Prof. Chłosta: Musimy się przygotować na epidemię tego nowotworu

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: W przypadku kobiet rak piersi nie jest już tematem tabu. A rak prostaty u mężczyzn? Czy późne rozpoznawanie, a w związku z tym też większa śmiertelność z powodu tego nowotworu w Polsce niż w innych krajach, nie jest spowodowana po części wstydem i niechęcią do pójścia do urologa i zgłaszania się na badania PSA?

Prof. Piotr Chłosta: Świadomość się zmienia, dbanie o własne zdrowie staje się bardziej „trendy” niż palenie papierosów czy stosowanie używek. Dotyczy to nie tylko chodzenia na siłownię i zdrowego odżywiania, ale również przeprowadzania badań profilaktycznych, w tym badań urologicznych.

To cieszy, jednak wszyscy mamy wciąż jeszcze wiele do nadrobienia; ja też staram się edukować, a jako lekarz wolę zapobiegać niż leczyć, a jeśli leczyć, to chorobę w mniejszym stopniu zaawansowania. Wtedy jest możliwe zastosowanie mniej inwazyjnych sposobów leczenia; można też nowotwór wyleczyć, a nie tylko wydłużyć pacjentowi życie. Oczywiście, najlepiej byłoby, żeby wszyscy odpowiadali na apele „Sprawdź stan swojego zdrowia, bo Twój los jest Twoich rękach”.

Statystyki nie są jednak dobre. Coraz więcej mężczyzn choruje na raka prostaty.

Ten problem jest widoczny na całym świecie. Rak gruczołu krokowego jest rozpoznawany co roku prawie u pół miliona mężczyzn w Europie, a ponad 2 mln mężczyzn na kontynencie żyje z tą chorobą. Jest ona ściśle związana z wiekiem, a ponieważ nasze życie się wydłuża, to będziemy rozpoznawać ten nowotwór u coraz większej liczby mężczyzn.