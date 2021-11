Pomysły na siedem zdrowych zup na zimę. Są idealne dla osób, które dbają o prawidłową wagę

Zupa to superdanie. Bez żadnej przesady można tak powiedzieć. Dobrze przyrządzone zupy to źródło witamin i mikroelementów, które są szczególnie ważne w czasie jesienno-zimowym, kiedy łatwiej o infekcje. Dodatkowo wiele osób martwi się, że właśnie zimą nabiera dodatkowych kilogramów. Jedzenie zup pomoże utrzymać prawidłową wagę.

Jedz zupy, a schudniesz

Są na to naukowe dowody. Badacze z Uniwersytetu w Pensylwanii dowiedli, że zjedzenie zupy, a dopiero potem drugiego dania sprawia, że w ostatecznym rozrachunku człowiek zjada 20 procent kalorii mniej, niż gdyby zjadł jednodaniowy obiad. Co ciekawe rodzaj zupy nie ma znaczenia, ale warto stawiać na lekkie i zdrowe zupy warzywne, które dostarczą organizmowi cennych składników, będą wsparciem dla budowania odporności i jednocześnie mają mało kalorii.

Siedem zdrowych zup na zimę

Bulion warzywny



To nasz numer jeden, bo dobry bulion warzywny można podawać z makaronem, jak rosół, a może on być podstawą innych zup. Ugotuj go więcej, aby mieć zawsze pod ręką. Taki bulion można mrozić w wygodnych dla siebie porcjach. Jest niskokaloryczny, rozgrzewający i zdrowy.

Zupa pomidorowa



Pomidorowa? Oczywiście możesz zrobić ją z bulionu z wczoraj (parafrazując słynną parodię piosenki Sarsy). Pomidory to jedno z najbardziej wszechstronnych warzyw, a zupa pomidorowa to jedna z najzdrowszych zup, także dla osób, które chcą dbać o linię. Pełna witamin i mikroelementów, jest jednocześnie sycąca i idealna na zimowe dni.

Zupa grzybowa



Można ją przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wybiorą zupę krem, inni wolą talerz pełen aromatycznych grzybów i warzyw. Niezależnie od tego, jak zrobisz grzybową, to zawsze będzie dobry wybór. Grzyby zawierają niewiele kalorii, a jednocześnie są pełne mikroelementów cennych dla organizmu.

Krem z buraków



Tradycyjny barszcz na zakwasie to zawsze dobry pomysł. Ale zupa z buraków to nie tylko klarowny barszczyk. To także pełen warzyw zdrowy barszcz ukraiński albo pożywna i zdrowa zupa krem z buraka. Buraki to jedne z naszych polskich superfoods. Mają zbawienny wpływ na serce i układ krwionośny, są pełne witamin i mikroelementów.

Kremowa zupa z kalafiora



Tradycyjna kalafiorowa z ziemniakami i koperkiem, a może pyszny krem? Kalafior także daje dużo możliwości i warto go często wykorzystywać, bo oprócz tego, że sprzyja osobom na diecie odchudzającej, to jest bardzo zdrowy: nie tylko usprawnia metabolizm, ale chroni przed wolnymi rodnikami, dobrze wpływa na pracę mózgu i ma działanie antynowotworowe.

Zupa krem z zielonych warzyw.



Jeśli nie masz pomysłu na zupę, to sięgnij po zielone warzywa. Możliwości jest wiele, tym bardziej że można je ze sobą łączyć. Zimą wystarczy mieć w zamrażarce bulion warzywny i porcję mrożonych warzyw, aby szybko przygotować zdrowy i niskokaloryczny posiłek. Zielone warzywa to źródło m.in. witaminy C, magnezu i żelaza.

Zupa marchewkowa



Zupa z marchewki jest lekkostrawna, pomaga regulować pracę jelit i wspiera układ odpornościowy. Odpowiednio doprawiona, zaskoczy wyrazistym smakiem. A jeśli dodasz do niej imbir i curry, rozgrzeje i będzie wsparciem przy zimowych infekcjach.

Jak zrobić dobrą zupę?

Gotowanie zup jest bardzo proste. Jeśli uważasz, że jesteś kulinarnym beztalenciem, zacznij od najprostszych zup kremów. Sekretem każdej zupy jest dobry bulion, dobrej jakości składniki i odpowiednie przyprawy. Jeśli chodzi o te ostatnie to lepiej znaleźć swoje ulubione, niż korzystać z gotowych mieszanek przyprawowych do zup. Tak naprawdę wystarczy sól, pieprz, liść laurowy i kilka ziarenek ziela angielskiego, aby większość zup nabrała aromatu i smaku. W zupach zimowych doskonale sprawdzą się imbir, czosnek, ostra papryka czy curry, a więc dodatki i przyprawy, które dodatkowo rozgrzeją i zadziałają wzmacniająco na układ odpornościowy.

