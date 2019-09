Demencja dotyka coraz więcej osób. „Choroba to nie koniec świata”

Osoby starsze, zmagające się z demencją, bardzo często ukrywają przed bliskimi swoje problemy z pamięcią. Dopiero gdy stan jest poważny, rodzina orientuje się, co się dzieje. Trzeba pamiętać, że jest to choroba całej rodziny, a to oznacza, że wsparcie i pomoc najbliższych jest niezwykle ważna.