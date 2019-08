6 nawyków, dzięki którym dożyjesz setki

Analizując tryb życia osób pochodzących z różnych rejonów świata, które dożyły 100 lat, można wysnuć ważne wnioski, które pozwalają znaleźć receptę na długowieczność. Jak dożyć setki? Wbrew pozorom wcale nie musi to być bardzo trudne.

Jak żyć długo i cieszyć się dobrym zdrowiem?

Aby długo żyć, nie trzeba korzystać z „magicznych” mikstur i posiąść tajemnej wiedzy. Trzeba przede wszystkim zacząć dbać o zdrowie (na to nigdy nie jest zbyt późno), zmienić styl życia oraz sposób postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. W porównaniu z naszymi przodkami i tak żyjemy znacznie dłużej, jednak nie zawsze cieszymy się dobrym zdrowiem, czemu winne są nie tylko nasze nawyki żywieniowe, ale przede wszystkim nasze podejście do życia. Ciągły pęd, zapominanie o swoich podstawowych potrzebach i skupianie się jedynie na tym, czego jeszcze nie mamy, a nie na tym, co osiągnęliśmy, skutkuje przewlekłym stresem, który skraca życie i jest równie szkodliwy dla zdrowia, jak alkohol, nikotyna oraz nieprawidłowo skomponowana dieta.

Nawyki, dzięki którym dożyjesz setki

1. Nie bądź ideałem…

Żyjemy w czasach, w których wymaga się od nas bycia idealnymi żonami, mężami, matkami, ojcami, idealnymi dziećmi, idealnymi pracownikami i jeszcze do tego idealnymi sąsiadami. Czy jest to możliwe? Bycie ideałem to pojęcie względne, bo dla każdego oznacza co innego. Nie da się ciągle gonić za nie do końca poznanym celem i jednocześnie czerpać z tego radości życia. Wystarczy być dobrym dla siebie i innych, za co na pewno nasze zdrowie będzie nam wdzięczne. W życiu warto kierować się zasadą, którą kiedyś każdy pewnie słyszał z ust swoich dziadków, czyli „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Jeżeli nie działamy na szkodę innych oraz swoją własną, to mamy szansę na długie życie, bo unikamy wielu stresów, wyrzutów sumienia i ciągłego życia w napięciu.

2. Uśmiechaj się do innych i samego siebie…

Uśmiech i pogoda ducha powinny stać się naszym codziennym nawykiem. Nie zawsze świeci słońce, ale nie ma też sytuacji bez wyjścia, a problemy, nawet te bardzo trudne, łatwiej jest rozwiązać, będąc optymistycznie nastawionym do życia. Obdarowując uśmiechem samego siebie, swoich bliskich oraz obce nam osoby, zaczynamy odczuwać zadowolenie z życia i powodujemy, że nasz przeciążony układ nerwowy odpoczywa, co przekłada się na stan naszego zdrowie.

3. Dąż do tego, aby być, a nie tylko mieć…

Dzisiejsza ludzkość może znacznie więcej, jednak możliwości, które mamy wcale nie wpływają w pozytywny sposób na nasze zdrowie. Dążąc jedynie do tego, aby więcej mieć i zaspokajając często nie własne, ale cudze oczekiwania powodujemy, że nasz organizm jest w stanie ciągłego napięcia. Trzeba nauczyć się rozróżniać to, czego faktycznie chcemy od sztucznych potrzeb, które często narzuca nam dzisiejsza rzeczywistość. Dłużej żyją ci, co znajdują czas dla siebie i swoich bliskich, a nie myślą jedynie o tym, czego jeszcze nie osiągnęli i co chcieliby mieć, zapominając, że straconego czasu nie da się odzyskać.

4. Przestań przejmować się nieważnymi sprawami…

Coraz częściej przesadnie skupiamy się na nieistotnych sprawach, co niszczy nasze zdrowie i skraca życie. Analizujemy, wracamy do przeszłości i nadmiernie przejmujemy się tym, co myślą o nas inni. Nie tędy droga – jeżeli chcesz dożyć setki, przestań przejmować się mało istotnymi sprawami i pomyśl o tym, co sprawia ci przyjemność. Wiele problemów, z którymi na co dzień musimy się borykać to jedynie nasz własny wymysł; sami komplikujemy sobie życie, generując niepotrzebny stres i dążąc do przedwczesnej śmierci.

5. Nie odmawiaj sobie wszystkiego, ale korzystaj z życia z umiarem…

Aby dożyć setki, nie musisz być stale na diecie, codziennie ćwiczyć, unikać glutenu, laktozy, słodyczy, alkoholu, dobrego obiadu, a nawet wizyty w barze szybkiej obsługi. Wszystko jest dla ludzi, ale trzeba podchodzić do życia i przyjemności z umiarem. To ważne, bo każda przesada jest szkodliwa i wpływa na skrócenie się naszego życia.

6. Dbaj o czystość i higienę, ale bez przesady…

Odrobina brudu jeszcze nikogo nie zabiła, ale wręcz przeciwnie to i owszem. Żyjąc w sterylnym środowisku, narażamy się na choroby i dolegliwości zdrowotne, które dla osób mających kontakt z drobnoustrojami nie są zagrożeniem. Aby dożyć setki, lepiej zrezygnować z codziennego stosowania antybakteryjnych kosmetyków oraz wybijających wszelkie drobnoustroje środków czystości i zastąpić je ich naturalnymi odpowiednikami – nasze zdrowie i środowisko nam za to podziękują.

Czytaj także:

Kłucie pod żebrami – co może oznaczać?