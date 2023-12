Dr Gałązka-Sobotka: Zaniechania w ochronie zdrowia będą nas spychały w regres cywilizacyjny

Staram się być dyplomatą w codziennej pracy, reprezentować interes pacjenta. Jak ważne jest zdrowie w naszym życiu, uświadamiamy sobie, gdy nam go zabranie. Wtedy myślimy, co moglibyśmy zrobić inaczej. Wtedy też widzimy, jak wiele musi się zmienić w systemie ochrony zdrowia, by móc uzyskać pomoc, której tak bardzo się potrzebuje – mówi dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, wyróżniona przez Wprost tytułem Ambasadorki Zdrowia.

Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka jest dyrektorem Instytutu Ochrony Zdrowia i dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Od lat angażuje się w dyskusje na temat kształtu zmian w ochronie zdrowia. – Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć państwo, które będzie doceniało zdrowie jako czynnik, bez którego nie będziemy mogli efektywnie się rozwijać. Wszelkie zaniechania w umiejętnym chronieniu zdrowia i dawaniu szansy na jego odzyskanie będzie nas spychało w regres cywilizacyjny – mówiła po otrzymaniu nagrody. Podkreślała również, że wiele trzeba zmienić w systemie ochrony zdrowia. – Jesteśmy dziś w wyjątkowym momencie: zmian w parlamencie, w rządzie. Rodzą się nowe nadzieje, że być może uda nam się zrobić coś więcej, szybciej, bardziej efektywnie – zaznaczała. Dziś wyzwaniem numer 1 jest mierzenie efektywności zmian. – Rzadko politycy chcę sięgać po ten parametr, bo łatwiej jest powiedzieć, że mamy więcej pieniędzy, sprzętu, zrealizowaliśmy więcej świadczeń. Jednak efektywność systemu ochrony zdrowia można efektami zdrowotnymi. Miarą efektywności systemu ochrony zdrowia powinna być skuteczność kliniczna podejmowanych działań, a także zapytanie pacjenta – jak przeszedł tę drogę, na ile jego droga ku zdrowiu czy ku ustabilizowaniu stanu zdrowia była traumatyzująca, a na ile dawała nadzieję. Badania pokazują, że przez samą życzliwość, empatię i komunikację jesteśmy w stanie istotnie poprawić wyniki leczenia – mówiła dr Gałązka-Sobotka. Podkreśliła również, że trzeba rozmawiać o humanizacji medycyny, gdyż bazuje ona na relacji człowieka z człowiekiem: o sukcesie w leczeniu ciała, duszy, najważniejszą rolę odrywa relacja człowieka z człowiekiem. Całość rozmowy można zobaczyć: