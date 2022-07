Brak orgazmu u kobiet. Okazuje się, że problem jest wciąż aktualny

Z problemami seksualnymi borykają się zarówno bardzo młodzi ludzie jak i dojrzałe pary. Okazuje się, że odmiennie postrzegają je kobiety niż mężczyźni. Wśród badanych około 43 proc. kobiet określiło, że ma problemy seksualne podczas gdy 31 proc. mężczyzn określiło je tylko, jako „pewien poziom trudności”.

Co jest przyczyną problemów seksualnych?

Specjaliści wskazują, że przyczyny problemów seksualnych mogą mieć podłoże psychologiczne, ale również być wynikiem chorób, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Rak, cukrzyca, niewydolność nerek, problemy z pęcherzem moczowym i choroby serca mogą zwiększać ryzyko wystąpienia dysfunkcji seksualnych. Podobne działanie wykazują niektóre leki przeciwdepresyjne, leki na nadciśnienie oraz przeciwhistaminowe, które mogą zmniejszać pożądanie seksualne i zdolność przeżywania orgazmu.

Przyczyny hormonalne

Poziom hormonów u kobiety zmienia się podczas życia kobiety. Zmiany występują w czasie cyklu miesięcznego, w czasie ciąży, w czasie karmienia piersią i podczas menopauzy. Spadek poziomu hormonów powoduje obniżenie poziomu libido. W okresie menopauzy odczuwany jest najsilniej. Stwierdzono, że niski poziom estrogenu może powodować zmniejszenie przepływu krwi do okolicy miednicy, co z kolei zmniejsza odczuwanie i utrudnia osiągnięcie orgazmu. Brak aktywności seksualnej może powodować, że błona śluzowa w pochwy staje się cieńsza i mniej elastyczna co z kolei prowadzi do bolesnych stosunków, określanych jako dyspareunia.

Problemy psychiczne

Inne przyczyny braku orgazmu

Za główną przyczynę dysfunkcji seksualnych uznawane są: lęk przed współżyciem i depresja. Mogą one mieć swoje źródła w przeszłości, być związane z przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Lęki u kobiet powodowane są też często obawą przed zajściem w ciążę.

Wśród przyczyn braku orgazmu u kobiet podaje się również:

spożywanie alkoholu,

nieumiejętność rozmowy z partnerem o swoich oczekiwaniach,

brak pewności siebie,

nieodpowiednią stymulację podczas seksu.

