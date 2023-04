Ogranicz wolne rodniki! Powodują raka, miażdżycę, alzheimera i przyspieszają starzenie

Wolne rodniki to cząsteczki, które naturalnie występują w organizmie człowieka. Powstają w wyniku reakcji chemicznych, które zachodzą w organizmie podczas oddychania. Jeśli równowaga między wolnymi rodnikami a antyoksydantami (przeciwutleniaczami) jest zachowana, to wszystko jest w porządku. Niebezpieczny jest natomiast nadmiar wolnych rodników. Prowadzi do fatalnych konsekwencji zdrowotnych.