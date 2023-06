Adam Niedzielski zabrał głos w sprawie profilaktyki przeciwnowotworowej. Powstała specjalna kampania

W piątek (16.06.2023 r.) odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz wiceministra Waldemara Kraski w sprawie profilaktyki przeciwnowotworowej i nowej kampanii edukacyjnej dotyczącej najważniejszych zagrożeń onkologicznych. Podczas wystąpienia minister zdrowia opowiedział o szczegółach nowej odsłony kampanii „Planuję długie życie”, która ma uświadomić Polakom, jak wielką rolę w walce z chorobami onkologicznymi odgrywa styl życia i codzienne nawyki.

Adam Niedzielski o wdrożeniu Krajowej Sieci Onkologicznej

Na samym początku konferencji minister zdrowia nawiązał do wprowadzonych zmian w obszarze opieki onkologicznej i wspomniał o roli koordynatorów onkologicznych. „W tym roku dokonaliśmy wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej. Przypomnę, że jest to rozwiązanie, którego celem jest poprawa jakości leczenia w chorobach nowotworowych. To rozwiązanie z punktu widzenia pacjenta polega przede wszystkim na tym, że pojawia się koordynator, który ma wspierać pacjenta w całym procesie leczenia. Koordynator ma organizacyjnie pomagać pacjentowi przechodzić przez ten trudny okres choroby. Rolą koordynatora jest umówienie pierwszych spotkań związanych z diagnostyką, potem umówienie konsylium. Tutaj pojawia się druga bardzo ważna wartość tego rozwiązania w postaci Krajowej Sieci Onkologicznej”. Minister zdrowia zaznaczył w tym momencie, że niezależnie od tego, w jakim ośrodku jest realizowane konsylium – bierze w nim udział przedstawiciel tzw. ośrodka o najwyższym stopniu referencyjnym.

Adam Niedzielski zauważył, że walka z chorobami onkologicznymi wymaga również innych działań związanych przede wszystkim z profilaktyką, a leczenie jest jedynie elementem budowania kapitału zdrowotnego.

Kampania profilaktyczna „Planuję długie życie”

Choroby nowotworowe stają się na coraz większą skalę „zabójcą” w polskiej populacji. Ministerstwo Zdrowia uzupełni działania Krajowej Sieci Onkologicznej o profilaktykę w postaci dużej akcji edukacyjnej, która jest związana z przeciwdziałaniem chorobom nowotworowym. Będzie to robione w ramach kampanii „Planuję długie życie”. Kampania ma się rozwijać do końca tego roku i przedstawiać spoty i filmy wiralowe, które będą obecne w telewizji, internecie, radiu, a także w kinach.

„Chcemy się skoncentrować na kilku ryzykach, które w największy sposób wpływają na zachorowania nowotworowe”– powiedział Adam Niedzielski. Minister zdrowia wymienił kwestię palenia papierosów i picia alkoholu. Zaznaczył również, że kampania będzie skupiona także na aktywności fizycznej – jest to kolejny element, który odpowiada za potencjalne zdrowie Polaków. Jak powiedział Adam Niedzielski, ma być to kampania, która „w sposób mocny przekonuje do zmiany postaw prozdrowotnych”. Więcej informacji o kampanii przeciwnowotworowej można znaleźć na stronie planujedlugiezycie.pl.

Niebezpieczny trend: Polacy piją i palą coraz więcej

Głos zabrał również wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Za nami 3 lata pandemii COVID-19. Pandemii, która zmieniła nasze życie, ale także niestety zmieniła nasze zachowania prozdrowotne. Skoncentruję się na dwóch czynnikach: na alkoholu i tytoniu. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom alarmuje, że Polacy piją coraz więcej mocnych alkoholi. Czas pandemii pokazał, że zmieniliśmy swoje preferencje i w tej chwili ponad 18 procent Polaków wykazuje się szkodliwą konsumpcją alkoholu – to jest picie od 6 do 12 litrów alkoholu w czystej postaci. Ponad 7 procent Polaków nadużywa alkoholu i to jest już ponad 12 litrów czystego etanolu na głowę Polaka. To są naprawdę zatrważające liczby, które niestety pokazują, że czas pandemii spowodował, że nie tylko zwiększyliśmy ilość spożywanego alkoholu, ale także zmieniliśmy strukturę. Poprzednio spożywaliśmy więcej alkoholów niskoprocentowych, w tej chwili jest to przewaga zdecydowanie alkoholi mocniejszych.

Waldemar Kraska wskazał także, że coraz młodsi obywatele naszego kraju sięgają właśnie po mocniejsze alkohole. Ten trend został uwidoczniony w pandemii i nadal się utrzymuje. Kampania „Planuję długie życie” ma służyć między innymi zmniejszeniu spożywania alkoholu w naszym społeczeństwie, ponieważ to oddziałuje na powstawanie chorób.

W kwestii palenia tytoniu również nie jest dobrze. „Ponad 32 procent palaczy to są osoby między 18 a 24 rokiem życia” – powiedział wiceminister zdrowia. Ta bariera wiekowa przesuwa się coraz niżej. Nawiązał on również do palenia papierosów elektronicznych – aktualnie korzysta z nich około 62 procent Polaków, a kilka lat temu było to zaledwie około 16 procent.

Brak świadomości społecznej, jak ważna jest profilaktyka

Podczas konferencji wypowiedział się także profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Zaznaczył on, że brakuje świadomości w naszym społeczeństwie, że „moje zdrowie jest w moich rękach”. Mimo dysponowania nowoczesnymi możliwościami leczenia onkologicznego i diagnostyki, specjaliści nie są w stanie wyleczyć wielu pacjentów, ponieważ zgłaszają się oni zbyt późno. Szalenie ważne są w tej kwestii działania profilaktyczne. Jak powiedział profesor Stanisław Góźdź – w 40 procentach wystąpienie raka zależy od nas samych: tego, co jemy, pijemy, czy jesteśmy aktywni fizycznie. Społeczeństwo o tym nie pamięta. Niezmiernie istotne są więc decyzje, które podejmujemy na co dzień. „Bez działań profilaktycznych w naszym społeczeństwie walki z rakiem nie wygramy” – podsumował profesor.

