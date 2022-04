Najlepsze pozycje seksualne dla kobiet i mężczyzn. O czym pamiętać przy ich wyborze?

Odpowiednio dobrane pozycje seksualne zapewniają większą przyjemność, pozwalając np. na intensywną stymulację łechtaczki oraz umożliwiając idealne dopasowanie ciał partnerów. Dzięki eksperymentowaniu w sypialni seks staje się bardziej urozmaicony, co pozytywnie wpływa na relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną oraz pozwala uniknąć rutyny, która zniszczyła niejeden – z pozoru idealny – związek.

Dobór pozycji seksualnych powinien uwzględniać preferencje obojga partnerów. To niezwykle ważne, bo współżycie nie powinno wiązać się z odczuwaniem skrępowania oraz fizycznego dyskomfortu. Szukanie idealnych pozycji seksualnych dla kobiet i mężczyzn musi uwzględniać także sprawność fizyczną ciała, która ważna jest nie tylko podczas zgłębiania tajników Kamasutry.

Jakie pozycje seksualne lubią Polacy?

Wyniki przeprowadzonych badań opinii publicznej wśród Polaków pozwoliły zyskać wiedzę na temat upodobań i najczęściej wybieranych pozycji seksualnych. Na czele listy znajduje się pozycja seksualna misjonarska, która nie należy do grupy szczególnie skomplikowanych pozycji seksualnych. W kwestii seksualnych upodobań nie należy dyskutować, jednak seks jedynie w pozycji misjonarskiej może z czasem przestać być atrakcyjny.

Drugą ulubioną pozycją seksualną Polaków jest pozycja seksualna na łyżeczkę, a podium zamyka pozycja seksualna klasyczna na boku. Oczywiście, każda z tych pozycji seksualnych ma wiele zalet dla kobiet, jak i mężczyzn, ale warto poszerzać erotyczne horyzonty i spróbować czegoś innego, aby spędzane we dwoje chwile stały się znacznie przyjemniejsze.

Pozycje seksualne – fantazje kontra rzeczywistość…

Fantazje seksualne kobiet i mężczyzn dotyczą zarówno pozycji, jak i miejsc, w których chcielibyśmy uprawiać seks. Odpowiednio dobrane pozycje seksualne gwarantują nie tylko dreszczyk emocji, ale także większą przyjemność, na którą wpływają głębokość penetracji oraz intensywność stymulacji łechtaczki i mitycznego punktu „G”. Jakie pozycje seksualne warto przetestować? Wszystkie, bo pozwoli to wybrać zestaw ulubionych pozycji seksualnych, które pozwolą cieszyć się wyjątkową bliskością i przyjemnością płynącą z intymnych zbliżeń.

Podczas wyboru pozycji nie warto kierować się rankingami, bo najlepszym doradcą w tej kwestii są indywidualne upodobania kobiety i mężczyzny, dzięki którym można realizować skrywane fantazje i przenieść się na całkiem inny poziom seksualnego wtajemniczenia.

Warto pamiętać o jednym – seks i dyskomfort nie idą w parze, dlatego należy nauczyć się głośno mówić o swoich potrzebach i informować partnerkę lub partnera o tym, czego oczekujemy oraz czego nie akceptujemy. Komunikacja w łóżku jest równie ważna, jak odpowiednia technika, zaangażowanie oraz synchronizacja, która sprawia, że dwoje ciał staje się jednością i wręcz łączy w jedno ciało.

Zacznij od nastroju...

Zanim rozpoczniemy eksperymentowanie z pozycjami seksualnymi, powinniśmy zadbać o odpowiedni nastrój. Trzeba przede wszystkim pomyśleć o intymności, choć dla niektórych kobiet i mężczyzn istotny jest dreszczyk emocji i chętnie uprawiają seks w miejscach lub sytuacjach, w których o intymności można zapomnieć.

Jeżeli jednak preferujemy romantyczny seks w domowym zaciszu, to warto podkręcić atmosferę, zapalając nastrojowe światło lub świece zapachowe. Odpowiedni nastrój podnosi libido (nie tylko u kobiet, ale i mężczyzn) i pomaga w całkowitym skupieniu się na miłosnych igraszkach.

Mężczyźni i kobiety w inny sposób podchodzą do bliskości. Męska część populacji nie potrzebuje wiele, aby odczuć podniecenie, jednak ochota na seks w przypadku kobiet tkwi w głowie, dlatego tak ważny jest odpowiedni nastrój oraz atmosfera w związku.

Jakie są najlepsze pozycje seksualne?

Najlepsze pozycje seksualne to pozycje, które pozwalają na osiągnięcie satysfakcji seksualnej mężczyźnie i kobiecie. Podczas zbliżenia warto zmieniać pozycje seksualne, co pozytywnie wpłynie na doznania. Niektórzy twierdzą, że urozmaicony seks jest nie tylko o wiele przyjemniejszy, ale także gwarantuje intensywniejsze doznania. Jest to prawdą, bo kreatywne podejście partnerów pozwala podkręcić emocje i zwiększyć poziom podniecenia.

