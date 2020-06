Kiedy praca zdalna jest korzystna? Musisz spełniać 3 warunki

Wciąż trwa debata na temat tego, jak i do jakiego stopnia pracownicy powrócą do pracy w swoich starych biurach po zakończeniu pandemii. Czy wszystko wróci do „normalności”, cokolwiek to może znaczyć? Według niektórych ekspertów biura powrócą do zwykłego funkcjonowania, podczas gdy inni uważają, że praca w domu będzie częstsza. Drastycznie zmniejszyło się zapotrzebowanie na nieruchomości korporacyjne, a firmy oszczędzają pieniądze i zasoby. W temacie nadal panuje wiele przypuszczeń, a nowa rzeczywistość realnie dotyka wielu z nas.

Jak poznać, że praca zdalna jest dla ciebie dobra?

1. Umiesz dostosować się do zasad

Podczas gdy wszyscy przeżywają pandemię, firmy od dłuższego czasu starają się wdrożyć zasady skutecznej pracy zdalnej. Może to oznaczać wideorozmowy, porozumiewanie się przez rozmaite komunikatory i samodzielne radzenie sobie z różnorakimi problemami. Dostosowanie się do nowych zasad skutkuje przede wszystkim tym, że praca będzie efektywna. Jeśli twoja taka jest, to dobry znak. Prawdopodobnie poradzisz sobie z zadaniami.

2. Wiesz, na co się decydujesz

Zanim zdecydujesz się na stałe pracować z domu, dobrze jest też pamiętać o zaletach współpracy w biurze, w której możesz zobaczyć się ze wszystkimi osobiście. Posiadanie jasnego obrazu rzeczy, które stracisz, da ci lepsze przewidywanie, jeśli chodzi o znajdowanie nowych rozwiązań. Z kim skontaktujesz się, jeśli napotkasz problemy techniczne? Ustal wszystko, by w nieprzewidzianej sytuacji nie stresować się niepotrzebnie. Zbierz ważne maile i numery, pamiętaj o bezpiecznym przechowywaniu haseł.

3. Panujesz nad swoim dniem

Umiesz jasno trzymać się harmonogramu dnia, w którym znajdzie się miejsce zarówno na pracę, jak i regularny odpoczynek. Pamiętasz o konieczności spacerów, przygotowujesz sobie pełnowartościowe posiłki i umiesz oddzielić pracę od innych zajęć, mimo że wszystko wykonujesz na jednej płaszczyźnie. Oszczędzony czas dojazdu umiesz wartościowo spożytkować.