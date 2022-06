Rząd rusza z promocją szczepień dla uchodźców. Jest porozumienie z UNICEF

Kampania promująca szczepienia dzieci z Ukrainy w Polsce oraz wsparcie w zakresie dostaw szczepionek – to główne założenia porozumienia o współpracy podpisanego w piątek przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i Rasheda Mustafę Sarwara, koordynatora UNICEF ds. Sytuacji Kryzysowych na rzecz Uchodźców w Polsce.

Ponad 50 tysięcy szczepionek dla ukraińskich dzieci

Od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 4,3 mln uchodźców z Ukrainy, przeważnie kobiet i dzieci. Aby zapewnić i utrzymać zdrowie publiczne, szczególnie wśród najmłodszej populacji, konieczne jest dotarcie do ukraińskiego społeczeństwa z informacjami na temat szczepień według polskiego Programu Szczepień Ochronnych – poinformował resort zdrowia.

Jak podkreślił Adam Niedzielski, kampania ma zachęcać do udziału w kalendarzu szczepień, aby dzieci z Ukrainy by w pełni korzystały z uprawnień, podobnie jak polskie dzieci. W ramach współpracy z resortem zdrowia, UNICEF dostarczył już 50 tys. dawek szczepionek przeciwko polio i 5 tys. dawek szczepionek przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Zaproponował także wsparcie w obszarze szczepionek przeciwko gruźlicy, WZW B oraz szczepionek MMR.

Obecnie stan zaszczepienia noworodków utrzymuje się na poziomie niemal 95 proc., również w odniesieniu do dzieci pochodzących z Ukrainy. Zapobiega to występowaniu groźnych chorób zakaźnych, ale – jak zaznacza resort zdrowia – istotne jest, aby utrzymać wysoki poziom wyszczepienia na dalszych etapach życia dziecka. Ukraińskie dzieci, urodzone w Polsce są szczepione wg procedur obowiązujących dla dzieci polskich i objęte są polskim kalendarzem szczepień.

Nie tylko szczepienia ochronne

Jak podkreśla MZ w swoim komunikacie, priorytetem współpracy jest także zapewnienie dostępu do podstawowych usług zdrowotnych dla matek i dzieci z Ukrainy, w tym do profilaktyki przeciwepidemicznej poprzez szczepienia ochronne. Podpisane porozumienie zakłada także wsparcie żywieniowe (poradnictwo i zaopatrzenie) dla matek niemowląt i małych dzieci oraz pomoc w zakresie równego dostępu do usług opieki zdrowotnej dla dzieci z niepełnosprawnościami i zdrowia psychicznego nastolatków.

