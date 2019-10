Rak szyjki macicy. Których sygnałów nie wolno ignorować?

Rak szyjki macicy, podobnie jak inne rodzaje nowotworów, nie daje na początku żadnych objawów. Choroba rozwija się stopniowo, powodując zmiany, które łatwo można dostrzec w badaniu histopatologicznym. Cytologia, do której tak namawiane są kobiety, pozwala zdiagnozować niepokojące zmiany już na wczesnym etapie i wdrożyć odpowiednie leczenie. Gdy rak zostanie szybko wykryty, leczenie praktycznie zawsze kończy się pomyślnie. Dlatego w przypadku raka szyjki macicy kluczowa jest profilaktyka – regularnie wykonywana cytologia i świadomość, jak objawia się choroba.

Rak szyjki macicy – objawy

Oto kilka objawów, których nie wolno ignorować:

Krwawienie między miesiączkami – to najczęstszy i najbardziej charakterystyczny objaw raka szyjki macicy. Krwawienie może pojawić się między miesiączkami, ale także po stosunku. Intensywniejsze miesiączki przed menopauzą oraz krwawienie po menopauzie również mogą być związane z rakiem szyjki macicy.



Nieprawidłowa wydzielina z pochwy – zaniepokoić powinien przede wszystkim nieprzyjemny zapach. Wydzielina z pochwy może być też podbarwiona krwią. Należy pamiętać, że wiele różnych infekcji pochwy może powodować nieprzyjemny zapach i upławy. To wcale nie musi być rak. Mimo wszystko każdą, niepokojącą zmianę trzeba skonsultować z lekarzem.



Brak sił – zmęczenie towarzyszy każdej, poważnej chorobie. Może wskazywać na dowolny nowotwór, ale także być wynikiem choćby niedoboru witamin lub silnego stresu. Jeśli jednak zmęczenie pojawia się wraz z innymi, niepokojącymi objawami, nie wolno go ignorować.



Ból w obrębie miednicy – ból może występować samoistnie, ale często pojawia się w trakcie stosunku płciowego lub tuż po nim.



Częste oddawanie moczu – zaniepokoić powinno nie tylko ciągłe parcie na pęcherz, ale także ból podczas oddawania moczu.



Jeżeli kobieta regularnie chodzi do ginekologa i wykonuje badania profilaktyczne, ewentualny nowotwór może zostać wykryty jeszcze zanim pojawią się niepokojące objawy. To też najlepszy moment, by podjąć leczenie.

Czytaj także:

Rak piersi. Co zrobić, żeby nie zachorować?

Rak szyjki macicy – profilaktyka

Można zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka szyjka macicy. Przede wszystkim należy zmniejszyć ryzyko zachorowania na wirus HPV. W tym celu można przyjąć specjalną szczepionkę, która chroni przed niebezpiecznym wirusem, przenoszonym drogą płciową. Czynnikami zwiększającymi ryzyko zakażenia jest wczesne rozpoczęcie współżycia i częsta zmiana partnerów seksualnych. Szczepionkę najlepiej przyjąć jeszcze przed rozpoczęciem aktywności seksualnej.

Inne sposoby zapobiegania rakowi szyjki macicy to: