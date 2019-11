Internetowe Konto Pacjenta – jak założyć?

Dzięki IKP można szybko i bezpiecznie zyskać dostęp do własnej historii zdrowia oraz historii zdrowia członków swojej rodziny np. dzieci do 18. roku życia. Jest to spore ułatwienie nie tylko w przypadku, gdy potrzebujemy nową receptę, nie możemy przypomnieć sobie dawki lub nazwy przepisanego przez lekarza leku, a także, gdy udajemy się do specjalisty, który przeprowadza wywiad dotyczący dotychczasowego leczenia i stosowanych leków. Dzięki IKP zyskujemy także dostęp do e-skierowania i e-zwolnienia.

Co to jest Internetowe Konto Pacjenta?

Internetowe Konto Pacjenta to udostępniona przez Ministerstwo Zdrowia aplikacja, z której możemy korzystać bezpłatnie. Dzięki niej można, m.in.:

kupować leki w aptekach dzięki e-recepcie,



otrzymać e-receptę na leki bezpośrednio na telefon SMS-em lub e-mailem,



zyskać pełny dostęp do własnej historii medycznej,



zyskać dostęp do historii medycznej niepełnoletnich dzieci oraz członków rodziny, którzy udostępnili nam wgląd w informacje na temat swojego stanu zdrowia,



udostępnić informacje o stanie zdrowia, odbytych wizytach lekarskich oraz przyjmowanych lekach lekarzowi,



otrzymać nową e-receptę na przyjmowane leki bez konieczności wizyty u lekarza.

Internetowe Konto Pacjenta pozwala także na stały wgląd w zapisane na receptach informacje np. dawkowanie leków, sprawdzenie historii wszystkich recept, które zostały wystawione po 1 stycznia 2019 roku oraz zapewnia dostęp do pełnej historii wizyt lekarskich od 2008 roku, które odbywały się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i zostały opłacone przez NFZ.

Zakładanie IKP krok po kroku

Aby móc korzystać z Internetowego Konta Pacjenta, trzeba posiadać tzw. profil zaufany, czyli indywidualny i w odpowiedni sposób potwierdzony podpis elektroniczny. Pozwala on nie tylko na korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta, ale także na załatwienie wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu i konieczności tracenia czasu w kolejkach.

Jak założyć profil zaufany?

Założenie profilu zaufanego nie sprawia większych problemów. Podpis internetowy można utworzyć dzięki bankowości elektronicznej (nie wszystkie banki oferują także możliwość) lub osobiście w najbliższym punkcie potwierdzającym np. w urzędzie miasta, urzędzie gminy i właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale NFZ. Listy banków i punktów potwierdzających, które umożliwiają założenie profilu zaufanego, dostępne są w internetowym serwisie Ministerstwa Zdrowia i NFZ. Osoby, które posiadają nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną i podczas jego wyrabiania zdecydowały się na utworzenie podpisu elektronicznego, także mogą bez problemu utworzyć konto w IKP.

Zakładanie profilu zaufanego online

Obecnie kilka baków oferuje możliwość założenia profilu zaufanego online przez bankowość elektroniczną. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, a bank potwierdzi naszą tożsamość i będziemy mogli korzystać z podpisu elektronicznego.

Zakładanie profilu zaufanego w urzędzie

Osoby, które nie mają konta w banku umożliwiającym założenie profilu zaufanego, mogą udać się do jednego z wielu punktów potwierdzających tożsamość i założyć profil zaufany osobiście, zyskując dostęp m.in. do Internetowego Konta Pacjenta. W tym przypadku trzeba zarejestrować się na stronie pz.gov.pl i postępować zgodnie ze wskazówkami oraz w ciągu 14 dni od rejestracji udać się do urzędu gminy lub innego punktu potwierdzającego, który umożliwia weryfikację tożsamości i utworzenie podpisu elektronicznego.

Po utworzeniu profilu zaufanego możemy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta i korzystać z innych usług publicznych online.

Zyskanie dostępu do Internetowego Konta Pacjenta znacząco ułatwia życie i kontakty ze służbą zdrowia. Dzięki dostępowi online do historii zdrowia, e-recept, a także e-skierowań i e-zwolnień można uniknąć konieczności częstych wizyt w przychodni np. w celu uzyskania nowej recepty na leki, które stosowane są podczas leczenia chorób przewlekłych (trzeba wcześniej ustalić to z lekarzem), zyskać dostęp do pełnej historii zdrowia także w przypadku naszych bliskich oraz udostępniać historię chorób lekarzom bez konieczności kserowania karty zdrowia, którą mamy założoną w przychodni. Ważne: Internetowe Konto Pacjenta zawiera jedynie dane dotyczące leczenia w ramach NFZ.

Czytaj także:

6 mitów na temat antybiotyków