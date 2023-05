Za darmo zapiszesz swoje dziecko na szczepienie przeciw HPV. Znamy szczegóły

Ogólnopolski program szczepień przeciwko HPV w grupie nastolatków był jednym z tematów konferencji zorganizowanej w piątek przez premiera Mateusza Morawieckiego. W spotkaniu uczestniczyli również ministrowie Adam Niedzielski (resort zdrowia) i Marlena Maląg (resort rodziny i polityki społecznej), a także wielu ekspertów.

Szczepionka na raka szyjki macicy dostępna bezpłatnie dla nastolatków

1 czerwca 2023 rozpoczną się bezpłatne i nieobowiązkowe szczepienia dziewcząt i chłopców w wieku 12-13 lat (roczniki 2010 i 2011) przeciwko HPV. Akcja ma odbywać się w całym kraju. W ramach programu dostępne są szczepionki dwu- oraz dziewięciowalentne. Rodzice podczas zapisów (te ruszają 27 maja 2023 roku od siódmej rano) będą mogli wybrać jeden z wymienionych wariantów. Co ważne – jak podkreślił profesor Nowakowski – oba preparaty wykazują podobną skuteczność. W tym przypadku dużo większe znaczenie ma wyszczepienie jak największej liczby nastolatków.

„Wprowadzone działania są pewnego rodzaju darem dla matek na Dzień Matki. Bo największym darem dla mamy jest zdrowie, jej własne, ale także zdrowie córki. Zdrowie córki dla każdej matki jest również bezcenne. Dlatego bardzo się cieszę, że wdrażamy dzisiaj to, co zapowiadaliśmy [...] darmową, dobrowolną szczepionkę na raka szyjki macicy, szczepionkę HPV [...] My wdrażamy to teraz, ponieważ dla nas zdrowie nie jest i nie może być towarem”– zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Premier przywołał również statystyki dotyczące zachorowalności na raka szyjki macicy. Co roku zmaga się z nim 2,5 tysiąca kobiet. Niestety ponad połowa pacjentek tę walkę przegrywa. Natomiast minister Adam Niedzielski podkreślił, że Polska – dzięki programowi bezpłatnych, profilaktycznych szczepień przeciwko HPV – dołącza do najlepszych, do tej grupy państw, którym udało się zredukować zachorowalność na raka szyjki macicy,

Jak będzie można zapisać dziecko na szczepienie? Wystarczy zadzwonić pod numer 989 lub wykorzystać w tym celu Internetowe Konto Pacjenta. Uruchomiono ponad 1300 punktów szczepień w całym kraju.

Szczepienia przeciwko HPV mają szerszy wymiar

Szczepienia przeciwko HPV zabezpieczają – jak podkreślił profesor Andrzej Nowakowski, kierownik Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – nie tylko przed rakiem szyjki macicy (zmniejszenie zachorowania o blisko 90 proc.), ale również innymi mniej znanymi rodzajami nowotworów, na przykład rakiem sromu, pochwy czy odbytu.

Co ważne, jak zauważyli eksperci, szczepionki przeciwko HPV są bardzo dobrze przebadane. Istnieją na rynku od 15 lat. Na świecie podano ponad 500 milionów dawek tych preparatów szczepionkowych Ich przyjęcie nie niesie za sobą żadnych poważnych skutków ubocznych. Występują jedynie reakcje łagodne, które ustępują w ciągu 1-2 dni (ból i obrzęk pojawiający się w miejscu wstrzyknięcia, bóle głowy).

