Drętwienie rąk. Objaw groźnych schorzeń, które często bagatelizujemy

Drętwienie rąk jest bardzo nieprzyjemną dolegliwością. Dotyka właściwie każdego z nas, ponieważ dłonie zawierają mnóstwo połączeń nerwowych, receptorów i drobnych naczyń krwionośnych. Gdy tylko dłonie zostaną przygniecione, a przepływ krwi i imuplsów między komórkami zakłócony, odczuwamy drętwienie. Po zwolnieniu ucisku pojawia się mrowienie (równie nieprzyjemne) i wszystko wraca do normy. Niekiedy takie objawy wywołuje drętwienie rąk w nocy, które może być związane z chorobami neurologicznymi, ale również z nieodpowiednią pozycją do spania.

Drętwienie rąk może sygnalizować poważne choroby w obrębie kręgów szyjnych, układu nerwowego czy układu sercowo-naczyniowego. Zaburzenie czucia może także pojawiać się na skutek niedoborów składników mineralnych czy chorób tarczycy. Popularną przyczyną mrowienia rąk jest występowanie zespołu cieśni nadgarstka. Aby sprawdzić, co jest przyczyną choroby, konieczne jest wykonanie badań diagnostycznych.

Na drętwienie rąk skarżą się też przyszłe mamy. W ciąży drętwienie rąk powiązane jest często z zespołem cieśni nadgarstka lub z zatrzymywaniem wody w organizmie. Nocne drętwienie rąk może też być objawem niedoboru witamin i składników mineralnych.

Drętwienie rąk — jak je scharakteryzować?

Drętwienie rąk może być spowodowane niewłaściwą pozycją ciała. To jednak przyczyna fizjologiczna związana z brakiem ruchu i utrudnionym dopływem krwi do kończyn. Takim drętwieniem nie należy się przejmować, a jedynie nie doprowadzać do sytuacji, w której kończyny będą bez ruchu (np. zmienić pozycję do snu).

Drętwienie rąk, które pojawia się w ciągu dnia, może być wywołane różnymi czynnikami. Często parestezje są spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. W takiej sytuacji nie należy lekceważyć żadnych objawów, a jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Czy drętwienie rąk jest niebezpieczne?

Drętwienie rąk przede wszystkim obniża sprawność jednej lub dwóch dłoni. Wykonywanie zadań manualnych może być trudniejsze, może występować również sztywność palców. Jeśli drętwienie kończyn występuje stale, należy wykonać badania, które pomogą określić, jaka jest przyczyna tego zjawiska. Czasem wystarczy uzupełnić niedobory witamin (zwłaszcza z grupy B), innym razem pomocne okażą się ćwiczenia rozciągające i poprawiające krążenie krwi. Niekiedy jednak drętwienie rąk może być objawem poważnej choroby, która wymaga stosowania leków.

Drętwienie rąk — podstawowe przyczyny

Istnieje wiele przyczyn drętwienia rąk. Mrowienie dłoni czy drętwienie rąk najczęściej wywołuje:

zespół cieśni nadgarstka

rwa barkowa

uszkodzenie nerwów środkowych

uszkodzenie nerwów obwodowego układu nerwowego

problemy z kręgosłupem

niedobory witamin zwłaszcza z grupy B

choroby reumatyczne

reumatoidalne zapalenie stawów

zaburzenia pracy serca

choroby tarczycy (zwłaszcza niedoczynność tarczycy)

silny stres

może być też powiązane ze zmianami hormonalnymi

może być skutkiem nieodpowiedniej diety

Drętwienie lewej i prawej ręki - czy mają te same przyczyny?

Drętwienie lewej i prawej ręki najczęściej mają te same przyczyny. Mogą je wywoływać niedobory witamin, zespół cieśni nadgarstka, stres, zespół Guillaina-Barrego. Mogą także być wywołane zaburzeniami w pracy tarczycy czy chorobami układu nerwowego.

Uważa się, że drętwienie lewej ręki jest częściej powiązane z chorobami sercowo-naczyniowymi i z zaburzeniami pracy serca. Drętwienie lewej ręki może być objawem zawału lub udaru mózgu.

Drętwienie rąk - na czym polega diagnostyka?

