystkich niezbędnych makroelementów, a głód i tak nie zniknie.

4. Nie masz ustalonego planu spożywania posiłków

Być może zawsze o 13 jadłeś w pracy lunch i działając w domu robisz tak samo: podchodzisz o tej godzinie do lodówki i bierzesz z niej wszystko, co akurat jest pod ręką, a to nie przynosi dobrych rezultatów. Zaplanuj więc sobie pory posiłków i konkretne potrawy dokładnie tak samo, jak wtedy, gdy pracowałeś w biurze. Można sobie taką rozpiskę powiesić na drzwiach lodówki. Nie muszą to być nie wiadomo jak skompilowane potrawy, np. kanapka z tuńczykiem na lunch, a na popołudniową przekąskę jabłko i garść orzechów.

5. Za dużo siedzisz

W biurze jeszcze czasem trzeba iść na spotkanie, do toalety czy coś skserować. W domu odległości są mniejsze, a spotkania odbywają się online, więc siedzimy jeszcze dłużej niż gdy nie pracowaliśmy zdalnie. Z drugiej strony, z domu łatwiej zrobić sobie 5-minutowe przerwy w pracy, a już takie raz na godzinę wystarczą, by uchronić się przed zgubnymi skutkami siedzenia, porównywanymi do tych, jakie wywołuje palenie. Można częściej chodzić do kuchni po wodę lub herbatę, rozmawiać na stojąco przez telefon czy też rozdzielić pracę na przed- i popołudniową, a pomiędzy nimi iść na spacer.

Czytaj także:

Chcesz uzyskać dwa razy lepsze efekty odchudzania? Skorzystaj z tych 15 wskazówek

6. Nie rozgraniczasz pracy od wypoczynku

Praca biurowa ma tę zaletę, że po wyjściu z niej (zazwyczaj) jest już skończona i pozostaje czas na odpoczynek, aktywność fizyczną czy dla rodziny. Z pracą zdalną bywa różnie – może się przeciągać w nieskończoność, w domu łatwiej się rozproszyć i zająć czymś innym. Dla własnego i pracodawcy dobra warto jednak uczciwie i konkretnie podzielić ten czas, by strefa zawodowa i prywatna zostały oddzielone. Można pracować wieczorem, ale warto to robić tylko wtedy, gdy wcześniej znalazła się (co najmniej) chwila dla rodziny i na odpoczynek.

7. Zajadasz stresy

W pracy kuchnia i miejsce do jedzenia są wyraźnie oddzielone od przestrzeni do pracy. W domu tak nie jest, łatwiej więc zajadać stresy, co chwilę zerkając do lodówki. Jeśli więc jedzenie jest twoją odpowiedzią na stres, spróbuj znaleźć sobie inny nawyk, również dający przyjemność i uspakajający. Może to być filiżanka herbaty, wzięcie kilku głębszych oddechów, przespacerowanie się po domu.

8. Zjadasz resztki po dzieciach

Gdy dzieci wracają ze szkoły, a ty ciągle jesteś w pracy, łatwo sięgnąć po reszty z ich jedzeniowej wyprawki danego dnia. Jeśli dodać spożywane do tego własne duże posiłki, robi się zbyt wiele kalorii. Lepiej więc resztki po dzieciach zachować dla nich do zjedzenia na później, podczas wspólnego obiadu, a samemu trzymać się wyłącznie swoich przekąsek.

9. Włączasz telewizję w tle

Telewizor jest przyczyną dwóch rodzajów kłopotów – przede wszystkim rozprasza, a co za tym idzie – wydłuża czas pracy, niekiedy nawet do wieczora. Poza tym, często prowadzi do bezmyślnego patrzenia w obraz i jedzenia w tym samym czasie. Najlepszym rozwiązaniem jest więc wyłączenie TV, co pozwoli na wsłuchanie się w organizm i jedzenie tylko wtedy, gdy naprawdę wysyła on takie sygnały, a nie z nudów.

10. Zapominasz o przygotowywaniu zdrowych przekąsek

Wbrew pozorom, w domu nie zawsze łatwiej się zorganizować. Czasem po drodze do pracy wpadamy po paczkę już przygotowanych marchewek i troskę o zdrową przekąskę mamy z głowy. W mieszkaniu czasem nie chce się kroić warzyw, ale też wcale nie trzeba. Można kupić hummus i gotowe marchewki, inne warzywa, owoce na dzień przed pracą i przygotować je sobie do podjadania.

11. Nie socjalizujesz się

Przez brak kontaktu ze współpracownikami tracisz zapał do treningów czy trzymania się zdrowej diety, a to właśnie relacje z innymi ludźmi i troska o własny komfort pracy są ważne dla efektywnej pracy zdalnej. Dlatego warto zapisywać się choćby na webinary, brać udział w spotkaniach online czy spotykać się ze znajomymi po pracy.

Czytaj także:

Chcesz schudnąć, ale lubisz jeść? Poznaj wskazówki, dzięki którym zachowasz sylwetkę i obiad na talerzu