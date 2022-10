Przez lata nie dają żadnych objawów. Diagnoza zwala z nóg

W przypadku wielu nowotworów jest tak, że choroba daje o sobie znać, kiedy jest już w bardzo zaawansowanym stanie. Wtedy rokowania są dramatyczne – przestrzegają lekarze. Wskazują, jak ważne są regularne badania przesiewowe i zachęcają do udziału w nich. Do tego typu nowotworów należą: rak jelita grubego, rak płuc i rak trzustki.

Najgroźniejsze nowotwory, które rozwijają się po cichu:

Rak jelita grubego

Rak jelita grubego zajmuje niechlubne drugie miejsce wśród nowotworów u kobiet i trzecie w przypadku mężczyzn. Rozwija się najczęściej po 50. roku życia. Początkowe objawy raka jelita grubego są nieswoiste i trudne do zinterpretowania, dlatego diagnozowany jest zwykle przez przypadek.

Do najwcześniejszych objawów można zaliczyć:

wzdęcia,

brak regularnego rytmu w wypróżnianiu się,

biegunki i zaparcia,

osłabienie,

anemie,

bóle w obrębie jamy brzusznej.

Lekarze zalecają, żeby po 50. roku życia, co 2 lata badać kał na krew utajoną. Ważne jest regularne badanie pacjentów per rectum, bo w zasięgu palca znajduje się większość umiejscowionych w odbytnicy guzów. Co 5 lat wskazana jest również kolonoskopia – badanie endoskopowe, pozwalające na ocenę od wewnątrz całej długości jelita grubego oraz usuwanie zmian, które mogą być punktem wyjścia do rozwoju nowotworu.

Rak płuc

Rak płuc jest drugim co do częstości występowania nowotworem u mężczyzn i trzecim w przypadku kobiet. Ten rodzaj nowotworu ma zazwyczaj bardzo złe rokowania. Rak szybko rozwija się i daje przerzuty do innych organów, szczególnie niebezpieczny jest typ drobnokomórkowy.

Wczesne objawy raka płuc:

męczący i nieustępujący kaszel, który trwa powyżej 2 tygodni,

odksztuszanie wydzieliny z krwią,

chrypka,

gorączką,

świszczący dźwięk przy oddychaniu,

niewyjaśniona utrata wagi wynosząca średnio ok. 6 kg.

Diagnostyka raka płuc obejmuje zdjęcie RTG klatki piersiowej oraz tomografię komputerową.

Rak trzustki

Rak trzustki to najbardziej podstępny nowotwór nazywany „cichym zabójcą”. Świadomość społeczna na temat tego nowotworu znacznie wzrosła z powodu choroby i śmierci znanych i wybitnych ludzi.

Wczesne objawy raka trzustki:

dyskomfort w jamie brzusznej,

utrata apetytu,

utrata masy ciała bez wyraźnego powodu,

nudności,

biegunka.

Diagnostyka opiera się na badaniach obrazowych, najczęściej USG, tomografii komputerowej oraz ultrasonografii endoskopowej.

