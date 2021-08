5 najgroźniejszych chorób wątroby. Mogą spotkać praktycznie każdego

Wątroba pełni ważne funkcje w organizmie, dlatego trzeba o nią dbać. Jest to największy narząd gruczołowy w organizmie, który uwalnia organizm od toksyn i szkodliwych czynników oraz usprawnia metabolizm. Niestety, jest on również narażony na poważne choroby.

Jak rozpoznać schorzenia wątroby?

Problem z wątrobą polega na tym, że objawy chorobowe pojawiają się dopiero wtedy, gdy organ już mocno choruje. Wątroba nie daje znać o tym, że przestaje prawidłowo funkcjonować. Nie można powiedzieć, że powoduje ból lub jakiekolwiek inne dolegliwości. Objawy pojawiają się ze strony układu pokarmowego: mogą wystąpić biegunki, zaparcia, wymioty, zażółcenie skóry, osłabienie, ciemny kolor moczu.

Jakie są najpoważniejsze choroby?

Choroby wątroby mogą mieć podłoże wirusowe lub być spowodowane szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Należą do nich m.in. alkohol, leki czy toksyny. Gdy pojawiają się sygnały świadczące o tym, że w organizmie coś się dzieje, należy jak najszybciej wybrać się do internisty, który zaleci próby wątrobowe i inne badania wątroby.

Jakie choroby stanowią największe zagrożenie?

Zapalenie wątroby WZW



Wirusowe zapalenie wątroby typu A lub B powoduje przewlekły stan zapalny, który może nawet doprowadzić do niewydolności narządu. W 90 procentach choroba jest wyleczalna, ponieważ wątroba ma zdolność samoregeneracji. W 10 procentahc przypadków choroba jednak powoduje poważne problemy zdrowotne.



Ostra niewydolność wątroby



Ostra niewydolność wątroby najczęściej pojawia się w wyniku zatrucia lekami czy grzybami (np. muchomorem sromotnikowym). Może również wystąpić w wyniku zakażenia wirusem HBV.



Marskość wątroby



Do marskości wątroby mogą doprowadzić przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby, choroby albo leki. Choroba rozwija się podstępnie i objawia się dopiero wtedy gdy jest już zaawansowana. Może doprowadzić nawet do śpiączki wątrobowej.



Choroba Wilsona



To choroba genetyczna, która objawia się w czasie dojrzewania. Może doprowadzić do zapalenia wątroby, marskości, a następnie objawów neurologicznych.



Nowotwór wątroby

Nowotwór wątroby może mieć charakter pierwotny lub wtórny i być konsekwencją np. raka płuc. Może pojawić się u osób, które nadużywają alkoholu albo długotrwale przyjmują silne leki.Czytaj też:

