Słodki smak wody w ustach? Test „szklanki wody” wskaże, czy jesteś chory

Zmieniony smak wody odczuwają nie tylko osoby chore na cukrzycę, ale również pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi. Smak wody mogą zmienić również infekcje bakteryjne zatok, choroba refluksowa czy nawet zwykłe przeziębienie. Zaburzenia smaku lub węchu mogą też wystąpić w wyniku powikłań po COVID–19.

Dlaczego chorzy na cukrzycę czują słodki smak wody?

Naukowcy tłumaczą, że słodkawy posmak w ustach po wypiciu wody wynika z zaburzeń gospodarki węglowodanowej organizmu. Za właściwe zarządzanie cukrem w organizmie odpowiadają hormony: insulina i glukagon. Insulina zapobiega wzrostom poziomu glukozy we krwi, glukagon natomiast chroni przed gwałtownym spadkiem cukru. Zaburzenie funkcjonowania tych hormonów może powodować zmianę odczuwania smaku.

Owocowy smak wody

Jeśli biorąc do ust łyk czystej wody odczuwasz owocowy smak i zapach może to oznaczać cukrzycową kwasicę ketonową. Jest to niebezpieczne powikłanie nieleczonej cukrzycy. Wskazuje na szereg zaburzeń: złą przemianę węglowodanową, tłuszczową, białkową oraz gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej, która występuje na skutek niedoboru insuliny – ostrzegają eksperci. Organizm, zamiast wykorzystywać ją jako „paliwo”, sięga po tłuszcze. Powoduje to odkładanie się ketonów.

Objawy cukrzycowej kwasicy ketonowej

Poza słodkawym, owocowym posmakiem w ustach cukrzycowa kwasica ketonowa może się objawiać:

wzmożonym pragnieniem,

uczuciem suchości w ustach,

sennością i zmęczeniem,

nudnościami i bólem brzucha,

kłuciem w klatce piersiowej,

spadkiem ciśnienia tętniczego,

przyspieszonym pulsem.

Powikłania

Nieleczona kwasica ketonowa może prowadzić nawet do śpiączki. Lekarze wskazują, że jest to często pierwszy, ale śmiertelnie niebezpieczny objaw cukrzycy u osób niezdiagnozowanych.

Jak pomóc choremu?

Jeżeli u chorego nastąpią zaburzenia świadomości, bóle i zawroty głowy należy niezwłocznie wezwać pogotowie. Jeśli chory jest przytomny, należy podawać mu płyny, a najlepiej wodę z cytryną, która działa odkwaszająco i wyrównuje poziom jonów w organizmie.

