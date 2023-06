Urolog to specjalista nie tylko dla mężczyzn

Przywykliśmy do tego, że o urologii mówi się zwykle w kontekście chorób mężczyzn, na przykład profilaktyki raka prostaty. Jednak jest to specjalizacja zajmująca się także kobietami…

To prawda. Urologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem chorób układu moczowo-płciowego u mężczyzna oraz chorób układu moczowego u kobiet. Choroby nerek, moczowodów, pęcherza moczowego oraz cewki moczowej dotyczą przedstawicieli obu płci. Choroby typowo męskie to oczywiście schorzenia jąder, prącia czy prostaty.

Na temat badań profilaktycznych w kierunku chorób prostaty słyszymy dużo i wielu panów już wie, że należy regularnie się badać pod tym kątem, między innymi wykonując badanie krwi, określające poziom czynnika PSA, ale są także inne schorzenia, o których warto wspomnieć. O profilaktykę jakich chorób powinni jeszcze dbać panowie?

Choroby prostaty dotyczą zwykle panów po 40 roku życia, kiedy może wystąpić rozrost tego gruczołu lub rozwinąć się nowotwór. Wcześnie wykryte zmiany dają szanse na wyleczenie i zachowanie sprawności.

Jednak choroby prostaty to nie jedyne przypadłości urologiczne dotyczące mężczyzn. Rak jądra w większości przypadków dotyczy panów od 20 do 39 roku życia. Obecność guza można wyczuć badając jądra samodzielnie. Gdy stwierdza się obecność nieregularnej, twardej tkanki lub zmianę wielkości narządu, diagnozę potwierdza się za pomocą badań obrazowych, między innymi USG oraz markerów nowotworowych obecnych we krwi. Pamiętajmy, że rak jądra nie boli, dlatego tak ważne jest regularne samobadanie jąder przez młodych mężczyzn.

W jaki sposób można zapobiegać chorobom nerek?

Nerki to jeden z najważniejszych organów w naszym organizmie. Warto o nie dbać i przeprowadzać regularnie badania kontrole, ponieważ choroby nerek mogą rozwijać się przez wiele lat bez charakterystycznych objawów, co w efekcie może prowadzić do ich nieodwracalnego uszkodzenia.

Choroby nerek to rozległa grupa schorzeń, do których należą ostre lub przewlekłe uszkodzenie nerek, choroby kłębuszków nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, torbiele, kamica czy nowotwory.

W celu profilaktyki chorób nerek warto regularnie badać ciśnienie krwi, wykonywać badania laboratoryjne i obrazowe. Ważny jest zrównoważony tryb życia, polegający na stosowaniu zdrowej, bogatopłynowej diety (z ograniczoną ilością soli i białka), dbaniu o prawidłową masę ciała oraz ograniczanie lub najlepiej zrezygnowanie z używek, w szczególności z tytoniu. Warto także, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, udać się na wizytę do specjalisty urologa. Ogromną korzyść zdrowotną odnoszą pacjenci wykonujący regularnie USG jamy brzusznej lub układu moczowego. Pamiętajmy, że nowotwory we wczesnej fazie rozwoju są bezobjawowe, a ich leczenie bardzo skuteczne.

Jakie objawy powinny nas zaniepokoić?

Mogą to być zmiany w ilości oddawanego moczu (zbyt mała jego ilość lub zbyt duża), w wyglądzie moczu (zbyt jasny lub ciemny, obecność krwi i skrzepów itd.). O zaburzeniach pracy nerek mogą świadczyć obrzęki poranne, nadciśnienie, brak apetytu, osłabienie czy problemy z koncentracją. Choroby nerek mogą także dawać objawy, takie jak bóle w okolicach lędźwiowych, nudności, wymioty, dreszcze, gorączkę. Wówczas konieczna jest pilna wizyta u specjalisty urologa.

W celu diagnostyki chorób nerek wykonuje się badanie moczu, krwi oraz badania obrazowe- w pierwszej kolejności USG, a następnie tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny. Wczesna diagnostyka pozwala zapobiec rozwojowi chorób i trwałemu uszkodzeniu nerek.

Zapalenie pęcherza moczowego to częsta przypadłość. Dlaczego nie warto jej lekceważyć?

Nieleczone zapalenie pęcherza może prowadzić do przewlekłej infekcji, co zwiększa ryzyko niewydolności nerek.

Choroba ta daje takie objawy, jak naglące parcie na mocz, częste oddawanie moczu, uczucie pieczenia podczas oddawania moczu, a także zmiany w jego wyglądzie i zapachu. Na zapalenie pęcherza moczowego częściej chorują kobiety, ale to nie znaczy, że choroba ta nie dotyczy mężczyzn. W każdym przypadku konieczna jest konsultacja lekarska i podjęcie leczenia, co zapobiega powikłaniom.

Czy nietrzymanie moczu to przypadłość typowo kobieca?

Nietrzymanie moczu dotyczy osób obu płci i zdarza się w każdym wieku. Jest to dolegliwość wpływająca negatywnie na jakość życia, jednak można ją skutecznie leczyć. Także w tym przypadku pomocą służy urolog. Zauważając takie objawy u siebie, warto zasięgnąć porady specjalisty i skorzystać ze skutecznych metod leczenia. Problem dotyczy zarówno kobiet w każdym wieku, jak i mężczyzn (najczęściej po przebytym leczeniu operacyjnym). Specjalista urolog przeprowadza diagnostykę nietrzymania moczu, a następnie leczy farmakologicznie lub zabiegowo. W Polsce dostępne są już tak nowoczesne sposoby leczenia nietrzymania moczu, jak sztuczny zwieracz cewki moczowej oraz neuromodulacja krzyżowa.