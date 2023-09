Przełom w medycynie po wszczepieniu pacjentowi nerki świni. Ekspert: Takie operacje staną się codziennością

– Myślę, że za 10 lat takie operacje staną się codziennością. Pacjenci będą żyć dzięki organom przeszczepionym od zwierząt – mówi w rozmowie z „Wprost” dr hab. n. med. prof. PUM Marek Myślak z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Jako jedyny specjalista z Polski wziął udział w tym eksperymencie medycznym jako obserwator.

Aleksandra Zalewska-Stankiewicz, „Wprost”: Ochłonął pan już po tym, co zobaczył w Stanach Zjednoczonych?

Dr hab. n. med. prof. PUM Marek Myślak: Wciąż jestem bardzo podekscytowany, zwłaszcza, że nigdy wcześniej na świecie nie przeprowadzono tak szeroko zakrojonego eksperymentu, który może otworzyć drogę do badań klinicznych. Na co dzień kieruję oddziałem nefrologii i transplantacji nerek w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. W moim szpitalu przeszczepiamy nerki, wątroby i płuca – w skali roku jest to kilkadziesiąt narządów. Mam duże doświadczenie w transplantologii, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem.

Kim jest pacjent, któremu wszczepiono nerkę świni?

To 57-letni Mauric Miller, który zmagał się z chorobą nowotworową – rakiem mózgu. Jeszcze za życia mężczyzna deklarował chęć oddania swoich narządów do przeszczepienia, jednak z powodu nowotworu byłoby to niemożliwe. Po stwierdzeniu śmierci mózgowej u pacjenta lekarze zwrócili się do jego rodziny o zgodę na to, aby do jego organizmu wszczepić świńską nerkę. Bliscy pana Millera wyrazili zgodę, podkreślając, że zawsze chciał przysłużyć się rozwojowi medycyny.