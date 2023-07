Wzywasz pomoc na plaży? Ratownicy przypominają o ważnej rzeczy

Upalny weekend przyciągnął tłumy na nadbałtyckie plaże. O dwóch interwencjach napisali w mediach społecznościowych ratownicy z zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To informacja o zaginionym dziecku, które mogło wejść do wody (plażowicze szybko zareagowali na instrukcje ratowników i utworzyli łańcuch życia – na szczęście dziecko odnalazło się na plaży całe i zdrowe), oraz wezwanie do pacjenta z atakiem anafilaktycznym.

Wzywasz pomoc? Wyznacz kogoś, kto będzie czekał na służby

Ratownicy napisali, że osoba potrzebująca pomocy znajdowała się w kamperze zaparkowanym na ulicy (wezwanie dotyczyło konkretnego wejścia na plażę). Stąd ich przypomnienie i apel, aby w takich sytuacjach zawsze wyznaczyć jedną osobę, która będzie czekała na służby i pokieruje ratowników we właściwe miejsce. To może być kwestia życia znajdującego się w potrzebie człowieka, szczególnie w przypadkach, kiedy ważna jest każda minuta.

Jak wezwać pomoc medyczną?

Niezależnie od miejsca, kiedy wzywasz pomoc, możesz zadzwonić przede wszystkim na numer alarmowy 112. Jeśli wypoczywasz nad wodą możesz skorzystać z numeru ratunkowego nad wodą 601 100 100. Warto mieć też zainstalowaną w telefonie bezpłatną aplikację Na ratunek – w łatwy sposób można za jej pośrednictwem wezwać pomoc nad wodą albo w górach (dodatkowo aplikacja określa położenie wzywającej pomocy osoby).

Jeśli wzywasz pomoc, pamiętaj o kilku podstawowych zasadach. Podaj swoje imię, nazwisko i krótko opisz zdarzenie lub sytuację – na tej podstawie operator zdecyduje czy i jakie służby wysłać na miejsce. Postaraj się podać adres lub charakterystyczny punkt w miejscu zdarzenia. Jeśli na miejscu jest więcej osób, podzielcie się rolami: podczas gdy jedna osoba dzwoni po pomoc, inne mogą udzielać pierwszej pomocy, ktoś inny może być wyznaczony do oczekiwania na karetkę czy ratowników, aby pokierować ich we właściwe miejsce.

Tragiczny weekend nad morzem

W miniony weekend nie obło się bez tragedii nad morzem. 39-letni mężczyzna utopił się w Łebie. Pływał w morzu razem z kobietą, w pewnym momencie okazało się, że nie są w stanie o własnych siłach wrócić do brzegu. Kobieta trafiła do szpitala, mężczyzny mimo długiej reanimacji nie udało się uratować.

