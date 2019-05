Bielactwo a witamina B12 – wiemy coraz więcej

Bielactwo

Bielactwo jest chorobą dermatologiczną, przejawiającą się na utratą pigmentu w skórze. Przyczyny powstania tej choroby nie są dokładnie znane. Wprawdzie bielactwo nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, to jednak stanowi ono poważny, kosmetyczny problem dla wielu osób dotkniętych tym schorzeniem. Sugeruje się, że rozwój bielactwa może być związany z niedoborem kwasu foliowego i witaminy B12 oraz związanej z ich metabolizmem homocysteiny. Sam niedobór kwasu foliowego i witaminy B12 najczęściej prowadzi do anemii makrocytarnej (niedokrwistość z powiększonymi czerwonymi krwinkami). Nadmiar homocysteiny był w przeszłości postulowany jako jeden z markerów rozwoju miażdżycy.

Niedobór B12 i nadmiar homocysteiny

W niedawnej analizie opublikowanej na łamach „Journal of the American Academy of Dermatology” badacze przeanalizowali dwadzieścia dwie prace naukowe, dotyczące w sumie 1448 pacjentów chorujących na bielactwo. Naukowcy odnotowali znamiennie mniejsze stężenie witaminy B12 oraz większe homocysteiny u pacjentów dotkniętych bielactwem w porównaniu z zdrowymi osobami. Stężenia kwasu foliowego nie różniły pomiędzy porównywanymi grupami. W przypadku homocysteiny wiadomo, że może hamować jeden z enzymów odpowiedzialnych za syntezę pigmentu w skórze. Być może przyszłe prace ukażą znaczenie witaminy B12 w rozwoju bielactwa. Bez względu na to pacjenci z bielactwem powinni szczególnie zwrócić uwagę na status witaminy B12, którego niedobór prowadzi m.in. do niedokrwistości.

