Siedzenie jest jak palenie: szkodzi zdrowiu! Jak możesz sobie pomóc?

Niezdrowe skutki siedzenia

W jednym z badań przeprowadzonych w 2015 roku porównano w swoich skutkach siedzenie do palenia papierosów . Nie dość, że może ono prowadzić do rozwoju wyżej wymienionych chorób, to powoduje bóle pleców, zbytnie napięcie ścięgien mięśni podkolanowych i zginaczy bioder, a także sprawia, że dana osoba jest mniej zdolna do wykonywania ćwiczeń fizycznych, bo czuje się cała obolała.

Przede wszystkim – siedzenie przyczynia się do rozwoju chorób układu krążenia. Porównano również, w jaki sposób na ich wystąpienie wpływa siedzenie w pracy, a w jaki - siedzenie przed telewizorem. Wyniki badań opublikowano w „The Journal of the American Heart Association” i okazało się, że co najmniej 4 godziny dziennie spędzone przed telewizorem są dla zdrowia groźniejsze niż ten sam czas spędzony na siedzeniu na krześle w pracy. Dlaczego?

Podczas oglądania telewizji często podjadamy chipsy, słodycze, popijamy napoje gazowane. Co więcej, przed ekranem telewizora możemy spędzać bez przerwy długie godziny, a emitowane przez sprzęt niebieskie światło pogarsza jakość snu, gdy już uda nam się w niego zapaść. Ponadto, przez oglądanie telewizji często zasypiamy później, a niedobory snu oznaczają nie tylko zmęczenie, ale i gorszą koncentrację, a nawet przybieranie na wadze.

Nawet jeśli musisz siedzieć, rób sobie przerwy

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Leicester wśród 45 starszych kobiet dowiodły, że już 5-minutowe przerwy w siedzeniu co 30 minut wpływają pozytywnie na metabolizm. Co więcej, długie okresy siedzenia warto przerywać szybkimi spacerami, co poprawia funkcje poznawcze. Z jeszcze innych badań wynika, że pracownicy, którzy w ciągu całego dnia mieli w sumie 83 minuty przerwy, działali bardziej efektywnie i w mniejszym stopniu odczuwali dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego niż ci, którzy przerw nie mieli. Ludzie ciało zostało bowiem „zaprojektowane” do ruszania się, a nie siedzenia i nawet niewielka aktywność czyni różnicę.

Co więc można zrobić, by negatywnym skutkom siedzenia przeciwdziałać, nie mogąc jednocześnie z niego, np. z powodu rodzaju wykonywanej pracy, zrezygnować?

Jak zminimalizować negatywne skutki siedzenia?

1. Ogranicz ćwiczenia na maszynach

90 procent maszyn jest ustawionych tak, by ćwiczący przyjął pozycję siedzącą. Dlatego warto zamienić tego typu aktywność na treningi funkcjonalne z wykorzystaniem wolnych ciężarów, skupione wokół podstawowych wzorców ruchowych człowieka. Takie ćwiczenia to m. in. przysiady, martwy ciąg, wykroki.

2. Rób małe przerwy raz na godzinę

Jeśli siedzisz przed komputerem od 9 do 17, co godzinę rusz się na 2-3 minuty, żeby usprawnić krążenie krwi. Możesz ustawić sobie wibracje w telefonie, a nawet ściągnąć specjalne aplikacje, przyciemniające ekran po upływie 60 minut.

3. Dokładnie monitoruj swoją aktywność

Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji zliczających kroki, ale warto również znaleźć taką, która zmierzy inną aktywność niż stawianie na przemian lewej nogi przed prawą i odwrotnie. Przecież wiele ćwiczeń, jak pompki czy deska nie wymagają tego, a jednak stanowią nie lada wysiłek. Te dane pozwolą ci się zmotywować i osiągać coraz lepsze wyniki.

4. Pracuj na stojąco

Tak, to nie najłatwiejsze, zwłaszcza gdy wszyscy naokoło siedzą. Taki pomysł może też być źle przyjęty w pracy, ale warto choć spróbować od małych zmian: spotkań w mniejszym zespole/redakcji na stojąco, odbywania rozmów telefonicznych w ten sposób. A może uda się zainspirować innych?

5. Wybierz jedną aktywność, którą będziesz wykonywać na stojąco

Przeglądanie mediów społecznościowych, dokumentów, rozmowa przez telefon ze znajomymi to czynności, które bez większego wysiłku można zamienić z wykonywanych na siedząco na takie, w trakcie których się stoi. Nawet taka mała zmiana czyni różnicę.

Czytaj także:

6 oznak, że ignorujesz swoje zdrowie. Czy wiesz, jak je rozpoznać?