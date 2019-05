5 ważnych badań, które może zlecić lekarz rodzinny

W przypadku osób zdrowych nie zachodzi konieczność częstego wykonywania badań laboratoryjnych. Jeżeli dobrze się czujemy, wystarczy wykonać podstawowe badania raz w roku, ale nie należy ograniczać się jedynie do badań, na które wysyła nas pracodawca. Niestety, często tak właśnie jest; co więcej, uważamy, że wykonanie pobieżnego „przeglądu technicznego” naszego organizmu chroni przed późnym wykryciem poważnych chorób. Jest to mit, bo tak naprawdę badanie krwi, moczu i rentgen płuc to za mało, nawet jeżeli dobrze się czujemy.

Jakie badania może zlecić lekarz rodzinny?

Czasami ulegamy błędnemu przekonaniu, że niektóre badania może zlecić jedynie lekarz specjalista. Do ich wykonania zniechęca nas konieczność uzyskania skierowania, długi czas oczekiwania na wizytę w ramach refundacji NFZ, a także brak pieniędzy na prywatną wizytę lekarską, która często pozwala na szybszą konsultację.

Tak naprawdę, lekarz rodzinny może zlecić wykonanie wielu badań, które pozwalają odkryć przyczynę szeregu dolegliwości, a także są jednym z najlepszych sposobów zdiagnozowania schorzeń, które przez długi czas mogą rozwijać się bezobjawowo.

Trzeba się badać! Wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pozwala dbać o zdrowie i jest okazją do otrzymania skierowania na szereg specjalistycznych badań. Poniżej opisujemy te najważniejsze, dzięki którym lekarz będzie w stanie określić nasz stan zdrowia i szybko zdiagnozować ewentualne nieprawidłowości.

1. Badanie EKG

Choroby sercasą plagą dzisiejszej ludzkości. Niewydolność mięśnia sercowego może przez wiele miesięcy nie dawać swoistych objawów, więc sukcesywne badanie EKG jest często jedynym sposobem na wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości. Powinny się na nie udać osoby odczuwające nawet krótkotrwałe bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca oraz ciągłe zmęczenie. EKG wskazane jest również dla osób, u których występuje nadwaga oraz otyłość.

Coraz częściej choroby serca dotyczą osób młodych. Mogą one prowadzić do zawałów, które stają się prawdziwą plagą wśród kobiet i mężczyzn prowadzących intensywny tryb życia; „choroba dyrektorów”, bo tak od wielu lat nazywany jest zawał, dotyka osoby narażone na przewlekły stres oraz nagminnie przekraczające granice własnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej oraz prowadzące siedzący tryb życia.

Regularne wykonywanie badania EKG pozwala wykryć zarówno początkowe nieprawidłowości w pracy serca, jak i przebyte już zawały utajone; jest ono jednym z podstawowych badań diagnostycznych, które decydują o wdrożeniu ewentualnego leczenia.

2. Badania kału

Większość z dorosłych Polaków nie miała nigdy wykonywanego badania kału. Choć badanie kału nie należy do bolesnych, to i tak go unikamy w przekonaniu, że nie jest ważne. To duży błąd, bo możemy dzięki niemu nie tylko zdiagnozować częste choroby pasożytnicze. Zarówno badanie ogólne kału, jak i badanie na krew utajoną, pozwalają określić ogólny stan zdrowia i zdiagnozować poważne chorzenia jeszcze zanim zaczną one dawać charakterystyczne objawy np. nowotworów.

3. Badania mikrobiologiczne

Wiele chorób, które przebiegają bezobjawowo lub dają nieswoiste objawy, jest spowodowana zaburzeniami mikroflory organizmu. Badania mikrobiologiczne moczu, wydzieliny z gardła i nosa oraz posiew kału pozwalają na szybkie wyleczenie wielu problemów zdrowotnych, które mogą być przyczyną nawracających infekcji np. w obrębie dróg oddechowych oraz chorób, które wyniszczają organizm, a nie powodują typowych objawów chorobowych np. grzybicy i problemów w funkcjonowaniu nerek.

4. Badanie USG

Ultrasonografia jest bezpieczna dla organizmu. W szczególności warto systematycznie badać tarczycę, gruczoł krokowy, drogi rodne, drogi moczowe oraz stan narządów wewnętrznych jamy brzusznej. Systematyczne badania USG pomagają wykryć choroby nowotworowe, są kluczowe w diagnozowaniu chorób tarczycy, a także pozwalają odkryć niepokojące zmiany w węzłach chłonnych i śliniankach.

5. Spirometria

Spirometria to jedno z badań pozwalających sprawdzić pracę układu oddechowego. Jest ono kluczowe dla palaczy, osób cierpiących na alergie wziewne i astmatyków, ale nie tylko. Powinny je wykonywać także osoby pracujące w trudnych warunkach np. silnego zapylenia. Spirometria wskazana jest także w przypadku osób zamieszkujących tereny, na których występuje problem smogu i przekraczane są normy pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10.