W przypadku drętwienia rąk, które występuje regularnie i znacznie utrudnia funkcjonowanie, konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki i dokładne określenie przyczyny drętwienia rąk. Konieczne jest wykonanie morfologii i badań moczu, ale i również MRI kręgosłupa szyjnego i badania EMG (elektromiograficznego), które pomaga zdiagnozować chorobę mięśni obwodowych

O ręcznym ogłuszaniu często decyduje jego przyczyna. Najpierw musisz się przebadać. Po zbadaniu wyników badań lekarz może skierować pacjenta do doświadczonego lekarza, który może przepisać więcej badań lub przeprowadzić dodatkową procedurę. Najczęściej stosowane metody obejmują skany MRI kręgosłupa szyjnego i EMG w kierunku podejrzewanego tunelu nadgarstka lub uszkodzenia nerwu łokciowego.

Drętwienie rąk w nocy – co może oznaczać?

Drętwienie rąk w nocy może być związane z problemami neurologicznymi, a także z zespołem cieśni nadgarstka czy rwą barkową. Aby złagodzić objawy, warto stosować ćwiczenia rozciągające, które pomogą poprawić ukrwienie kończyn.

Warto pamiętać, że drętwienie rąk może być wywołane również nieodpowiednią pozycją do spania. Jeśli w czasie snu składamy głowę na dłoniach, po pewnym czasie nam one zdrętwieją. W takiej sytuacji może wybudzić nas uczucie mrowienia rąk czy drętwienia rąk.

Drętwienie rąk a zespół cieśni nadgarstka

Jedną z najczęstszych przyczyn drętwienia ręki jest zespół cieśni nadgarstka – stan, w którym nerw pośrodkowy, który biegnie wzdłuż przedramienia i ręki, zostaje ucięty w nadgarstku. Schorzenie wymaga konsultacji z ortopedą i pomocy fizjoterapeuty.

Drętwienie lewej ręki a zawał

Drętwienie lewej ręki jest jednym z najbardziej charakterystycznych objawów zawału. Problem w tym, że objaw ten wcale nie musi wystąpić i często nie występuje. Co jeszcze powinno zaniepokoić? Ból w klatce piersiowej, duszności, osłabienie, uczucie niepokoju, ból w obrębie całej lewej ręki i przedramienia.

Drętwienie jednej ręki a udar

Drętwienie jednej z kończyn i jej paraliż może (i często jest) być objawem udaru mózgu. Jest to stan, który wymaga szybciej pomocy lekarskiej, by zminimalizować skutki udaru. Jeśli ktoś jest obok, warto poprosić go o ocenę naszego wyglądu, symetrii twarzy (czy obie połowy ciała reagują tak samo). Może pojawić się także drętwienie kończyny po tej samej stronie, problemy z mówieniem i ze wzrokiem.

Zaburzenia mowy, zaburzenia świadomości i inne objawy o podłożu neurologicznym to częste objawy, które powoduje udar mózgu. W takiej sytuacji liczy się każda minuta, by zawieźć chorego do szpitala.

Drętwienie ręki a „łokieć tenisisty”

Z reguły objawia się silnym bólem w obrękiem łokcia, przedramienia i ramienia, jednak dodatkowym objawem może być właśnie drętwienie i mrowienie dłoni. Tzw. „łokieć tenisisty” wymaga interwencji i podjęcia leczenia.

Drętwienie rąk a rwa barkowa

Mrowienie dłoni może być efektem rwy barkowej. W takiej sytuacji dodatkowym objawem jest silny ból z tyłu głowy. Ból przy rwie barkowej promieniuje od głowy, przez ramię aż do dłoni i może być bardzo silny. Najczęściej wywołuje ją uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym. Tym, co jest charakterystyczne dla rwy barkowej, jest jednostronność bólu. Biegnie on tylko po jednej stronie ciała, bardzo rzadko się zdarza, by zmiany dotyczyły obydwu stron.

Rwa barkowa może mieć różne przyczyny. Może być efektem przewiania, czyli przeziębienia nerwów, ale może również wynikać z nadmiernego forsowania ich np. w trakcie treningów. Może też powodować różne dolegliwości – czasem ból jest tak silny, że ciężko jest prawidłowo funkcjonować. Rwa barkowa najczęściej trwa od 6 do 12 tygodni – czas jest uzależniony od rozmiaru urazu i uszkodzenia nerwów. Można wspomagać się lekami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi, niekiedy wykonuje się zastrzyki nadtwardówkowe. Zazwyczaj choroba przemija, ale niekiedy konieczna jest operacja.

Drętwienie rąk a choroba tarczycy

Drętwienie rąk może nie kojarzyć nam się z drętwieniem kończyn, ale objawu tego nie wolno bagatelizować. Szczególnie, gdy występują inne symptomy, mogące świadczyć o chorobie tarczycy jak: przyrost masy ciała, ciągłe uczucie zimna.

