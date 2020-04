Zły stres a dobry stres – jak poznać różnicę

Stresory wywołują u ludzi emocje i przypływ adrenaliny. Zazwyczaj są to negatywne uczucia, takie jak niepokój i lęk. W przeciwieństwie do powszechnego przekonania pozytywnymi stresorami mogą z kolei być duże wydarzenia życiowe, mówi doradca ds. zdrowia psychicznego Margaret Bell. Należą do nich ślub, posiadanie dziecka, ukończenie szkoły i rozpoczęcie nowej pracy.

Dobry i zły stres

Specjaliści ds. Zdrowia psychicznego wyodrębnili warunki kliniczne określające dobry i zły stres:

Dobry stres: odnosi się do okoliczności, w których coś stresującego pomaga inspirować, motywować i poprawiać wyniki.

Zły stres: Uczucia, który męczą, pozostawiają roztrzęsionym i mogą zniszczyć zdrowie. Naukowcy podają, że niepokój prowadzi do nadmiernej reakcji, dezorientacji i słabej koncentracji.

Ostatecznie tym, co odróżnia jeden typ od drugiego, jest to, jak się czujesz w związku z tym doświadczeniem.

Kontrola zmienia oblicze stresu

„Poziom kontroli nad danym czynnikiem stresującym będzie miał znaczący wpływ na to, czy odczuwamy go jako cierpienie, czy nie”, mówi doktor psycholog kliniczny Diane Dixon. Kiedy nie masz kontroli – na przykład w przypadku śmierci w rodzinie lub zwolnienia – doświadczasz cierpienia. Ale nie musi tak pozostać. Niezależnie od stresora, zawsze możemy kultywować pewien poziom kontroli, przedstawiając listę opcji i rozwiązań, które pomogą w zarządzaniu okolicznościami. To dobry pierwszy krok (po zidentyfikowaniu samego stresora), aby dotrzeć do miejsca, w którym możemy zarządzać naszymi stresorami, aby poczuć cel i pozytywne emocje.

Dobry stres motywuje nas i pomaga budować poczucie własnej wartości, podobnie jak trening pomaga budować mięśnie. W rzeczywistości doświadczanie go jest niezbędne, abyśmy mogli się rozwijać. Jest wiele sposobów, aby go uprawiać. „Podróżowanie kultywuje dobry rodzaj stresu. Można też rozpocząć nową, ciekawą pracę” – wskazuje terapeuta Kimberly Hershenson.