Ten niespecyficzny objaw może zwiastować zawał serca. Nie lekceważ go, bo może dojść do tragedii

Zawał serca to stan niedokrwienia mięśnia sercowego. Najczęściej jest on skutkiem miażdżycy tętnic wieńcowych. W Polsce każdego roku z powodu zawału serca umiera około 15 tysięcy osób, a z roku na rok choroba ta dotyczy coraz większej liczby młodych ludzi. Zawał serca najczęściej rozpoczyna się nagle. Szanse na przeżycie i minimalizację skutków zawału są zależne od wezwania pomocy, dlatego należy zrobić to jak najszybciej. Specjaliści alarmują, że czas ma tutaj kluczowe znaczenie. Choć zawał mięśnia sercowego u każdej osoby może wyglądać nieco inaczej, to niektórzy już znacznie wcześniej odczuwają jego pierwsze objawy.

Ból żuchwy jako niespecyficzny objaw zawału serca

Najczęściej zawał kojarzy się z bólem w klatce piersiowej, jednak może dawać też zupełnie inne objawy, które na początku przypisujemy pozostałym chorobom, a w konsekwencji często je też bagatelizujemy. Jednym z nieoczywistych objawów, których większość z nas z pewnością nie skojarzy z ryzykiem wystąpienia zawału, jest ból szczęki. Na ten objaw uskarżają się głównie kobiety (naukowcy na razie nie wiedzą jednak, czym to jest spowodowane). Może być to sygnał alarmowy od organizmu, zwłaszcza jeśli jest to ból, który ma charakter promieniujący i towarzyszą mu również inne symptomy. Może dochodzić także do silnego bólu zębów, bólu szczęki i dolnych części twarzy. Choć najczęściej ludzie szukają wtedy pomocy u dentysty, to warto również sprawdzić stan swojego zdrowia między innymi pod kątem chorób sercowo-naczyniowych i w żadnym przypadku nie należy lekceważyć tych objawów.

Jakie są typowe objawy zawału serca?

Do typowych objawów zawału mięśnia sercowego należy nagły, a przy tym bardzo silny ból w okolicy mostka i serca. Taki ból ma charakter piekący i dławiący. Nie ustępuje także po odpoczynku. Może on promieniować do lewej ręki, brzucha, pleców, ale też właśnie żuchwy. Takim objawom towarzyszy też często przyspieszone tętno i kołatanie serca, a chora osoba może odczuwać duszność oraz uczucie niepokoju. Taki ból w klatce piersiowej zdecydowanie dla każdego z nas powinien być „czerwoną flagą”, że z naszym zdrowiem dzieje się coś bardzo złego.

Do mniej charakterystycznych objawów zawału serca należą między innymi:



zawroty głowy,

zimne poty,

drętwienie kończyn,

długotrwały kaszel,

nudności,

zgaga,

uczucie zmęczenia,

dyskomfort w klatce piersiowej,

ból brzucha.

Koniecznie sprawdźcie, jakie są inne, nietypowe objawy zawału serca, które łatwo zbagatelizować. Jeśli zaobserwujecie niepokojące objawy u siebie lub kogoś z waszego otoczenia – reagujcie. Wtedy ważne jest, by wezwać pomoc medyczną, ale też zachować spokój. Pamiętajcie, że w oczekiwaniu na zespół ratownictwa medycznego nie można chorej osoby zostawiać samej. Należy chorego posadzić w pozycji półsiedzącej i ułatwić mu oddychanie (zapewnić dostęp świeżego powietrza i rozluźnić ciasną odzież).