Pozycje pozwalające na głęboką penetrację

Głęboką penetrację zapewnia kilka pozycji seksualnych. Wiele z nich angażuje kobietę, która wykonuje zdecydowanie więcej pracy, jednak ma to swoje dobre strony – po udanym seksie nie jest potrzebny trening na siłowni (niektóre jednak wymagają przygotowania np. silnych nóg). Pozycje pozwalające na głęboką penetrację to m.in. pozycja seksualna na jeźdźca, pozycja na pieska, pozycja huzarska i pozycja na kolanach.

Pozycja seksualna na jeźdźca

Pozycja seksualna na jeźdźca pozwala na to, aby kobieta całkowicie kontrolowała intensywność stosunku oraz głębokość penetracji. W tym przypadku mężczyzna kładzie się na plecach, a partnerka siada na nim okrakiem (jej ręce mogą dotykać np. klatki piersiowej).

W przypadku partnerek, które mają dobrą kondycję fizyczną oraz chcą dodatkowo zadbać o trening mięśni nóg, można nieco zwiększyć stopień trudności – zamiast siadać na mężczyźnie kobieta może wykonywać głębokie przysiady, stojąc nad partnerem okrakiem.

WAŻNE! Do tej pozycji warunkiem koniecznym są silne nogi, jednak w momencie zauważenia zmęczenia partnerki, mężczyzna może podtrzymywać jej pośladki lub uda.

Pozycja seksualna na pieska

Ta pozycja pozwala na męską dominację. W tym przypadku to od mężczyzny zależy tempo i głębokość penetracji. W pozycji na pieska kobieta pochyla się do przodu i podpiera się na łokciach oraz kolanach. Mężczyzna klęka za partnerką i chwyta ją za biodra.

Brak kontaktu wzrokowego może być w tym przypadku zarówno zaletą, jak i wadą. Pozycja seksualna na pieska jest doskonałym wyborem dla mężczyzn z mniejszym penisem, zapewniając wyjątkową przyjemność obojgu partnerom.

Pozycja seksualna huzarska

Pozycja huzarska to kolejna z pozycji seksualnych, które pozwalają na głęboką penetrację i kontakt wzrokowy. Kobieta leży na plecach i opiera stopy na ramionach klęczącego przed nią mężczyzny, delikatnie unosząc biodra.

Pozycja seksualna na kolanach

Pozycja na kolanach pozwala na uprawianie seksu na kilka sposobów. W tej pozycji seksualnej mężczyzna siada wygodnie na krześle lub fotelu (wystarczy usiąść prosto), a kobieta siada na jego kolanach. Można uprawiać seks na kolanach tyłem – kobieta siada tyłem do mężczyzny oraz przodem – partnerka siada przodem do mężczyzny, oplatając jego biodra nogami bądź unosi nogi, opierając stopy na jego torsie lub ramionach. W tym przypadku najwięcej pracy mają biodra partnerki, które wykonują rytmiczne ruchy miednicą kobiety. Wolne ręce mężczyzny pozwalają na pieszczenie ciała kobiety, co potęguje doznania.

Pozycja pozwala na szczególną bliskość kobiety i mężczyzny, utrzymywanie kontaktu wzrokowego oraz czerpanie przyjemności z pocałunków. W pozycji na kolanach partnerzy odczuwają silne doznania płynące z bardzo głębokiej penetracji. Pozycja seksualna na kolanach tyłem (na siedząco tyłem) jest najmniej skomplikowana – wystarczy usiąść na kolanach mężczyzny, aby móc cieszyć się poczuciem bliskości oraz seksualną przyjemnością.

Pozycje seksualne dla początkujących

Przygodę z seksem warto rozpoczynać, testując proste pozycje seksualne sprawiające przyjemność zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie. Pierwszy raz będzie zdecydowanie przyjemniejszy i mniej stresujący dla kobiety i mężczyzny, gdy zadbamy o dobór pozycji, które nie wymagają szczególnych umiejętności.

Taką pozycją jest m.in. pozycja misjonarska, którą można nieco udoskonalić, aby ułatwić penetrację – partnerka podczas leżenia unosi nogę i opiera ją na klatce piersiowej mężczyzny lub jego ramieniu, dzięki czemu penis łatwo wejdzie do pochwy.

Początkujący powinni także wypróbować pozycję na łyżeczkę, pozycję od tyłu w różnych wariantach, a także pozycję na jeźdźca. Przyjemność płynącą z seksu można znacząco zwiększyć, pamiętając o odpowiednio długiej i właściwie dobranej grze wstępnej. Jest ona równie ważna w przypadku początkujących, jak i zaawansowanych kochanków.

O czym pamiętać, dobierając pozycje seksualne?

Opisy pozycji seksualnych mogą być inspiracją, jednak powinniśmy pamiętać, że życie seksualne nie powinno uwzględniać seksu z instrukcją w ręku. Szukając urozmaicenia, warto zdać się na wrodzony instynkt kobiety i mężczyzny, który sprawia, że podczas miłosnych igraszek poszukujemy wygodnej i sprawiającej największą przyjemność pozycji seksualnej.

Każda pozycja seksualna może dawać rozkosz i zapewniać poczucie spełnienia, jednak kluczowe jest to, aby odpowiadała obojgu partnerom. Eksperymentując z różnymi pozycjami seksualnymi, warto także wziąć pod uwagę sprawność fizyczną, bo w niektórych przypadkach, jest ona kluczowa dla osiągnięcia satysfakcji.

