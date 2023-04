Alkohol a zdrowie – te wyniki badań zaskakują. 3 drinki na tydzień? O trzy za dużo

Dotychczasowe wyniki badań mówiły o tym, że umiarkowane picie alkoholu – raz na jakiś czas w niedużych ilościach – jest bezpieczne. Odkrycie zespołu z University of Victoria w Kanadzie rzuca nowe światło na te ustalenia. Team pod wodzą dr Tima Stockwella przeanalizował ponad sto dotychczasowych badań, oceniających związek pomiędzy spożywaniem alkoholu a chorobami i śmiertelnością.

Materiał badawczy był obszerny – pod uwagę wzięto wyniki prawie 5 milionów osób z różnych krajów. Wstępne obserwacje pokazały, że we wcześniejszych badaniach jest wiele nieścisłości – albo pomiar spożycia alkoholu był niedoskonały, albo pacjenci twierdzili, że piją mniej niż dzieje się to w rzeczywistości. Nie do końca określone było pojęcie umiarkowanego picia – dla niektórych oznaczało to dwa drinki dziennie, dla innych jeden na tydzień.

Częstym błędem, który powtarzał się w badaniach, było przyporządkowanie do jednej kategorii zarówno byłych alkoholików, jak i osób, które abstynentami są przez całe życie.

„Zastosowanie takich kryteriów zniekształcało wyniki, tworząc złudzenie, że codzienne, umiarkowane picie jest zdrowe” – stwierdził dr T. Stockwell.

Tymczasem analizy przeprowadzone przez jego zespół wykazały, że ryzyko śmierci, u osób, które wcześniej nadużywały alkoholu jest o 22 procent większe w porównaniu do abstynentów.

Jaka dawka alkoholu jest bezpieczna?

Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) standardowy drink zawiera około 10 g czystego alkoholu etylowego. Amerykańskie wyznaczniki są nieco inne – zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia – na jeden drink przypada 14 gramów alkoholu. Za standardowy drink uważa się 360 ml piwa, 120 ml wina lub 37 ml wódki.

Odkryli natomiast zwiększone ryzyko śmierci u osób, które spożywały od 25 do 44 gramów alkoholu w tygodniu, czyli około trzech drinków. Alkohol był jeszcze bardziej niebezpieczny dla tych, którzy wypijali 45 lub więcej gramów alkoholu w ciągu 7 dni. Natomiast grupa najbardziej zagrożona ryzykiem śmierci to osoby, które wypijały cztery drinki tygodniowo – ryzyko było u nich o 35 procent większe niż u osób pijących okazjonalnie.

Naukowcy ustalili tzw. kontinuum ryzyka, które związane jest z cotygodniowym spożywaniem alkoholu. Wynika z niego, że:



picie 2 drinków (lub mniej) tygodniowo nie powoduje poważnych konsekwencji zdrowotnych,

picie 3 do 6 drinków tygodniowo powoduje większe ryzyko zachorowania na kilka rodzajów raka, w tym raka piersi i raka jelita grubego,

picie 7 (lub więcej) drinków tygodniowo wiąże się ryzykiem chorób serca lub udaru mózgu.

Spożycie każdego dodatkowego napoju alkoholowego radykalnie zwiększa ryzyko konsekwencji dla zdrowia – niektórych nowotworów, udaru mózgu i chorób układu krążenia. Nadużywanie napojów z procentami przyczynia się też do zgonów w wyniku wypadków samochodowych, zabójstw i samobójstw.

„Ryzyko to wzrasta wraz z konsumpcją, ponieważ trudniej jest naprawić szkody wyrządzone tkance komórkowej w ciele i mózgu. Mniej znaczy lepiej” – mówi Pat Aussem z Partnership to End Addiction.

Alkohol bardziej niebezpieczny dla kobiet

Analiza wykazała również, że alkohol, nawet wypijany w mniejszych ilościach, ma bardziej dramatyczny wpływ na ryzyko śmierci u kobiet. Panie, które piją 65 gramów lub więcej alkoholu dziennie, są dwukrotnie bardziej narażone na zgon niż mężczyźni pijący tyle samo.

Pat Aussem dodała, że nawet po wypiciu takiej samej ilości drinków kobiety będą miały wyższy poziom alkoholu we krwi, dłużej będą go metabolizować i szybciej poczują się odurzone.

