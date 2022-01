Roślina o niezwykłych właściwościach. Werbena i jej zastosowanie w ziołolecznictwie

Ziołolecznictwo powraca do łask. Choć nie należy rezygnować z leczenia metodami konwencjonalnymi, to stosowanie ziół leczniczych może być skutecznym wsparciem w przypadku różnych chorób. Na nowo zaczynamy doceniać wyjątkowe właściwości roślin stosowanych w medycynie ludowej od wielu wieków. Jedną z takich roślin jest werbena pospolita (werbena lecznicza), która pomaga m.in. pozbyć się uciążliwych objawów przewlekłego stresu i wspomaga organizm w walce z atakującymi go wirusami.

Co to jest werbena?

Werbena to wieloletnia roślina z rodziny werbenowatych. Różne gatunki werbeny rosną w Ameryce Południowej, Ameryce Środkowej, Azji, Afryce oraz w Europie. Spotkamy je najczęściej na łąkach oraz w ogrodach, gdzie sadzone są jako rośliny ozdobne. W Polsce występuje werbena pospolita, która jest najczęściej stosowana w ziołolecznictwie. Wyciągi z werbeny często znajdziemy w składzie różnych naturalnych farmaceutyków oraz kosmetyków.

Roślina ta znajduje zastosowanie m.in. w łagodzeniu dolegliwości związanych z przeziębieniem i grypą, zapaleniem oskrzeli, dolegliwościami trawiennymi, napięciem nerwowym oraz podnosi odporność organizmu. Werbena stosowana jest także na krwiaki i siniaki, działa regenerująco na podrażnioną skórę oraz łagodzi objawy schorzeń dermatologicznych.

Niektóre odmiany werbeny stosowane są jako przyprawa. W przepisach kuchni azjatyckiej stosowana jest np. werbena cytrynowa, która nadaje potrawom ciekawy, orzeźwiający smak. I w tym przypadku mamy do czynienia z rośliną o prozdrowotnym działaniu.

Werbena jest zielem, które najczęściej stosujemy w postaci naparów. Napar z werbeny polecany jest przy wielu schorzeniach i dolegliwościach zdrowotnych. To tani i skuteczny środek na stres, przeziębienie, problemy trawienne. Niegdyś napary z werbeny stosowane były w celu leczenia kamicy nerkowej, zapobiegania miażdżycy i ochrony przed udarem niedokrwiennym mózgu.

Werbena – właściwości lecznicze

Werbena jest zielem, które wykazuje szerokie spektrum działania na organizm. Swoje właściwości lecznicze zawdzięcza bogactwu związków organicznych. Werbena dostarcza do naszego organizmu m.in. witaminę C, kumarynę, garbniki, glikozydy, fitosterole, flawonoidy oraz olejki eteryczne. Ziele to poprawia funkcjonowanie układu immunologicznego, reguluje ciśnienie tętnicze, działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, rozkurczowo, moczopędnie oraz zwiększa wydzielanie żółci.

Co więcej, werbena wykazuje działanie przeciwgorączkowe, wykrztuśne i wspomaga funkcjonowanie przeciążonego układu nerwowego. Herbata z werbeny wspomaga leczenie nadczynności tarczycy, zmniejszając wydzielanie hormonów, wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne oraz skutecznie obniża poziom złego cholesterolu.

W lecznictwie ludowym werbena słynęła ze swoich „magicznych” właściwości. W dawnych czasach nazywana była m.in. „świętym zielem” i znajdowała zastosowanie podczas pogańskich rytuałów. Przez długi czas zapomniano o jej wyjątkowych właściwościach leczniczych, jednak od niedawna zioło to cieszy się coraz większą popularnością.

Werbena – na co stosować?

Werbenę możemy stosować profilaktycznie m.in. w sezonie infekcyjnym oraz w celu wspomagania leczenia różnych schorzeń. Werbena suszona, z której możemy przygotować aromatyczny napar, polecana jest jako wsparcie organizmu w walce z infekcjami wirusowymi. Skutecznie rozgrzewa, podnosi odporność organizmu, naturalnie obniża gorączkę oraz łagodzi kaszel, rozrzedzając zalegającą w oskrzelach wydzielinę. Stosowana do płukania gardła, zmniejsza ból i pieczenie oraz obrzęk, łagodząc objawy związane ze stanem zapalnym.

Przeciwbólowe i rozkurczowe działanie naparu z werbeny możemy wykorzystać w celu łagodzenia objawów niestrawności i objawów PMS, zmniejszenia bólu menstruacyjnego oraz bólu związanego z chorobami reumatycznymi. Werbena może być stosowana przez kobiety karmiące piersią w celu pobudzenia laktacji. Zioło to słynie także z działania uspokajającego – skutecznie wycisza i tonizuje układ nerwowy, dlatego warto po nie sięgać, gdy odczuwamy wzmożone napięcie nerwowe i cierpimy na nerwicę lękową.

Okłady z werbeny przyśpieszają gojenie ran i skracają czas leczenia podrażnień skóry. Można je także stosować na krwiaki, siniaki oraz urazy. Moczopędne działanie werbeny pomaga w leczeniu kamicy nerkowej oraz innych schorzeń dróg moczowych.