Drętwienie rąk a nadużywanie alkoholu

Długoterminowe intensywne picie alkoholu może prowadzić do alkoholowej neuropatii lub uszkodzenia nerwów. Objawy, które powinny zaniepokoić, jeśli nadużywamy alkoholu, to drętwienie rąk i nóg, dziwne uczucie „szpilek i igieł” w kończynach oraz osłabienie lub skurcze mięśni.

Drętwienie rąk a borelioza

Wczesne objawy boreliozy obejmują ciężkie zmęczenie, rumień wędrujący i objawy grypopodobne, takie jak gorączka, dreszcze lub bóle ciała. Bóle stawów i drętwienie ręki lub kończyn są niektórymi objawami związanymi z późniejszymi stadiami boreliozy. Jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przeszłości byliśmy ugryzieni przez kleszcza lub znalezienie przyczyny drętwienia jest bardzo trudne, warto wykonać testy w kierunku boreliozy.

W diagnostyce neuroboreliozy niekiedy konieczne jest badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, by sprawdzić, czy występują w nim przeciwciała IgM.

Drętwienie rąk a cukrzyca

Drętwienie kończyn, mrowienie oraz brak czucia w ich obrębie, a także nieustanne pragnienie i częste oddawanie moczu mogą być objawami cukrzycy. Dlatego w takiej sytuacji należy zacząć kontrolować poziom cukru we krwi i skonsultować się z lekarzem. nieleczona cukrzyca powoduje mnóstwo komplikacji zdrowotnych jak: problemy z widzeniem, niewydolność nerek i serca.

Drętwienie rąk a stres

Drętwienie rąk często jest spowodowane stresem, zwłaszcza nagłym. Wywołuje on ogromny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego i może prowadzić do wielu różnych objawów fizjologicznych.

Na drętwienie rąk często skarżą się osoby cierpiące na nerwicę czy zaburzenia lękowe. W takiej sytuacji, aby pozbyć się nieprzyjemnych objawów, trzeba zwalczyć przyczynę. Kluczowe jest zatem podjęcie terapii u psychiatry, która nauczy nas panować nad stresem.

Drętwienie rąk a zespół Guillaina-Barrego

Drętwienie rąk może być związane także z zespołem Guillaina-Barrego, zaburzeniem powodującym osłabienie lub porażenie mięśni. Najczęściej jest to skutek infekcji dróg oddechowych lub infekcji układu pokarmowego. Neuropatia Guillaina-Barrego może wystąpić w każdym wieku, choć choroba ta zdarza się rzadko. Choroba często ustępuje samoistnie, ale zaleca się fizjoterapię i rehabilitację ruchową, które mogą ułatwić choremu funkcjonowanie.

Drętwienie rąk a objaw Raynauda

Objaw Raynauda powoduje drętwienie rąk i stóp oraz marznięcie uszu. Spowodowany jest nadmiernym skurczem naczyń krwionośnych, który może wywołać niska temperatura, ale również zbyt intensywna praca obciążająca dłonie. W leczeniu objawy Raynauda stosuje się leki działające antyoksydacyjnie, a także statyny.

Drętwienie rąk a tężyczka

Drętwienie rąk może również wywoływać tężyczka. Jest to choroba nerwowo-mięśniowa, która jest wywołana niskim poziomem magnezu i potasu. Bardzo często jest to powiązane z niskim poziomem wapnia, który odpowiada za przenoszenie impulsów nerwowych. Do objawów tężyczki należą bóle i skurcze mięśni, a także mrowienie rąk i stóp.

Tężyczka może też wywoływać uczucie obecności ciała obcego w gardle, wzdęcia i zaburzenia pracy układu pokarmowego, sztywność mięśniową, zaburzenia czucia i zaburzenia chodu.

Dla tężyczki charakterystyczne są tzw. ataki. Objawiają się one nagłymi skurczami mięśni, drętwieniem skóry wokół ust czy drętwieniem rąk. W czasie ataku tężyczki bardzo ważne jest, by uspokoić chorego, bo nagłe wystąpienie objawów może doprowadzić do ataku lęku czy paniki. Należy uspokoić oddech, przyjąć preparat wapnia i poczekać aż atak ustąpi.

W leczeniu tężyczki stosuje się przede wszystkim suplementację magnezu, potasu i wapnia. Jest to konieczne, ponieważ drętwienie rąk czy mrowienia wokół ust mogą występować bardzo regularnie.

