Krótko śpisz? Narażasz się na poważne choroby

Badanie prowadzono w Wielkiej Brytanii przez 20 lat w grupie 8 tys. urzędników służby cywilnej. Uczestników pytano, ile godzin średnio śpią każdej nocy. Analizowano zależności między długością nocnego wypoczynku a zachorowaniem na choroby cywilizacyjne: cukrzycę, raka i choroby serca. Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „PLOS Medicine”.

Śpisz tylko 5 godzin, jesteś narażony na szereg chorób

Analizując dane, naukowcy zastanawiali się, z czego to wynika, że niektórzy ludzie śpią mniej niż inni. Czy jest jakiś wspólny powód i czy można to zmienić? Okazało się, że ci, którzy śpią tylko 5 godzin w nocy, są bardziej narażeni na rozwój chorób przewlekłych, niż osoby, które śpią dłużej. Stwierdzono u nich większą częstotliwość występowania chorób nowotworowych, cukrzycy i chorób serca.

„To badanie potwierdza, że krótki sen nie jest korzystny dla zdrowia, chociaż niektórym może się wydawać, że u nich się sprawdza. Sen jest tą częścią stylu życia, którą należy i można modyfikować” — powiedział dla BBC News dyrektor Surrey Sleep Center, prof. Derk-Jan Dijk.

Ile godzin powinniśmy spać w nocy?

Naukowcy wskazują, że nie powinniśmy świadomie skracać godzin snu, bo w nocy regeneruje się nie tylko nasze ciało, ale i umysł. Sen wpływa korzystnie na nastrój i poprawia koncentrację. Zalecają, żeby dorosłe osoby spały 7–8 godzin na dobę.

Co zrobić, żeby dobrze spać?

Eksperci doradzają co robić, aby przespać całą noc i obudzić się wypoczętym. Okazuje się, że dobrze śpią osoby, które zmęczyły się podczas dnia, zalecają więc podejmowanie aktywności, po których będziemy potrzebować odpoczynku. Osobom, które mają problemy z zaśnięciem, zalecają, żeby w ciągu dnia nie ucinać sobie drzemek, ponieważ utrudnia to zasypianie wieczorem. Przestrzegają, żeby przed snem nie pić kawy ani alkoholu, gdyż działają pobudzająco na nasz organizm. Zamiast patrzeć w telefon czy oglądać film lepiej sięgnąć po książkę. Ważne jest również to, aby miejsce, w którym śpimy, miało odpowiednią temperaturę — od 16 do 19℃ i było odpowiednio zaciemnione. Okazuje się, że nawet jedna noc przespana przy zapalonym świetle wywołuje zauważalne zmiany w organizmie.

„Wstępne wyniki badań pokazują, że wystawienie na działanie światła już w czasie jednej nocy gwałtownie zmienia oporność na insulinę. Ekspozycja na światło podczas snu zaburza odpoczynek, może też mieć wpływ na metabolizm” – wskazują naukowcy.

Czytaj też:

4 popularne herbaty, których lepiej nie pić zbyt dużo. Mają skutki uboczne