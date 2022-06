Bolący ząb na wakacjach? Stomatolog radzi, jak tego uniknąć

Chory ząb przez dłuższy czas może nie dawać o sobie żadnych objawów. Pojawienie się bólu powinno być jasnym sygnałem, że w naszym organizmie coś się dzieje. Jego lekceważenie może rodzić za sobą wiele konsekwencji. Natężenie bólu może się zwiększyć, może dojść do stanu zapalnego kości, obrzęku, a nawet ropnia.

Leczenia zęba za granicą? To może słono kosztować

– W mojej praktyce regularnie zdarzają się pacjenci, którzy zgłaszają się na leczenie od pół do roku od wystąpienia pierwszych symptomów – mówi lek. stomat. Bartłomiej Karaś, endodonta z kliniki Maxdent we Wrocławiu, członek Działu Badawczego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Na czas po jakim pacjenci zgłaszają się do lekarza od momentu wystąpienia pierwszych symptomów, najczęściej ma wpływ stopień natężenia bólu, a także… strachu przed dentystą i to jak bardzo musi boleć, aby do gabinetu w końcu się udać. Strach warto przełamać planując wakacyjny urlop. – Miałem pacjenta, który z powodu silnego bólu zęba musiał być hospitalizowany podczas pobytu w Hongkongu. W czasie wyjazdu, szczególnie w dalekich destynacjach, nie zawsze jest także dostęp do stomatologa na miejscu. A nawet jeżeli jest to leczenie, jeżeli jego kosztów nie obejmuje ubezpieczenie, może być bardzo drogie – zauważa Bartłomiej Karaś.

Jak uniknąć bólu zęba w wakacje?

Jak tłumaczy ekspert, ból zęba w zdecydowanej większości przypadków spowodowany jest pojawieniem się infekcji w jamie ustnej. Przyczyny infekcji mogą być różne. Zazwyczaj odpowiedzialna jest za nią próchnica, która w przeważającej liczbie przypadków bierze się z niewłaściwej higieny jamy ustnej (innym, niż próchnica objawem infekcji może być także paradontoza). – Dlatego tak ważne jest regularne szczotkowanie i kontrolne wizyty u stomatologa. Tę przed wakacjami warto zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej kilkutygodniowym, ponieważ tyle z diagnostyką może potrwać pełne leczenie. Oprócz przeglądu stomatologicznego, higienizacji, warto także wykonać zdjęcie panoramiczne, które da nam odpowiedź, czy zmiany chorobowe nie następują w środku zęba – mówi.

Ból zęba na urlopie. Co robić?

Co zrobić jeżeli jednak ból pojawi się podczas wakacyjnego wypoczynku? Jak zauważa stomatolog, tabletki przeciwbólowe to nie jedyne rozwiązanie.– Tabletki przeciwbólowe to najprostsze rozwiązanie. Stosujmy je jednak z rozwagą. Przed użyciem zawsze zapoznajmy się z ulotką, aby mieć pełną świadomość potencjalnych skutków ubocznych, a także pamiętajmy, że leków przeciwbólowych nie powinno się przyjmować na własną rękę dłużej niż przez trzy dni. Ważne jest też, że w zależności od przyczyny bólu można je stosować zupełnie inaczej. Tabletkę możemy oczywiście połknąć, ale lepszym i szybciej przynoszącym ulgę rozwiązaniem jest jej rozpuszczenie w małej ilości wody. W wakacyjnej apteczce powinien znaleźć się także żel stomatologiczny, który pomaga przy problemach z dziąsłami, ma działanie ściągające i odkażające. Te środki można zakupić w aptece, bez recepty –radzi Bartłomiej Karaś.

