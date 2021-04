Starsi dorośli przy wyborze lekarza ufają recenzjom internautów

Reprezentatywne badanie wykazało, że ponad 4 na 10 dorosłych Amerykanów w wieku od 50 do 80 lat korzysta obecnie z internetowych witryn z ocenami lekarzy i przy wyborze lekarza ufa im prawie tak samo, jak poleceniom od członków rodziny lub przyjaciół. Z tych źródeł informacji częściej korzystają kobiety, osoby z wyższym wykształceniem oraz osoby z przewlekłymi schorzeniami. Wyniki zostały opublikowane w Annals of Internal Medicine.

Opinie internetowe mają moc?

Oceny i recenzje online dotyczące lekarzy są coraz częściej dostępne publicznie za pośrednictwem komercyjnych witryn z ocenami i systemów opieki zdrowotnej. Chociaż osoby starsze odwiedzają lekarzy częściej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa w Stanach Zjednoczonych, niewiele wiadomo na temat tego, jak postrzegają oceny i recenzje online przy wyborze lekarzy i jak je wykorzystują.

Naukowcy z University of Michigan i VA Center for Clinical Management Research wykorzystali dane z ogólnokrajowej ankiety National Poll on Healthy Aging wśród osób z przedziału wiekowego 50-80 lat, aby zmierzyć i zidentyfikować cechy związane ze wykorzystywaniem i postrzeganiem internetowych ocen lekarzy. Okazało się, że wiele czynników miało znacznie większy wpływ na starsze osoby dorosłe przy wyborze lekarza, jednak oceny i recenzje online były nadal postrzegane jako ważne. Inne czynniki, które osoby starsze oceniały jako bardzo ważne, obejmowały m.in., czy lekarz przyjmuje pacjentów na ubezpieczenie zdrowotne (93,0%), a także to, czy lekarz był przedstawicielem tej samej rasy/pochodzenia etnicznego (2,4%). Wśród wielu czynników oceny i recenzje lekarzy online zajęły dziewiąte miejsce.

Zdaniem naukowców odkrycia te powinny skłonić decydentów i klinicystów do zapewnienia aktualności i wiarygodności informacji o ocenach online oraz pouczyć pacjentów o tym, jak najlepiej wykorzystywać te informacje przy podejmowaniu decyzji.

