Wirus polio atakuje kolejne dzieci na Ukrainie. Czy „zapomniana choroba” może grozić Polsce?

Pięcioro dzieci na ukraińskim Zakarpaciu jest zakażone wirusem polio, potwierdziła główna epidemiolog kraju, Wiktoria Tymczyk. Ostatni przypadek dotyczył 12-letniej dziewczynki, która przebywa aktualnie w szpitalu w Kijowie.

Dziecko w ciągu 3 dni doznało wysokiej temperatury, ostrych zaburzeń jelitowych i bólu krzyża. Matka dziewczynki przyznała, że była przeciwna szczepieniom ochronnym. Po zachorowaniu córki zdecydowała się zaszczepić przeciwko polio dwójkę pozostałych dzieci. Na Zakarpaciu odsetek dzieci zaszczepionych przeciwko chorobie Heinego-Mediny wynosi zaledwie 49 procent

Czym jest polio, czyli choroba Heinego-Mediny?

Choroba Heinego-Medina (inaczej polio lub ostre nagminne porażenie dziecięce) to poważna choroba zakaźna wywoływana przez wirusa polio. Wirus trafiając do organizmu drogą fekalno-oralną zajmuje jelita, pobliskie węzły chłonne i układ krwionośny. Jeśli organizmowi nie uda się wyprodukować przeciwciał, wirusy rozprzestrzeniają się po całym organizmie.

Polio na świecie udało się opanować dzięki skutecznym szczepionkom. Pierwszą, doustną, opracował urodzony w Polsce Hilary Koprowski, który wiele lat pracował w Stanach Zjednoczonych. Następnie wyparła ją skuteczniejsza szczepionka Alberta Sabina. Obecnie stosuje się także preparat wytworzony przez Jonasa Edwarda Salka.

Polio na świecie już niemal wymarło

Z oficjalnych danych wynika, że polio obecne jest już tylko w Pakistanie i Afganistanie. W Stanach Zjednoczonych choroba została wykorzeniona w 1979 r., a w 1994 roku wolność od polio odnotowały obie Ameryki. Europa jako całość uzyskała pozytywną opinię w 2002 r. Masowe wysiłki w zakresie szczepień przyniosły efekt także w Indiach, gdzie wyeliminowały tam wirusa w 2014 roku. Zaledwie rok temu WHO ogłosiła, że od wirusa polio wolna jest już cała Afryka, a ostatni przypadek odnotowano w 2016 roku w Nigerii.

Prof. Gut: polio na Ukrainie jest nieco inne

Czy polio grozi także polskim dzieciom? W sprawie wypowiedział się już znany polski wirusolog, prof. Włodzimierz Gut. „Polio może wrócić również do Polski, jeśli nie będziemy szczepić dzieci” – ostrzega ekspert. Zauważył jednak, że powracające polio nie jest dokładnie tym samym wirusem, którego pokonaliśmy wiele lat temu.

Obecnie obserwujemy tam szczep wyrosły ze szczepionek, kiedy jeszcze używano do ich produkcji żywego, choć osłabionego wirusa. Stosuje się w nich niezdolny do wywołania choroby patogen, który jednak może odzyskać swoją zjadliwość. Jeśli będzie przenosić się na kolejne osoby, może wkrótce odzyskać zdolność do zakażania i wywoływania choroby.

Jak tłumaczy profesor, w pewnym momencie zaczęto podawać pacjentom szczepionki zawierające martwe wirusy. Jednak szczepienie preparatem z zabitym wirusem nie uodparnia przed jelitową wersją poliomyelitis, a jedynie przed zakażeniem układu nerwowego. Uważa on, że przed zakażeniem jelit wirusem może zapobiec tylko szczepionka z żywym patogenem.

