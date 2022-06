Jak zrealizować receptę na wakacjach? Nie musisz podawać numeru PESEL

O udogodnieniach przypomina serwis pacjent.gov.pl. „Wystarczy zalogować się do aplikacji, a wszystkie swoje recepty znajdziesz w aplikacji. W aptece wystarczy, że pokażesz kod QR e-recepty do zeskanowania, nie musisz podawać numeru PESEL” – podaje.

Jak wykupić e-receptę?

Jeśli bierzesz jakieś leki stale, być może nie zawsze kolejna recepta jest wystawiana po osobistej wizycie. Twój lekarz może ci wystawić kolejną e-receptę po kontakcie telefonicznym lub na czacie. E-receptę od razu odbierzesz w aplikacji mojeIKP.

Poza tym – jak podkreśla pacjencki serwis – aplikacja działa także w trybie offline. Masz dostępne wszystkie dokumenty medyczne, które pobrałeś przy ostatnim uruchomieniu aplikacji w połączeniu z Internetem. To oznacza, że nie musisz mieć dostępu do Internetu, by wykupić receptę. Gdy zobaczysz komunikat, że nie masz dostępu do Internetu, nadal możesz skorzystać z dostępu do tych dokumentów – w specjalnym trybie offline. Kliknij na „Przejdź do trybu offline”. Jeśli e-recepta, którą chcesz wykupić, była już widoczna w Twojej aplikacji, to nadal możesz ją otworzyć i dać farmaceucie jej kod do zeskanowania.

Jak otrzymać kod QR e-recepty?

E-receptę możesz otrzymać w postaci:

SMS-a z 4-cyfrowym kodem dostępu,

e-maila z załączoną w PDF-ie informacją o e-recepcie,

powiadomienia/kodu w aplikacji mojeIKP,

wydruku informacyjnego (na żądanie).

E-receptę dostaniesz SMS-em lub e-mailem, gdy zalogowałeś się na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w serwisie www.pacjent.gov.pl i uzupełniłeś w zakładce „Moje konto” nr telefonu lub/i adres poczty elektronicznej. Jeśli odbierzesz e-receptę w telefonie e-mailem, to zawiera ona kod QR. Jest to jednak bardziej skomplikowane niż odebranie e-recept w aplikacji mojeIKP, musisz mieć przy tym podłączenie do Internetu lub zapisać sobie wcześnie e-receptę w telefonie i szybko ją odszukać w aptece – tłumaczy serwis pacjent.gov.pl.

