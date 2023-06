Adam Niedzielski o zniesieniu klauzuli sumienia, prywatyzacji szpitali i szczepieniach przeciw HPV

W czwartek (22.06.2023 r.) Adam Niedzielski był gościem „Porannej rozmowy” w RMF FM. Odniósł się między innymi do zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, do którego dojdzie już za kilka dni. Szef resortu zdrowia wypowiedział się również w kwestii szczepień przeciwko HPV, ale też głośnej tragedii pacjentki ze szpitala w Nowym Targu. Wiadomo także, jakie zdanie ma minister zdrowia w kwestii zniesienia klauzuli sumienia oraz prywatyzacji szpitali i usług medycznych.

Co z maseczkami w placówkach medycznych od 1 lipca?

Stan zagrożenia epidemicznego, który został wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zostanie odwołany 1 lipca 2023 roku. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło już w życie. W związku z tym odczuwalną zmianą będzie koniec nakazu noszenia maseczek w placówkach medycznych. Wcale jednak nie oznacza to, że obowiązek ten nie powróci – będzie to możliwe w wyjątkowej sytuacji.

W rozmowie z Robertem Mazurkiem Adam Niedzielski odniósł się do zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego. Choć zgodnie z nowymi wytycznymi maseczki mają zostać zniesione, to minister zdrowia wyraźnie zaznaczył, że jeśli będzie wymagała tego sytuacja – dyrektorzy placówek będą mogli podjąć decyzję o konieczności stosowania tego typu środka ochrony. Dotyczy to jednak sytuacji incydentalnych. „Ja będę cały czas się zastrzegał, że rolą szefa szpitala lub przychodni jest podejmować na bieżąco decyzje dotyczące tego, czy takie rozwiązania poprawiają bezpieczeństwo epidemiczne, czy nie. Jeżeli jest potrzeba, np. wzrost zachorowań na grypę, to trzeba reagować” – powiedział Adam Niedzielski.

Zdanie ministra zdrowia na temat prywatyzacji szpitali i usług medycznych

Podczas rozmowy prowadzący przypomniał słowa Jarosława Kaczyńskiego sprzed kilku lat o tym, że „Prawo i Sprawiedliwość” nigdy nie będzie zgadzało się na prywatyzację szpitali oraz usług medycznych. Adam Niedzielski na pytanie, czy słowa te nadal pozostają w mocy, odpowiedział, że absolutnie tak. „Cały czas w mocy pozostają zapisy prawne, które nawet w przypadku przekształcenia NZOZ-u w spółkę gwarantują, że podmioty publiczne muszą utrzymać udział powyżej 50 procent” – wyjaśnił minister zdrowia. Zauważył również, że „jesteśmy w takim systemie, gdzie zdecydowana większość usług medycznych jest finansowana przez NFZ. Szpitalnictwo w zasadzie w całości jest zakontraktowane w NFZ-cie”.

Dziennikarz RFM FM zauważył, że w publicznym szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu koszt doby na komercyjnym oddziale psychiatrii dziecięcej to 1200 zł, jednak dzieci przyjmowane są na minimum tydzień – w konsekwencji za tydzień pobytu dziecka rodzice muszą zapłacić tam 8400 zł.

„Jeżeli rzeczywiście ma miejsce taka sytuacja, że tam jest łączenie publicznego systemu opieki zdrowotnej z wydzieloną komercyjną częścią działalności, szczególnie psychiatrii dziecięcej, to jest to zjawisko, które ja bym nazwał skandalem. Sytuacja, w której żeruje się w pewnym sensie na tym, że jest zapotrzebowanie na te usługi, że można dyktować tak naprawdę każdą cenę, bo rodzice oczywiście są w stanie zapłacić każde pieniądze, to jest to po prostu forma nieetycznego zachowania” – w ten sposób szef resortu zdrowia odniósł się do tej sytuacji, zaznaczając, że poprosi o wyjaśnienie i dokładne zbadanie sprawy oraz sprawdzenie, czy mieści się to w granicach prawa. „Zbadamy legalność tego rozwiązania” – podsumował.

Minister zdrowia o zniesieniu klauzuli sumienia

Minister zdrowia został także zapytany, czy jest za zniesieniem klauzuli sumienia dla lekarzy, czy za tym, żeby ona została. W tej sprawie odpowiedź Adama Niedzielskiego była bardzo klarowna: „Absolutnie, żeby została. Z tego powodu, że to jest standardem europejskim zapisanym w karcie praw podstawowych. Zawsze powtarzam, że ten, kto nawołuje do zniesienia klauzuli sumienia, to tak naprawdę nawołuje do wystąpienia z Unii Europejskiej”. Zaznaczył, że w przypadku zagrożenia życia nie ma żadnej klauzuli sumienia. „Dyskutowanie więc w kontekście, jak rozumiem, aborcyjnym na temat klauzuli sumienia jest zupełnie nielogiczne. Jeżeli mamy sytuację, że dopuszczalność aborcji jest w razie zagrożenia życia lub zdrowia – zawsze będę podkreślał, że to są rozłączne przesłanki – to nie możemy mówić, że w tej sytuacji klauzula sumienia jest jakąś barierą czy jakimś uniemożliwieniem” – dodał szef resortu zdrowia.

W odniesieniu do tych słów padło pytanie o zespół powołany przez Adama Niedzielskiego, który ma opracować wytyczne dotyczące przerywania ciąży w razie zagrożenia życia lub zdrowia, czyli wydać jasne wskazówki dla szpitali, jak postępować w sytuacji konieczności terminacji ciąży.

„Jesteśmy w takiej sytuacji, że głośne przypadki, o których dużo się mówiło, to były przypadki, które były błędami medycznymi. My to wiemy ponad wszelką wątpliwość. Oczywiście, jak pojawiają się błędy – pojawia się dyskusja. Są różne próby racjonalizowania tych błędów, znajdowania wtórnych uzasadnień. I jednym z tych wtórnych uzasadnień, moim zdaniem, które się pokazywały było to, że nie ma szczegółowych, precyzyjnych wytycznych”. Niedzielski zauważył jednak, że w listopadzie 2021 roku pojawiły się wytyczne, a aktualne działania mają służyć ich doprecyzowaniu. Natomiast, jak wynika ze słów ministra zdrowia, prace zespołu zostaną potraktowane szerzej: „Tam również przedmiotem zajmowania się będą nie tylko czysto medyczne wytyczne, ale też – jak pokazują te sytuacje, z którymi mieliśmy do czynienia – będą też pewnego rodzaju wytyczne organizacyjne, bo przepływ informacji między laboratorium, lekarzem, odczytywanymi wynikami, też czasami nie działa doskonale”.

Darmowe szczepienia przeciw HPV

1 czerwca 2023 roku rozpoczęły się darmowe szczepienia przeciw HPV dla 12-latków i 13- latków. W przypadku pozostałych roczników obowiązuje 50-procentowa refundacja. Dziennikarz RMF FM zauważył, że „zainteresowanie nimi było żenujące”. Adam Niedzielski zwrócił jednak uwagę na to, że możliwość ta istnieje od niedawna, a obecnie zaszczepionych jest już ponad 20 tysięcy nastolatków. Dodał, że docelowo jest to prawie 800 tysięcy, ponieważ szczepić mogą się zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Przypomniał również, że część tych dzieci została zaszczepiona w ramach programów samorządowych. Minister zdrowia został również zapytany, czy rząd planuje rozszerzyć takie darmowe szczepienia przeciw wirusowi HPV na pozostałe roczniki. „Jest bardzo wyraźna rekomendacja ekspertów, która pokazuje, że optymalnym okresem do rozpoczęcia i prowadzenia szczepień jest właśnie ten wiek dwunastu, trzynastu lat, dlatego że on jest jeszcze przed inicjacją seksualną, czyli potencjalnym kontaktem z wirusem brodawczaka ludzkiego” – brzmi odpowiedź Adama Niedzielskiego.

„Mamy tak dużo elementów, interwencji, dotyczących zdrowia publicznego, że trzeba te rozwiązania projektować nie na zasadzie wszystko dla wszystkich” – dodał szef resortu zdrowia.

