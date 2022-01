Orgazm u kobiety. Co dzieje się z ciałem, jaki ma wpływ na zdrowie?

Orgazm (szczytowanie) to przyjemne doznanie, które pojawia się w momencie, gdy następuje rozładowanie podniecenia seksualnego. Orgazm może być związany ze stosunkiem waginalnym, oralnym lub analnym. Niekiedy mamy do czynienia z orgazmem sutkowym, który związany jest ze stymulacją piersi. Doznania odczuwane podczas orgazmu są różnie opisywane, jednak wiążą się z określonymi zmianami w organizmie.

Co to jest orgazm?

Orgazm to szczyt rozkoszy, którą odczuwamy na skutek podniecenia seksualnego. Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje kobiecego orgazmu, czyli orgazm pochwowy, orgazm łechtaczkowy i orgazm sutkowy. Nie każda kobieta musi je przeżywać, jednak mitem jest, że seks bez orgazmu nie może być przyjemnością.

Na zdolność odczuwania orgazmu oraz intensywność doznań ma wpływ kilka czynników. Zdarza się, że kobieta szczytuje jedynie podczas określonego rodzaju pieszczot lub nie odczuwa orgazmu do czasu zmiany partnera. Wiele w tym przypadku zależy m.in. od podejścia do seksu i ogólnej kondycji organizmu. Kobietom, którym trudno jest się rozluźnić w trakcie stosunku lub mają jakieś zahamowania bądź pretensje do partnera, trudniej jest dojść na szczyt rozkoszy.

Warto jednak wiedzieć, że kobiety są uprzywilejowane, jeżeli chodzi o odczuwanie orgazmu – w przeciwieństwie do mężczyzn, mogą przeżywać orgazm wielokrotny. Jest to jednak wyższy poziom wtajemniczenia, który wymaga dokładnego poznania swojego ciała oraz odpowiedniego podejścia do seksu.

Orgazm jest bardzo przyjemnym doznaniem, po którym następuje faza odprężenia. Można spotkać się z opinią, że orgazm jest swoistą zachętą do uprawiania seksu oraz nagrodą za starania o przedłużenie gatunku. Co ciekawe, od orgazmów można się uzależnić oraz można cierpieć na skutek ich przeżywania – u niektórych osób orgazm może wywołać ból głowy.

Wpływ orgazmu na zdrowie

Orgazm sprzyja odprężeniu i poprawia samopoczucie, jednak okazuje się, że może także pozytywnie wpływać na ogólny stan zdrowia, redukując ryzyko rozwoju wielu chorób.

Co dzieje się z ciałem, gdy szczytujemy? Orgazm powoduje zwiększone wydzielanie i uwalnianie hormonów szczęścia, które działają na nasz organizm, jak narkotyk. To, dlatego czujemy się tak wyjątkowo, gdy osiągniemy szczyt rozkoszy. Uwalnianie hormonów szczęścia wpływa na nasze samopoczucie oraz pozwala zapobiegać depresji i innym zaburzeniom nastroju. Niektóre badania dowodzą, że regularne przeżywanie orgazmów jest skutecznym antydepresantem.

Co więcej, podczas orgazmu nasze serce bije szybciej, oddech przyśpiesza, mięśnie się napinają i pojawiają się rytmiczne skurcze miednicy mniejszej. Organizm jest lepiej dotleniony i ukrwiony, co wpływa na wydolność narządów i układów.

Niektóre badania dowodzą, że częste orgazmy mogą zmniejszać ryzyko zachorowania na choroby serca i układu krążenia. Kobiecy orgazm ma także korzystny wpływ na funkcjonowanie narządów układu moczowego oraz układu płciowego, zmniejszając ryzyko rozwoju infekcji i pojawienia się problemów z nietrzymaniem moczu.

Jak rozpoznać orgazm u kobiety?

Kobiecy orgazm jest dla wielu mężczyzn zagadką. Panowie często zastanawiają się, czy ich partnerki naprawdę szczytowały. Jak rozpoznać, że kobieta szczytuje? Wystarczy obserwować reakcje jej ciała na pieszczoty. Najłatwiej rozpoznać orgazm po skurczach dna macicy – są one doskonale wyczuwalne dla mężczyzny w czasie penetracji. Można też spojrzeć kobiecie głęboko w oczy – podczas orgazmu źrenice ulegają rozszerzeniu. Jeżeli mężczyzna ma wątpliwości, czy jego partnerka doszła na szczyt rozkoszy, może zdecydować się na szczerą rozmowę. Szczerość w związku pomaga zaspokajać swoje potrzeby także w sferze intymnej. Brak orgazmu nie musi być związany z brakiem zaangażowania z obu stron. Czasami wystarczy zmiana pozycji, dłuższa gra wstępna lub zmiana otoczenia, aby pojawiła się nieznana dotąd namiętność oraz silne orgazmy.