Drętwienie rąk w ciąży

Drętwienie rąk w ciąży bardzo często jest spowodowane zespołem cieśni nadgarstka. Przyszłe mamy obserwują mrowienie, łaskotanie, pieczenie dłoni, czasem czują, że stają się bardziej niezdarne. Drętwienie kończyn w ciąży, ich obrzęk i mrowienie, najczęściej są spowodowane zatrzymywaniem wody w organizmie. Warto pamiętać o piciu dużych ilości płynów i o suplementacji witamin i minerałów.

Polineuropatie

Polineuropatia to neuropatia obwodowa spowodowana uszkodzeniem neuronu obwodowego. Choroba może mieć przyczyny genetyczne i może wystąpić u osób w każdym wieku, nie tylko u starszych. Może być również nabyta i związana np. z cukrzycą. Neuropatię może wywołać też nadużywanie alkoholu, choroby endokrynologiczne czy nowotworowe.

Aby złagodzić objawy polineuropatii, warto stosować fizjoterapię. Pomocne mogą okazać się również masaże.

Co jeszcze powoduje drętwienie rąk?

Drętwienie rąk może być skutkiem niedoboru witamin. Warto wspomóc się suplementacją witamin z grupy B (zwłaszcza B6 czy kwasem foliowym), które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowo-szkieletowego. Oprócz tego warto sięgnąć też po witaminę B12, która odpowiada za prawidłową pamięć i koncentrację. Osoby cierpiące dodatkowo na skurcze mięśni mogą sięgnąć także po magnez.

Wybity palec – objawy, leczenie, rehabilitacja wybitego palca

Warto pamiętać, że drętwienie rąk może być związane również z wybiciem palca. W takiej sytuacji uszkodzeniu ulega staw palca, co powoduje ból, może również wywoływać drętwienie czy mrowienie rąk. Wybitym palcem nie jest łatwo poruszać, należy go unieruchomić, nastawiając staw.

Drętwienie rąk a guz mózgu

Drętwienie rąk może również być wywołane przez choroby nowotworowe mózgu. Objawy najczęściej są wywołane wzrostem ciśnienia śródczaszkowego, które może powodować bóle głowy, a także napady padaczkowe. W takiej sytuacji należy zgłosić się do neurologa, który wykona odpowiednie badania, m.in. tomografię komputerową głowy oraz rezonans magnetyczny.

Drętwienie rąk a przykurcz Volkmanna

Problem z właściwym funkcjonowaniem dłoni, odczuwanie mrowienia i drętwienia, może nie tylko wynikać z niewłaściwego przepływu krwi, ale również może je powodować tzw. przykurcz Volkmanna. Jest to sytuacja, w której następuje powolne niedokrwienie kończyny, które może doprowadzić nawet do martwicy nerwów i mięśni. Najczęściej pojawia się po urazie, np. złamaniu kości ramiennej.

Leczenie polega na jak najszybszym przywróceniu prawidłowego krążenia, termoterapii i elektroterapii. Pomocne są również masaże, które pobudzają korzenie nerwowe.

Dlaczego miewamy zimne dłonie i stopy – przyczyny

Drętwienie rąk i mrowienia rąk mogą być powiązane z osłabieniem krążenia. W takiej sytuacji często towarzyszy choremu uczucie tzw. zimnych dłoni i stóp, które może pojawiać się niezależnie od temperatury. W przypadku zimnych dni, w których temperatura na zewnątrz jest niska, osoba taka może bardzo marznąć, niewspółmiernie do panujących na zewnątrz warunków termicznych.

Zimne dłonie i stopy mogą oznaczać problemy z układem krążenia, ale również sygnalizować inne choroby, m.in. miażdżycę, a także choroby układu sercowo-naczyniowego czy anemię.

Miażdżyca kończyn dolnych i tętnic jako przyczyna

Drętwienie nóg może być wywołane również miażdżycą kończyn dolnych i tętnic. Choroba ta wywołuje przewlekłe niedokrwienie kończyn, co powoduje stan zapalny. Skurcze w kończynach mogą być zatem spowodowane odkładaniem blaszki miażdżycowej w tętnicach. W przypadku występowania takich objawów należy zgłosić się do lekarza i wykonać lipidogram, a także morfologię, które pomogą określić stan pacjenta. Miażdżyca jest efektem wysokiego poziomu cholesterolu, który doprowadza do wielu poważnych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Czytaj też:

Ta dieta o 40 proc. zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób serca