Są szczepionki przeciw COVID, są nowi wiceministrowie

Minister zdrowia Izabela Leszczyna od pierwszych dni urzędowania podkreślała, że jej priorytetem na początek będzie umożliwienie zaszczepienia się przeciw COVID-19 dla wszystkich osób, które chcą się zaszczepić nową szczepionką (optymalizowana o tzw. wariant kraken odmiany omikron).

Są szczepionki w punktach szczepień

– Pani ministra zajęła się tym tematem od pierwszych dni urzędowania. Udało jej się to zrealizować, mamy dodatkowo ponad 200 tys szczepionek. W efekcie prawie 220 tys. szczepionek jest dziś dostępnych w punktach szczepień. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych właśnie dostarcza do placówek ochrony zdrowia, aptek, szpitali, domów pomocy społecznej i zakładów opieki leczniczej ponad 200 tys. szczepionek. Każdy, kto chce lub powinien być zaszczepiony, może to zrobić – zaznaczył Damian Kuraś, zachęcając do zajrzenia na portal pacjent.gov.pl i zapisania się na szczepienie.

– W punktach szczepień jest dziś 80 tys. wolnych terminów, a 20 tys. osób jest już zapisanych na szczepienie. Zaszczepić się jest bardzo łatwo: w przychodniach POZ i w aptekach. To jest prawie 2,5 tys. punktów szczepień, w tym 400 punków jest zlokalizowanych w aptekach – podkreślił.

Zaznaczył, że do Polski już dostarczono ponad 800 tys. szczepionek, a 360 tys. osób w Polsce zaszczepiło się nową szczepionką. Największą grupę osób zaszczepionych stanowią osoby pomiędzy 60. a 79. rokiem życia: już 216 tys. osób z tej grupy przyjęło szczepionkę.

Dwóch nowych wiceministrów dołączyło do dwóch wcześniej nominowanych

Od 4 stycznia w resorcie zdrowia – jak poinformował rzecznik prasowy – jest dwóch nowych wiceministrów: prof. Urszula Demkow oraz Marek Kos.

Prof. Urszula Demkow jest immunologiem, do tej pory kierowała Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest też członkinią Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN oraz szefową zespołu medycznego Polski 2050 Szymona Hołowni. Opracowywała program Polski 2050 dotyczący postulatów w ochronie zdrowia.

Marek Kos był do tej pory dyrektorem Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, a wcześniej szpitala w Kraśniku. Jest lekarzem, ma specjalizacje z chirurgii ogólnej oraz zdrowia publicznego. Jest też adiunktem w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Był radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Już wcześniej Ministerstwo Zdrowia informowało o tym, że funkcję wiceministrów zdrowia będą również pełnić: Wojciech Konieczny oraz Maciej Miłkowski.

Wojciech Konieczny jest senatorem; do czasu podjęcia funkcji wiceministra zdrowia był dyrektorem Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Jest lekarzem, specjalistą w zakresie neurologii, ukończył też studia podyplomowe z zarządzania i marketingu o specjalności zarządzanie w ochronie zdrowia.

Maciej Miłkowski jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia od 2018 roku. Wcześniej był m.in. dyrektorem finansowym Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych, zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych Instytutu Matki i Dziecka, zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych Instytutu Kardiologii w Warszawie, zastępcą prezesa NFZ ds. finansowych.

