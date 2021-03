Jak znaleźć najlepszego terapeutę dla siebie? Poznaj rady ekspertów od zdrowia psychicznego

Lori Gottlieb jest psychoterapeutką, autorką książki „Maybe You Should Talk to Someone” oraz autorką felietonów w cotygodniowej kolumnie Dear Therapist w „The Atlantic”. Ekspertka radzi, jak poszukać terapeuty, jeśli postanowiłeś zadbać o swoje zdrowie psychiczne, a nigdy wcześniej z tego rodzaju specjalistami nie miałeś do czynienia.

Jak zacząć poszukiwania terapeuty?

Zapytaj znajomego. To pierwsza z możliwych opcji – warto skonsultować się z bliską osobą, która chodzi na terapię i zapytać, czy poleca specjalistę, którego wybrała. Nie zawsze musisz chcieć iść do tego samego terapeuty, do którego chodzi twój znajomy, ale zawsze ten specjalista może polecić jeszcze kogoś innego.

Szukaj informacji w internecie. Internet może pomóc, jeśli dobrze z niego skorzystasz. Wielu specjalistów ma własne strony internetowe, można znaleźć ich nazwiska na portalach uczelni, z którymi współpracują, listę ich publikacji, a przede wszystkim informacje o tym, w czym się specjalizują, jaki rodzaj terapii oferują. To pomoże ci podjąć decyzję.

Szukaj najbliżej siebie. Jeśli nie masz środków finansowych na prywatną terapię, sprawdź, jacy specjaliści są dostępni w twojej okolicy w poradniach działających w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiele osób właśnie w ten sposób korzysta z pomocy psychologicznej.

Skorzystaj z teleporady. W czasach pandemii telemedycyna wiedzie prym, w ten sposób można również skorzystać z psychoterapii. Zwłaszcza jeśli mieszkasz w mniejszej miejscowości czy poza Polską, a zależy ci na polskim specjaliście. Jak zaznacza psycholożka dr Meredith Williamson, do tej pory żadne badania nie wskazują, by pomoc psychologiczna online była mniej skuteczna niż ta udzielana na żywo. Jednak ekspertka w przypadku wystąpienia myśli samobójczych, psychozy, manii, samookaleczeń zdecydowanie poleca spotkania ze specjalistą stacjonarnie, w gabinecie.

Jak poznać, że to „ten” terapeuta?

Warto dodać, że czasem mimo jak najlepiej przeprowadzonego researchu okazuje się, że dany specjalista sprawia, że nie czujemy się w jego towarzystwie dobrze, komfortowo, że coś „nie zaiskrzyło”. Nie ma w tym nic złego i w takich przypadkach warto terapeutę zmienić. Zanim jednak podejmiesz decyzję, spróbuj odpowiedzieć sobie na pytania:

Ja bardzo pomocny był dla ciebie terapeuta?

Czy uważasz, że starał się zrozumieć ciebie i twoje obawy?

Czy uważasz, że specjalista jest godny zaufania?

Czy odczuwasz, że terapeuta z tobą współpracuje?

Czy terapeuta ma wystarczającą wiedzę, by ci pomóc?

Jeśli po pierwszej sesji czujesz się dobrze, udaj się jeszcze na jedną lub dwie, zanim postanowisz, że właśnie z tą osobą chcesz pracować. Gdy natomiast po kilku spotkaniach stwierdzisz, że jednak nic z tego nie będzie, idź dalej. Sama Gottlieb mówi, że i jej się zdarzało, iż klienci chcieli udać się na terapię do kogoś innego. Polecała wtedy innych specjalistów – terapeuta nie może się na ciebie „obrazić”. Warto jednak pamiętać, że psychoterapia to również praca. Często jest niewygodna i może wywoływać lęk przed bolesnymi emocjami, wspomnieniami. Dobrze więc spróbować rozróżnić, czy to sam terapeuta wydaje się nieodpowiedni, czy sama perspektywa terapii.

