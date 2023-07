Kardiolog sportowy: Rocznie nawet 10 tys. sportowców-amatorów doznaje nagłego zatrzymania krążenia

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: Upały i gwałtowne zmiany temperatur: takie jest tegoroczne lato. To dobry czas na to, żeby biegać, jeździć na rowerze, uprawiać sport, dbać o aktywność?

Prof. Łukasz Małek: Wysiłek fizyczny zawsze jest korzystny, powinien być jak najbardziej regularny i praktykowany przez całe życie. Trzeba tylko dostosować jego intensywność, długość i rodzaj do warunków. Nie ma złej pogody na aktywność fizyczną, ale trzeba ją dopasować do tego, jak się czujemy, czy jesteśmy wypoczęci czy zmęczeni.

Największy problem w upalny dzień jest z przegrzewaniem organizmu. Pracują mięśnie, generują energię cieplną, organizm zaczyna się podgrzewać. Pocąc się, nieco się „schładzamy”, ale to za mało.

Najlepiej ćwiczyć rano lub wieczorem, starać się wybierać miejsca, gdzie jest chłodniej, np. las, dużo pić – zarówno przed, jak w trakcie i po aktywności fizycznej – a po jej zakończeniu wziąć chłodny prysznic. Zawodowi sportowcy mają więcej sposobów na chłodzenie się – np. kamizelki chłodzące. Część sportowców – było to widać podczas Tour de France – kładzie sobie na kark woreczki z lodem.

Wydawałoby się, że sportowcy, którzy są pod opieką lekarzy, trenerów, fizjologów, wiedzą co robić, by aktywność fizyczna była bezpieczna. A jednak w sporcie zdarzają się nagłe zgony. Dlaczego są tak częste? I czy faktycznie są częste, czy tak głośno o nich w mediach?

Na pewno są to bardzo medialne zdarzenia, szczególnie u znanych sportowców. Nie są to jednak przypadki sporadyczne, zwłaszcza w sporcie amatorskim – to tysiące nagłych zgonów każdego roku. Nie zawsze się o tym mówi.

Głośno jest, gdy takie nagłe zatrzymanie krążenia zdarzy się u znanego sportowca, jak u piłkarza Christiana Eriksena podczas mistrzostw Europy, czy niedawno nagłe zatrzymanie krążenia u syna LeBrona Jamesa, gwiazdy koszykówki. Bronny James również gra już profesjonalnie w drużynie uniwersyteckiej; do zatrzymania krążenia doszło u niego w czasie treningu.

Do takiej sytuacji może dojść u osoby bardzo dobrze wytrenowanej, przebadanej, zdrowej?