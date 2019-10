Dużo solisz? Wkrótce możesz tego pożałować

Badacze starali się przeanalizować i zrozumieć serię zdarzeń, które występują między spożyciem soli a osłabieniem funkcji poznawczych i doszli do wniosku, że obniżenie spożycia soli i utrzymanie zdrowych naczyń krwionośnych w mózgu może powstrzymać demencję. Nagromadzenie złóż białka tau jest związane z rozwojem choroby Alzheimera u ludzi.

Sól a zaburzenia poznawcze

„Nasze badanie obrazuje nowy mechanizm, w którym sól pośredniczy w zaburzeniach poznawczych, a także dostarcza dalszych dowodów na związek między nawykami żywieniowymi a funkcją poznawczą” – powiedział główny autor badania dr Giuseppe Faraco, profesor nadzwyczajny badań neurologicznych mózgu w Weill Cornell Medicine.

Nowe badanie opiera się na badaniach opublikowanych w ubiegłym roku w Nature Neuroscience przez dra Faraco i starszego autora dra Costantino Iadecola, dyrektora Feil Family Brain and Mind Research Institute oraz Anne Parrish Titzell, profesor neurologii w Weill Cornell Medicine.

Badanie z 2018 r. wykazało, że dieta o wysokiej zawartości soli powodowała demencję u myszy. Gryzonie nie były w stanie wykonywać codziennych czynności życiowych, takich jak budowanie gniazd, i miały problemy z zaliczeniem testów pamięci. Zespół badawczy ustalił, że dieta o wysokiej zawartości soli powoduje, że komórki w jelicie cienkim uwalniają cząsteczkę interleukiny-17 (IL-17), która wpływa na rozwój stanu zapalnego jako na część odpowiedzi immunologicznej organizmu.

Następnie IL-17 dostała się do krwiobiegu i zapobiegła wytwarzaniu tlenków azotu w ścianach naczyń krwionośnych zasilających mózg. Ten związek działa relaksująco i rozszerzając naczynia krwionośne, umożliwiając przepływ krwi. Z drugiej strony niedobór tlenku azotu może ograniczać przepływ krwi.

Sól czy ograniczony przepływ krwi?

Na podstawie tych odkryć dr Iadecola, dr Faraco i ich koledzy wyprowadzili teorię, że sól prawdopodobnie spowodowała demencję u myszy, ponieważ przyczyniła się do ograniczonego przepływu krwi do mózgu, zasadniczo go głodząc. Jednak kontynuując badania, zdali sobie sprawę, że ograniczony przepływ krwi u myszy nie był wystarczająco silny, aby uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie mózgu.

„Pomyśleliśmy, że może dzieje się tu coś innego” – powiedział dr Iadecola. W nowym badaniu Nature badacze stwierdzili, że zmniejszona produkcja tlenku azotu w naczyniach krwionośnych wpływa na stabilność białek tau w neuronach. Tau zapewnia strukturę neuronów. Rusztowanie to, zwane także cytoszkieletem, pomaga transportować materiały i składniki odżywcze przez neurony, aby wspierać ich funkcje i zdrowie.

„Tau staje się niestabilne i zejście z cytoszkieletu powoduje problemy” – powiedział dr Iadecola, dodając, że tau nie powinno być wolne w komórce. Gdy tau odłączy się od cytoszkieletu, białko może gromadzić się w mózgu, powodując problemy poznawcze. Naukowcy ustalili, że zdrowy poziom tlenku azotu utrzymuje tau pod kontrolą. „Hamuje aktywność wywołaną przez szereg enzymów prowadzących do patologii chorób powodowanych przez tau” – dodał.

Aby dalej badać znaczenie tau w demencji, naukowcy zastosowali u myszy dietę o wysokiej zawartości soli i ograniczali dopływ krwi do mózgu, aby podnosić stabilność tau. Pomimo ograniczonego przepływu krwi badacze zaobserwowali normalne funkcje poznawcze u tych myszy. „To pokazało, że tak naprawdę przyczyną demencji było tau, a nie brak przepływu krwi” – powiedział dr Iadecola.

Podsumowując, badanie to podkreśla, jak ważne jest zdrowie naczyń krwionośnych dla mózgu. „Jak wykazaliśmy, naczynia krwionośne utrzymują zdrowie mózgu na więcej niż jeden sposób” – powiedział dr Iadecola.

Dr Iadecola powiedział, że chociaż potrzebne są badania nad spożyciem soli i funkcjami poznawczymi u ludzi, obecne badania na myszach przypominają ludziom o regulacji spożycia soli. „A rzeczy, które są dla nas złe, nie pochodzą z solniczki, lecz z przetworzonej żywności” – powiedział. „Musimy trzymać sól w ryzach. Może przebudowywać naczynia krwionośne mózgu i robić to w okrutny sposób”.

